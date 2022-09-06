卓慧思瘋狂反華　弱勢新首相的裝腔作勢

當地時間9月5日，英國保守黨黨首選舉結果公布。現任外交大臣卓慧思（Liz Truss）擊敗前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak），當選為英國執政的保守黨新黨首。9月6日覲見女王後，卓慧思將成為第三位英國女首相。

卓慧思身上最為鮮明的兩個標籤是「鐵娘子2.0」以及反華鬥士。

「鐵娘子2.0」的標籤是她自己希望極力向外呈現的。她曾公開表明，自己的政治觀念「深受戴卓爾夫人的影響」。除了衣着打扮等外在形象向戴卓爾夫人靠攏，卓慧思的競選主張也借鑑了戴卓爾的主要方針，包括削減稅收，給予個人和企業更寬鬆的環境，強調工作而不是福利，縮減公共部門等。

卓慧思能不能成為第二個戴卓爾夫人尚未可知，唯一可以肯定的是她面臨的是一個非常糟糕的局面。目前的英國早已經不是當年的大英帝國，內有北愛爾蘭的分離危機，外有脱離歐盟之後的定位危機，當一個經濟總量已經被印度超越的英國，被新冠疫情、通貨膨脹、能源短缺、失業等各方面的危機輪番肆虐後，即便是戴卓爾夫人在世要想擺脱困局也非易事。

卓慧思面對的是一個遠比戴卓爾夫人時代要弱勢的英國。世界已經變了，英國還試圖用老方法解決新問題是不可行的。不是每一場經濟危機，都能靠戴卓爾主義克服。

英國首相卓慧思：圖為2022年9月5日，卓慧思（左）與丈夫奧利裏（Hugh O'Leary）坐在倫敦伊利沙伯二世女王中心會場的前排位置。她在聽到台上宣佈她當選保守黨黨魁競選的結果的一刻，開心得立即牽上丈夫的手，一同分享喜悦。（Getty）

雖然卓慧思希望成為第二個鐵娘子，但事實上，她將是一個非常弱勢的首相。當一個政客公開宣稱自己要成為另外一個人的翻版時，說明她自身的政治魅力有限，沒有自己獨特的足以號召黨內議員追隨她的東西。從選情也可以看出這一點。

此次保守黨黨魁競選期間，五輪黨團投票，辛偉誠都排第一，這本質上說明前財相辛偉誠在保守黨上層精英中支持率領先，卓慧思並未充分獲得精英階層的支持。且在保守黨外，辛偉誠的公眾支持度也領先卓慧思，但兩人又都落後在野的工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）。這足以說明卓慧思根本就不是振臂一呼統領保守黨的領袖。她註定是弱勢領導人，一上台就面臨各種緊迫挑戰。

就是這樣一個內憂外患纏身甚至不確定能幹到何時的新首相，令人想不到的是其反華色彩濃重到無以復加的地步。

2019年擔任英國外交大臣後，她就一直以「中國批評者」自居，新疆、香港、台灣等中國內政問題都是她關注的焦點。7月2日，香港回歸25周年之際，卓慧思發表聲明聲稱對香港居民負有歷史責任……8月10日，卓慧思召見中國駐英大使鄭澤光，干涉解放軍的繞台軍演行動；今年9月1日，卓慧思發布聲明稱新疆存在大規模侵犯人權的情況。

參選黨首後，她接受採訪公開稱倘若自己有幸能夠成為英國首相， 將同54個英聯邦國家簽署經貿協議，從而構建「集體經濟安全」的環境，用以抵制中國的「惡意經濟手段」。電視辯論時，卓慧思表示，英國必須要打擊TikTok等公司，並且限制技術出口。《泰晤士報》8月29日報道，卓慧思的一名盟友透露，一旦卓慧思成為英國首相，她將重塑外交政策，中國將會被視為「系統性的挑戰」，中英經貿關係還會繼續，但是他們會注意所謂的「國家安全風險」，中英兩國屆時「將不會有經濟夥伴關係」。

應對中國已經是英國社會的共識。卓慧思拼命塑造比競爭對手辛偉誠更反華的色彩，是為了爭取反華的政治紅利。

「鐵娘子2.0」和反華鬥士是卓慧思的一體兩面。一個是迎合英國人迫切希望重塑強大帝國的需要，一個是從外交方面營造英國仍然強大足以對華頤指氣使的幻象。

正如卓慧思能否成為第二個戴卓爾夫人尚未可知，英國的對華強硬到底有多少分量恐怕只有英國自己知道了。大勢不復之下，卓慧思其實就是英國裝腔作勢的化身。