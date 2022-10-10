普京終於實施「斬首行動」 迴光返照還是全面大反攻？

10月10日，中國駐烏克蘭使館緊急提醒中國公民：不要來烏克蘭！珍惜生命，遠離風險。理由是，當前烏全境空襲頻繁，安全形勢嚴峻。很顯然，克里米亞大橋遇襲，踏過了莫斯科的紅線，引發了戰爭升級。有仇必報的普京開始採取包括「斬首行動」和「北約式空襲」在內的方式進行報復。



轟炸基輔 有仇必報

當地時間10日，烏克蘭總統辦公室發佈消息稱，烏克蘭包括基輔在內的多座城市遭到俄羅斯軍隊導彈襲擊。俄新社援引烏克蘭外交部發佈的消息報道稱，當日，俄軍發射的一枚導彈落在了烏克蘭安全局所在的基輔市弗拉基米爾街。烏總統辦公室位於距該街不遠處。言外之意，導彈落在烏總統辦公室附近。有媒體炒作稱，俄羅斯開始了斬首行動，目標直指烏總統澤連斯基。

其實，戰爭都打到這個時候，要斬首早就開始了，還用等到現在嗎？這次行動，顯示就是俄羅斯對克里米亞大橋被炸展開的報復行動，警告烏克蘭不要再對大型民用設施進行打擊。

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10月8日，克里米亞大橋發生火災事故，俄反恐委員會：克里米亞大橋火災是汽車爆炸引發。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，克里米亞大橋事件僅僅是一個「開始」。 9日，俄羅斯偵查委員會主席巴斯特雷金向俄羅斯總統普京報告了克里米亞大橋爆炸案的調查情況。巴斯特雷金指出大橋爆炸是一宗「恐怖襲擊」，是烏克蘭特工機構策劃的，而且得到了外國和俄羅斯公民的協助。偵委會已經確定了發生爆炸的貨車路線，承運人已經被確認。偵委會已經成功地在那些可能準備恐怖襲擊的人中確定了嫌疑人。

普京對此表示，克里米亞大橋爆炸是旨在破壞俄羅斯重要民用基礎設施的「恐怖主義行為」。烏克蘭特工是克里米亞大橋爆炸的策劃和執行者。

已經定性為烏克蘭特工所為，俄軍展開報復就在情理之中了。在俄羅斯看來，必須進行強力警告。

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普京開啟全面大反攻？

除了多地發生導彈襲擊之外，另據烏克蘭媒體報道稱，當日，位於烏北部的日托米爾州、位於烏西部的赫梅利尼茨基州和捷爾諾波爾州以及東部城市哈爾科夫都遭到俄軍攻擊。

就在烏克蘭戰局似乎逐漸倒向烏克蘭之際，俄羅斯方面成功發起了一次打擊行動。俄軍通過這一舉動向烏克蘭方面傳達了一個明確的懲戒信號：俄羅斯有能力對烏克蘭首都附近目標進行襲擊。

俄烏戰爭已進入拉鋸戰和持久戰新階段，北約和俄羅斯都在試圖把烏克蘭打造成耗垮對方的「歐版阿富汗」。新近的烏克蘭局部反攻和俄羅斯局部後撤，讓部分人興奮不已，認為俄羅斯敗局已定，另一部分則認為俄羅斯在誘敵深入。

冷靜下來，其實必須問幾個問題：



第一，烏克蘭多點開花，進攻進攻再進攻，而俄羅斯一觸即退，俄軍弱的讓人不敢相信。即便是有北約國家的介入，但是在北約和美國並沒有援助烏克蘭遠程導彈，也沒有援助烏克蘭西方國家先進飛機的情況下，俄羅斯再怎麼說也是世界第二軍事強國，突然一敗再敗，讓人感到不可思議。

要不，就是在八個月的戰爭當中已經耗盡了精氣神兒，俄軍沒有鬥志了，如果這種可能性是真的，那麼俄羅斯將有大浩劫了。要不，就是俄羅斯要破釜沉舟誘敵深入，來一次烏東大決戰了。

第二，俄羅斯為何可以用精確制導武器和遠程武器切斷烏克蘭的海陸空外聯渠道，也即摧毀機場、港口和鐵路、公路樞紐，為何不這麼做而使北約軍援源源不斷？俄羅斯完全有能力摧毀烏克蘭電力系統進而削弱北約提供的情報戰和電子戰支持，為何不這麼做而使烏軍特種部隊屢屢得手。是克里姆林宮笨到家，還是在做局？

普京幾日前對外宣布，要收回頓巴斯所有被烏克蘭佔領的土地——不要小看了普京這個號令。而另一頭，烏克蘭軍隊獲得了出人意料的勝利，在這樣的刺激之下，澤連斯基顯然是有些飄，不論基於何種原因，炸了克裏米亞大橋，徹底激怒了普京。

如今，問題關鍵還是要看戰場上的進展。俄羅斯接下來必須在戰場上扭轉局勢，重新讓烏克蘭和西方了解現實情況，不然就以烏克蘭當局現在的態度，和平談判是沒有希望的，久托不下對俄羅斯亦不利。而對於澤連斯基來說，也需要清楚，別看現在取得點小成績，背後全是北約國家在支持，而一旦俄羅斯狠起來發起反攻，打持久戰烏克蘭根本不具備任何條件，背後支持的北約國家更會無心無力。如此長久計，這個爛攤子最後是誰的？戰後的烏克蘭人民該如何重建家園？