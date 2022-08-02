佩洛西專機怎飛入台灣？專家談中美台可能部署

美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）訪台愈趨可能，有聲音認為，中國解放軍軍機或會「伴飛」進入台灣空域。



香港01製圖

自由亞洲電台引述美國國防前官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）預計，佩洛西在訪問馬來西亞後將往台灣作非正式停留。他認為「這是北京可接受的結果。」他推測，解放軍可能向台灣的防空識別區大舉出動，以及繞島偵察飛行。

台灣民航局前局長張國政分析，北京一定不會讓佩洛西進入台灣飛航情報區，所以專機會從新加坡飛到菲律賓馬尼拉的飛行情報區（Flight Information Region，FIR），到台灣東邊美國奧克蘭管制區，到日本管制區；如專機進入台灣空域，解放軍很有可能伴飛。

他稱屆時中國軍機伴飛在美國眾議院議長的軍機旁邊，台灣是否對解放軍軍機予以擊落，「所以（處理）這件事情要很有智慧。」

在評論同一議題時，台北醫學大學通識教育中心教授張國城則稱，解放軍伴飛佩洛西專機飛進台灣空域，這個可能性幾乎是零，理由是如解放軍現在就能飛進台灣空域，何必夾着美國飛機？

張國城稱：「中共處理兩岸問題，向來都希望美國愈遠愈好，不要介入。因它在台灣的實力，它有絕對優勢。加進一個對它不利的因素，它怎麼會希望美國多介入呢？」