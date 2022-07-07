烏克蘭戰爭後中國面臨的地緣政治格局｜安邦智庫

隨着俄羅斯軍隊完全控制盧甘斯克州，烏東地區戰局進一步清晰。雖然烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，佔領利西昌斯克將是俄羅斯在烏克蘭的最後一場勝利，但俄羅斯不會停下腳步。下一步，俄軍將繼續佔領頓涅茨克州全境，尋求完全控制烏東地區兩州。展望未來的烏克蘭戰局，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員判斷，俄羅斯的階段目標可能是佔領烏東兩州，以及東南沿海的扎波羅熱州、南部的赫爾松州。在此之後，俄羅斯有可能宣佈實現「特別軍事行動」的戰略目標，並以此為基礎與烏克蘭和北約進行談判。



固守住烏克蘭東部和南部四州以及2014年「收回」的克里米亞共和國，這是俄羅斯通過兩次戰爭行動獲得的籌碼。在北約東擴及烏克蘭投向西方不可避免的情況下，俄羅斯將通過這五州構建起與北約之間的「戰略屏障」。目前來看，只要美國及北約不親自下場投入戰爭，通過援助烏克蘭來極大地削弱俄羅斯的策略，可能達不到北約希望的結果。毫無疑問，俄羅斯未來會面臨西方世界長期而嚴厲的制裁，將承受「去國家化」的長期壓力。但只要北約不親自下場，俄羅斯應該能夠守住上述戰爭「成果」，並維持與烏克蘭及北約的長期相持局面。

未來的烏克蘭戰爭形態，很可能成為發生在烏克蘭國土上的長期對峙。烏克蘭方面會用游擊戰和不時發起的反擊，繼續襲擾俄羅斯方面佔領的四州領土。而俄羅斯方面則有可能長期佔據這些領土，甚至不排除借鑑克里米亞模式，推動幾個州進行公投之後再併入俄羅斯聯邦。在長期佔領之下，俄羅斯可能會在這些地區重建城市，重啟經濟運行，重建社會秩序。

面對這種戰略「割據」，北約國家在維持對烏軍援、經援以及對俄羅斯長期制裁之外，最大的收穫可能就是重振北約，包括吸收瑞典、芬蘭加入北約，建立30萬人的緊急反應部隊，敦促北約的歐洲盟國提高國防費比例，強化歐洲國家的武裝化。但是，北約不願與俄羅斯發生直接戰爭（這將意味着一場核戰爭）的忌憚，使得北約自設了不可跨越的紅線，這一明顯的底線，也為俄羅斯留出了戰略空間。

可以預見，一個沒有被打垮的俄羅斯，將會與北約在歐洲形成長期僵持的地緣政治格局。

俄羅斯總統普京2022年7月4日聽取國防部長紹伊古對俄軍拿下烏克蘭盧甘斯克州的匯報。普京當天宣布，盧甘斯克之戰取得勝利。（AP）

這種地緣政治格局，會對美國的全球戰略形成牽制嗎？或者說，俄羅斯發起的烏克蘭戰爭，會削弱美國在印太地區實施以限制中國為核心目標的戰略嗎？

長期以來，美國領導人對於兼顧全球是頗有自信的，認為不論是對中國還是對俄羅斯，美國都能做到「一邊走路，一邊嚼口香糖」。美國的自信，一方面源於對自身作為單極大國的地位和盟友實力有信心，另一方面則源於對俄羅斯的輕視。美國總統拜登就曾表示，俄羅斯是「一個只有核武器和油井的經濟體」。2014年，亞利桑那州共和黨參議員麥凱恩更是刻薄地稱俄羅斯是「偽裝成一個國家的加油站」。時任美國總統奧巴馬也對俄羅斯不屑一顧，稱其僅僅是一個「地區大國」。總體來看，自奧巴馬以來，除了特朗普之外，美國領導人和美國政府普遍對俄羅斯和普京表示出輕視。

實際上，奧巴馬時期，美國國內一直在爭論一個問題——美國的戰略重心究竟應放在哪個地區？「傳統派」認為，歐洲、中東應持續作為美國的外交重心，該地區不僅盟友眾多，而且是世界主要能源產地，與美國有深厚的歷史聯繫。但「亞太派」認為，亞太地區經濟潛力巨大，21世紀是「亞太世紀」，美國應抓住這裏的機會，同時也可一定程度上阻遏中國崛起。兩派爭執不下，於是就有了各種「分心說」——傳統派認為亞太是對中東的「分心」，「亞太派」則認為中東反恐是對亞太的「分心」。

對這種爭論，時任副總統的拜登曾給出答案：美國在「重返亞太」的過程中，完全可以「一邊走路，一邊嚼口香糖」，不會忽視中東或遠離歐洲。奧巴馬的第二個任期內，美國把全球戰略重點轉向了亞太和印太，特朗普政府更是固化了這一戰略轉型，將中國列為美國的長期頭號戰略競爭對手。這一始於奧巴馬、確立於特朗普的國家戰略調整，為拜登政府所完全繼承，成為美國朝野、驢象兩黨都空前認同的國家安全戰略。美國的印太戰略、四方安全對話（QUAD）、美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS，或譯「澳英美聯盟」）、印太經濟框架（IPEF）等地緣政治與地緣經濟策略，都是以中國為戰略競爭對手做出的安排。

美國總統拜登（中）、韓國總統尹錫悅（左）、日本首相岸田文雄（右）6月29日在馬德里北約峰會期間，舉行三國首腦會談。坐在拜登後面的官員分別是白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯及防長奧斯汀。（AP）

在此背景下，俄羅斯發起的烏克蘭戰爭，客觀上對美國的全球戰略形成了一次強干擾，美國及北約盟國必須着手應對烏克蘭戰爭，從地緣政治來看，正如美國國防部長奧斯汀所言，美國希望假手烏克蘭來極大地削弱俄羅斯。如果烏克蘭戰爭形成長期僵局，深陷戰爭泥潭的恐怕不只俄羅斯和烏克蘭這兩個戰爭當事國。正如安邦研究人員所言，整個歐洲都將深陷其中，受到長期拖累；作為北約「帶頭大哥」的美國，也將會深陷這個僵局，至少會將相當大一部分注意力和資源，投向應對俄羅斯這個「迫在眉睫的威脅」。當然，美國還是堅持完全可以「一邊走路，一邊嚼口香糖」，在對抗俄羅斯的同時，仍然會高度關注中國這個長期戰略競爭對手和美國的最大挑戰者。

然而，美國真的能夠輕鬆應付在歐洲和亞洲發生的兩場地緣政治博弈嗎，而且對手分別是俄羅斯和中國？在我們看來，實際情況可能並不像美國所說的那樣輕鬆。作為戰略恫嚇，美國對中俄兩國都發出警告，這沒什麼問題（實際上，美國目前就是這樣做的）。但如果作為一種戰略去實施，而且要從最壞的可能性來做準備，要應對極端情況，這對美國並不那麼輕鬆。

烏克蘭戰爭引發全球地緣政治格局變化，給中國帶來了新的地緣環境。當美國必須關注歐洲局勢時，其在印太的注意力和策略行動必然會受到一定影響。如果烏克蘭戰爭長期僵持，對北約的牽制也會長期存在。就此而言，烏克蘭戰爭在短期內對中國有一定的戰略「減壓」效果。

不過，這並不意味着中國面臨的戰略環境有根本改變。烏克蘭戰爭加大了歐洲國家對中國的地緣政治「警覺」，此次在馬德里舉行的北約峰會，通過了一份新的「戰略概念」文件，聲稱中國對北約利益、安全和價值觀造成挑戰，北約將共同應對中國的「系統性挑戰」。這實際上是對中國做了重新定義，成為北約的「系統性挑戰者」。安邦的研究人員個人認為，北約對中國的重新定義，這是在美國推動之下的基於地緣政治的「預防性策略」，先將中國定義為重要的潛在威脅，今後再在此定義下對中國進行某種限制。

6月26日，德國埃爾毛宮，G7領袖以阿爾卑斯山脈為背景拍攝合照。（美聯社）

那麼，中國應該如何應對這種地緣政治變局呢？

作為不結盟的發展中大國，中國有自己獨立的戰略利益。這種戰略利益不依賴於與任何一個大國的捆綁和結盟，我們將堅持既有的外交原則、基於聯合國框架下的協調機制、基於中國自身的戰略利益來制定自己的戰略、政策和行動。在高度地緣政治化的世界裏，我們也要善於利用形勢和環境的變化，為自己爭取更大的戰略利益。簡單來說，在未來俄羅斯與北約長期僵持和對立的形勢下，中國可以有更大的戰略空間。只要中國自己的策略和政策不出錯，就有可能在世界上發揮獨特的作用：在地緣政治上，中國要成為一個有重要影響力的穩定因素；在經濟上，中國要成為一個有開放度的「世界工廠」和「世界市場」。作為一個體量巨大的商業存在，中國與俄羅斯、G7、東盟等多國和國家集團都保持了重要的經濟關係，這是符合多方利益的重要發展地位。

上述這些，就是中國在世界地緣政治與地緣經濟格局中應該有的角色和定位。

最終分析結論：

烏克蘭戰爭給世界帶來重大變化，面對變局，冷靜認清形勢，發揮自身優勢，謀求發展機遇，抓住時間窗口減輕自身的發展風險，維持穩定的經濟增長，這是中國在世界變局中的發展要務，也是中國對世界的貢獻。

本文原載於安邦智庫2022年7月5日的「每日經濟」欄目中。

