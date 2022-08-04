台灣軍演｜往日本航班延遲　繞道北上迴避　飛行時間用多15分鐘

美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國解放軍宣布在今午12時至8月7日中午12時，在台灣周邊軍演。隨着軍演開始，《香港01》翻查即時航班追蹤網站Flightradar24的紀錄，發現今午起多班來往香港及日本的航班，都須繞道而行，不再經過台海，反而往北航行，到達上海一帶才轉向出東海，前往日本。根據香港機場網站，今午起啟航來往日本的航班，均延遲起飛，整體飛行時間大約多了16分鐘。有航空業人士相信，現時航道確是避免經過台海而受影響，並指國泰憂慮空域或突然關閉，考慮部份航班須準備更多燃油。



▼8月2日 美國眾議院議長佩洛西Nancy Pelosi到訪台灣▼



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解放軍於今午12時起，於台灣周邊六個海空域展開軍事演練，國泰航空日前指，正密切監察事態發展，航班現已避免飛越台灣地區的指定空域部分，若干航班的飛行時間或因而增加。

《香港01》翻查即時航班追蹤網站Flightradar24的及香港機場網站的資料。今日有四班客機往台北，除了國泰一班於早上出發，其餘均於中午12時後起飛，但未見有延誤，航道與之前比亦未見大變動。翻查資料，本身香港往台北的航班，其航道都未經過軍演區域，從香港機場出發後往東航行，經過澎湖上空，再往台北桃園機場。

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雖然來往台灣的航班未明顯受影響，不過往返日本東京的航班，卻明顯可見繞道而行。國泰往東京的CX520航班，原訂今早11時半起飛，最終稍延至11時53分啟航，航程剛好受軍演影響。翻查同一航班昨日及上周的紀錄，原本離開香港機場後，便會向東飛行越過台海，並在台灣上空掠過，然後一直往東北航行抵達東京。

然而今日的航道卻明顯迴避台海，客機離開香機場後，改向北方航行，直至經過上海才轉出東海，之後往東北方向到東京，沿途完全沒有經過台灣及軍演區域。今日的航班全程5小時5分，較昨日（3日）花多16分鐘。

另一班日本航空由香港往東京的JL026客機，原訂下午3時35分出發，最終延遲約1小時45分才啟航，截至晚上7時仍未到達目的地。翻查資料，該航班過往的航道與國泰CX520相同，但今日同樣迴避台海，離開香港機場後，向東南面航行，之後一直向東面行，未有經過台灣。

根據香港機場資料，今日於中午12時後出發來往日本及香港的航班，包括客機及貨機，都全數延誤，涉及五班機；另一班原定晚上10時10分往東京的CX505航班，現時已預計有延誤。

除了來往日本的航線會經過台海，前往南韓首爾的航班原本亦會途經台灣，根據機場資料，今日有相關航班取消。香港航空原訂下午2時20分往首爾的HX628航班已取消；晚上10時55分起飛由首爾返港的航班同樣已取消。另外，大韓航空今午由首爾到港的貨機，航線同樣與國泰CX520客機相近，避免經過台海，從上海飛進內地再向南到港。

▼8.3 香港機場往來台灣人士情況▼



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有不願透露身份的航空業人士表示，一般情況下，上述航線確不會繞過台灣航行，相信現時安排與軍演有關。他又指，近日國泰亦擔心兩岸關係不穩，部份空域甚或隨時不准民航機進入，故會考慮部份航班須準備更多燃油航行，以備不時之需。