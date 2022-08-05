軍演懲台之外，美國這筆賬怎麼算？｜台海與中美

8月4日中午12時開始，解放軍環台軍演開始。此次演習範圍比之前大，演習位置更加靠近台灣本島，演習區域已經進入了台當局宣稱的「領海」，1949年來前所未有。演習相當於封鎖台灣三天。

但在經歷阻止佩洛西（Nancy Pelosi）訪台失敗之後，不少人指出，傷害中國人民感情的歸根結底是美國， 挑釁中國主權的是美國。對台灣的懲罰再多，都無法迴避一個問題，那就是美國這筆賬怎麼算？佩洛西如此明目張膽打中國人的臉，就這麼算了嗎？

兩岸實力對比早就傾向了大陸一邊，如果沒有外部勢力，單憑台灣當局的軍力，根本不是對手，大陸早就統一了。

美國自始至終都是橫亙在兩岸統一道路上的障礙。懲罰台獨分子很重要。應對美國對兩岸統一帶來的威脅更重要。演習對於化解美國對統一的威脅有何意義？

台海軍演：2022年8月4日，央視發布4日舉行軍演、發射導彈的畫面。（CCTV via AP）

此次佩洛西訪台，雖然是政治操弄，意在空心化一中政策，但美國並不敢明目張膽為台獨撐腰，並不敢越過公開挑釁一個中國政策這個雷池。

因此從對中國的挑釁來說，其性質不是中美斷交美台恢復交往，並未到美國明確完全推翻一個中國政策的地步。

北京目前制定的諸多軍演反制措施，從力度上來說是恰當的。在過去相當長的時間內，兩岸默認和平相處，軍事力量大都不會越過海峽中線給對方製造壓力。

但是現在大陸軍機越過海峽中線，橫穿台灣海峽，演習區域直接劃定在台灣12海里之內，最近處距離台灣僅僅9.5公里，解放軍發射的常規導彈橫穿台島。

這些無疑會讓台灣和美國都感受到解放軍隨時可以吃掉台灣的能力。相對以往，解放軍實力覆蓋更進一步，是對台灣統治權的重大動搖。

8月4日，日本航空JL026由香港往東京的航班，同樣故意繞過台海。（Flightradar24網站截圖）

解放軍圍台軍演，如若演習期間兩岸軍事力量有衝突和摩擦，美軍亦無援手干預的空間，圍台就等於從軍事上將美軍排除在外圍。

美國讓佩洛西乘坐軍機前往台灣，拿捏住了大陸不會隨意挑起中美戰火的心理。大陸圍台軍演，亦抓住了美軍無法隔空介入的短板。

美國讓中國感受到主權面臨威脅，中國也讓美國和台灣感受到他們的主張站不住腳，這是一種互相挑戰對方立場的行為。都具有突破性，也都保持在一定範圍內。

台海局勢中，中美矛盾和兩岸矛盾互相交織，中美台三方博弈的陣線有兩條，一條是兩岸對台灣主權和治權的爭奪，一條中美大國博弈。

佩洛西訪台，是以介入兩岸主權、治權爭奪戰的方式，來起到制衡中國的目的。

時政與地理網（CIGeography）繪製的地圖，顯示了解放軍將進行的「重要軍事演訓行動」與「實彈射擊」，規模將超越1996年台海危機，甚至跨越了台灣的領海、內水與防空識別區。（Twitter@CIGeography）

北京方面的反制將焦點放在對台灣主權和治權的爭奪上了。台海是中美博弈的一個方面，超出台海之外的中美博弈層面此次並沒有被放大。

如果強力干預佩洛西軍機赴台，等於和美國攤牌，而目前的形勢還未到以台海為切入點全面擴大化中美鬥爭的地步。

因此可見，中國此番的主要策略為就事論事，就佩洛西訪台處理台海問題，將主要矛盾定為了兩岸矛盾，中美矛盾列為了次要矛盾。

擴大對台灣主權和治權，讓美國在解放軍突破以往存在時無能為力，就是對佩洛西訪問台灣的有力回擊。