大馬首位首相被囚　納吉布Facebook洗腳兼祈禱還有望「翻身」嗎？

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）8月23日在聯邦法院的「一馬案」上訴失敗，維持監禁12年、罰款2.1億令吉（折合約3.68億港元）的原有判決。此案只牽涉約值1,000萬美元的洗錢、濫權、違反信用等罪名，只是其「一馬案」42宗刑事控罪、總共5項審判的第一項，而一馬主權基金總共有45億美元流入他方戶口，當中經手納吉布戶口的就接近7億美元。此刻已被帶往吉隆波以南33公里的加影監獄（Kajang Prison）服刑的納吉布，未來出獄的唯一機會大概只有上法庭面對餘下審判的時刻。



在面對聯邦法院終審的最後一刻，納吉布方面還希望扭盡六壬為自己開脫，一方面是要求首席大法官敦東姑麥潤（Tengku Maimun Tuan Mat）避席，指責其丈夫曾在納吉布的2018年「巫統」（UMNO）大馬獨立以來首敗之後稱慶；另一方面則是要求法院多給兩個月時間，讓他可重組其辯護。

此案早在2020年判定，去年納吉布上訴失敗，時間可不謂不充足。最終，5位在席聯邦法院法官一致裁定納吉布敗訴，使他成為了首位被判囚的馬來西亞首相。納吉布在法庭上表示，司法制度以最不公平的方法來針對他。

對於多數地方的政客而言，這種判決已宣告了其政治生命的终結。

不過，如果我們看看這位69歲政壇老手的Facebook，卻是一幅接一幅展現自己對真主何等誠敬的擺拍照片，有洗腳淨身，有跪下祈禱，還有以「爸爸」自稱對家人的離別信，充滿着政治意味。納吉布，還有翻身之機嗎？

其實，這位家中曾被搜出數以百計名貴手袋、金飾、名錶與百萬現金的政客，如今在大馬政治之中依然有着巨大的影響力。在其出庭之日，門外就有數百位支持者包圍其坐駕高呼「bossku」（我的老闆）。而在去年底的馬六甲州選舉，以至本年初柔佛州選舉當中，納吉布也親自上陣拉票，最終在單議席領先者勝的制度之下，巫統皆獲得議會超過三分之三多數。有專家就表明這是「bossku」效應所發揮的作用。

雖然2018年一度擊敗巫統的希望聯盟（PH）領袖安華（Anwar Ibrahim）、人民行動黨秘書長陸兆福、現時巫統領導執政聯盟之中的土著團結黨（BERSATU）前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin），以至此前曾助力希盟勝選、如今已成立新政團「祖國行動聯盟」（Gerakan Tanah Air）的97歲前巫統首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）也對判決表達了正面評價，可是巫統的領袖阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）卻對法庭不讓納吉布提出新證據表達不滿，並稱「對於巫統，聯邦法院的決定不會抹去納吉布在任首相將馬來西亞帶向成功（的事蹟）」。

無獨有偶，與納吉布屬巫統同一陣營的阿末扎希自己也正在面對一連串的貪腐官司——這與「一馬案」部分被貪款項用作投資描繪華爾街腐敗的2013年電影《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）一樣諷刺。

不過，納吉布與阿末扎希這一派卻得到巫統草根支持者的歡迎，掌握了民意，而且經歷過馬哈蒂爾「入主」希盟執政之下的混亂，巫統支持的民意幾乎就等同於民意。這就解釋了為何現任巫統首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）在黨內只得第三把膠椅的職位。

在判決公布後翌日，有納吉布的示威者就在吉隆坡國家皇宮前聚集，要求國王特赦納布吉。（AP）

分析認為，納吉布一派與希盟及慕尤丁政黨所屬的國民聯盟（PN）較為密切，因此不得巫統草根支持者歡心，如果政府提前舉行在來年9月前必須舉行的大選，而按民意由巫統勝出的話，伊斯梅爾將不能繼任首相，而首相一職將納吉布一派的人選擔任。這將為納吉布的開脫打開一扇窗，因為國王可在首相建議之下對他作出赦免。在判決公布後翌日，有納吉布的示威者就在吉隆坡國家皇宮前聚集，要求國王特赦納布吉。

其實在巫統多次勝出地方選舉之後，納吉布一派已一直施壓伊斯梅爾提前大選。馬來西亞上月就已經通過了禁止議員轉黨的立法，也沒有再與反對派就不解散國會的協議續期，似乎已準備好在本年內提前大選。伊斯梅爾在聯邦法院宣判前就曾指，外圍經濟不景，大馬將不會把選舉推延至明年。但在納布吉被宣判後，伊斯梅爾卻未必沒有可能決定拖延選舉，以圖從納布吉一派手上奪取黨內控制權。

如果伊斯梅爾行動無果，而大馬民情依舊，恐怕下次大選過後，納布吉這位看似身敗名裂的前首相仍有翻身之望。