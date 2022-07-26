佐科維多多冬奧後「訪京第一人」：印尼凸顯中立、務實的中型勢力

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）周一、二（25,26）一連兩日訪問北京，這次訪問是北京冬奧之後，首次有外國元首訪華。印尼今年為G20峰會的主席國，佐科維多多近期頻展外交手腕，在這次中日韓之行之前不久便訪問過烏俄兩國，積極為戰爭斡旋，就糧食安全問題發聲，在國際地緣政治中展示出關鍵的中型勢力。



作為G20今年的輪值主席國，印尼把主題定為「共同恢復、恢復更強」——因當時各方皆認為今年的重大課會是新冠的疫後復甦，卻始料不及烏克蘭戰爭的爆發，令印尼作為主席國帶來巨大的外交考驗。本月初率先於在印尼峇厘島舉行的G20外長會議，正是俄羅斯在入侵烏克蘭後，西方外交部長首次跟俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）碰面的場合，但結果會議氣氛尷尬，期間更發生離席抗議事件。

由於二十國集團的成員對於這場戰爭立場迴異，印尼如何調解各成員國的分歧，保持東盟成員國團結不站隊，以至讓11月的「重頭戲」G20峰會順利舉行都是對佐科的重大考驗。不過，這也給予其展示外交實力契機。

印尼總統佐科維多多（中左）和中國國家主席習近平（中右）於7月26日在北京釣魚台國賓館會面。（AP）

戰爭以來到訪烏俄的首位亞洲領袖

佐科6月底親自到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，成為首位在烏克蘭二月戰爭爆以來首位到訪當地的亞洲國家領袖。佐科接着轉抵莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，佐科並親自邀請澤連斯基及普京出席11月舉行的峰會。而普京其後亦明確回覆將會出席。

儘管印尼沒能馬上促成俄烏之間的和平，但這亦凸顯了作為G20主席國及明年東盟（ASEAN）輪值主席，對於成員國之間及國際重大問題上發聲及協調責任上之積極。傳統上採取中立及不結盟外交方針的印尼，亦未有理會美國等西方國家反對，邀請普京出席G20峰會。

同獲邀請的澤連斯基則表示「我們是否參與，將取決於安全局勢」，但仍對佐科親臨自邀請表示感謝。事實上，烏克蘭並非G20成員國，是此邀請給予了烏方尊重及選擇權，最終到或不到，也不失任何一方的顏面。

當然，在西方眼中，印尼「不站邊」的外交方針，對於促成俄烏和平可謂沒有任何實質作用。有評論更直接指出，澤連斯基未有一如以往在Twitter上感謝外國領袖親臨支持，反而對佐科到訪一事隻字不提，可見其對印尼不站邊感到是不味兒，「佐科既不成功促成和平，在其他範疇上亦沒有顯著收穫」。

但誠如佐科在出訪前所言，此行其中一個重要目的是代表發展中國家表達對糧食安全的憂慮。以小麥、麵食作主要糧食的印尼，國內亦面臨糧價上升的壓力，佐科是次訪問的其中一個主要目標，當然是要從俄烏確保小麥供應。須知道在全球通脹升溫、糧食及燃油價格大幅上升的當下，對不少原本依賴出口貿易的發展中國家帶來威脅，要穩住自身國家經濟、國民溫飽已是巨大挑戰，人口眾多的印尼固然不例外。把「促成和平」的重大責任落於這個東南亞區域大國身上，本來就是無聊的期望。

這次，佐科一連兩日的訪華行程，更是近兩年來除了冬奧期間北京接待的首位外國元首，而且是應中國國家主席習近平邀請，足見中國對於中印關係之重視。中國外交部發言人汪文斌此前在記者會上表明，佐科在訪問北京期間，除了會與習近平與總理李克強會面，更會與多位中國政會晤要交。有分析指出，佐科維多多此行對於中印雙邊關係非常重要，因兩國元首因新冠疫情已有近三年無法互訪。此外，作為冬奧後首位訪華的世界元首，佐科此行表明了以印尼為代表的東南亞國家在中美之間的中立和平衡立場。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）與夫人登上總統專機準備出發到北京訪問。（AP）

海上合作與雅萬高鐵

中國跟印尼都是新興經濟體、發展中國家，而且也是人口大國，印尼人口逾2.6億是全球人口的第四大國，而且印尼也其實已經是世界第16經濟體，經濟體量已超越荷蘭、沙特阿拉伯、土耳其等較富裕的國家。

中國與印尼自1950年建交至今，總體關係良好，持續深化貿易及戰略合作關係乃是理所當然的。BBC報道指出，中國是印尼最大的貿易夥伴，2021年雙邊貿易額約1200億美元，同比增長58.4%。同年，中國對印尼投資額達32億美元。中國也連續數年保持印尼最大出口目的地地位。印尼外交部長蕾特諾（Retno Lestari Priansari Marsudi）表示，佐科此次將要先後訪問的中日韓三國是印尼「經濟領域的戰略夥伴」，即將舉行的會晤焦點是「加強經濟合作，特別是貿易和投資」。

佐科與習近平會面後，雙方發表聯合聲明，提到兩國在政治、經濟、人文、海上合作「四輪驅動」；雙方將擴大發展融資合作，深化高質量共建「一帶一路」和「全球海洋支點」合作，如期建成*雅萬高鐵這一首要旗艦項目，打造「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等新旗艦項目。

*雅萬高鐵是中國第一個全產業鏈高鐵輸出國外的項目，項目近期已進入鋪軌階段。這也是東南亞第一條時速350公里的高鐵，建成後，雅加達到萬隆間的行程時間將由現時的3個多小時縮短至40分鐘。



佐科維多多成為過去兩年以來，除了冬奧期間首位到訪北京的外國元首，足證北京重視與印尼的關係。（AP）

G20應聚焦經濟民生問題

由此可見，中國跟印尼等東盟國家的合作模式，跟西方的根本區別在於中國並不對別的國家施加政治壓力，而是推動務實而互惠互利的合作。對於東盟國家的吸引力，也是不言而喻。

相比西方國家一直施壓印尼不讓俄羅斯參加今年的G20，有的國家更揚言脅缺席杯葛，中國早就表態會全力支持印尼辦好峰會，強調二十國集團應集中經濟問題，不應被政治化，「各成員地位平等，誰也沒有權力分裂二十國集團。」

事實上，G20峰會是協作共商的平台，不應對別國作政治或道德綁架。西方在俄烏衝突之中全力的拉幫結派，卻無視眾多經濟及社會水深火熱的發展中國家的需求。印尼代表尋求中立、不站邊的東盟，乃至亟欲務實地解決經濟民生問題的發展中國家，正是國際社會所需要的一股勢力。