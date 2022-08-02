佩洛西擬訪台｜美軍於台周邊地區增強部署　或為佩洛西專機設緩衝

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）訪台將成事實之際，有消息指，美國軍方將航空母艦和大型飛機等，部署在更靠近台灣的地方，當中包括「列根號」（USS Ronald Reagan）。有媒體分析指，美國軍方行動似因應佩洛西訪問台灣作準備，為其專機設立緩衝區。



據外媒報道，尼米茲級核子動力航空母艦「列根號」及其打擊群，7月30日經菲律賓以東的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）離開，其後一路向北，接近台灣。目前位處台灣周邊地區的除「列根號」，還有沖繩附近的兩棲突擊艦黎波里號（USS Tripoli）和前沿部署在日本佐世保附近的兩棲攻擊艦美國號（USS America）。

香港01製圖

此外，據航班追蹤網站也顯示，美軍多架搜救機及空中加油機，已從阿拉斯加州飛抵沖繩。而航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）及另外多艘戰艦，亦正在夏威夷參加環太平洋軍事演習（RIMPAC），而相關演習將於8月4日結束。

由此可見，美軍已在相關區域部署可觀軍力，可監測空域及偵察敵軍動向，足以為佩洛西專機設立緩衝區。