陳文茜：佩洛西可能周三訪台　已約見台要員、曾在陸被捕人士

台灣資深媒體人陳文茜前日（7月30）在新聞節目《TVBS文茜的世界周報》中根據「權威消息」表示，佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）可能周三（8月3日）訪台，並已經約見一些台灣重要人物和在中國大陸曾被拘捕的人士。



她說：「根據我們所得到的權威消息，她可能是下個禮拜三，已經約好了台灣一些重要的，在中國大陸曾經被拘捕的人士，她直接在台灣要見他們。而裴洛西要來訪問台灣，就把台海問題升到了美中的一個平台上。」

佩洛西長期關注中國人權議題，特別是六四事件。1991年她曾私訪天安門廣場展示抗議橫幅。她和六四學生領袖吾爾開希亦曾在華盛頓會面。而在台灣的王丹、吾爾開希等民運維權人士可能就是已經約好了的「在中國大陸曾經被拘捕的人士」。

吾爾開希曾前往華盛頓拜會佩洛西，並邀約訪台。（上報）

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。