核打擊不在普京的選項之中

俄羅斯官方10月9日出具調查報告，認定克里米亞大橋爆炸是一起恐怖襲擊，由烏克蘭特工機構策劃。這是對俄羅斯領土內重大設施的打擊，俄羅斯將採取何種報復措施備受關注。在烏東戰局受挫，北溪管道和克里米亞大橋相繼被炸的當下，輿論的熱議點集中在俄羅斯會不會動用核打擊。

核戰一說從何而來

坊間關於核戰爭的猜測主要有四個依據。

一是普京（Vladimir Putin）9月21日戰爭動員講話說，俄羅斯軍隊將使用「所有武器裝備」和「一切軍事力量」來完成自己的使命。輿論普遍認為，普京所說的「一切手段」包含核武器。

二是德國前總理默克爾（Angela Merkel）9月27日出面說「人們應該把他（普京）的話嚴肅對待。」默克爾提醒道，西方國家不應該從一開始就認為普京的講話是虛張聲勢並予以駁斥，而是應該嚴肅對待。默克爾並非民粹政客，而是務實政治家，她的言論為普京可能動用核武器提供了一個側面佐證。

克里米亞大橋爆炸：圖為2022年10月8日，連接俄羅斯大陸和克里米亞半島的克里米亞大橋發生爆炸，火光及濃煙從遠處清晰可見。（AP）

三是烏克蘭以及美國總統渲染核戰爭。美國總統拜登（Joe Biden）10月6日宣稱，俄羅斯領導人正在威脅使用核武器，俄烏衝突令全人類面臨自1962年古巴導彈危機以來前所未有的核危機。據「今日俄羅斯」電視台10月6日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）近日呼籲北約對俄羅斯實施「先發制人打擊」，以阻止莫斯科「使用核武器」。

四是美俄紅色通話被重提。冷戰時期，美蘇共啟用過3次紅色電話，分別是1963年的古巴導彈危機，1973年阿以衝突和1979年蘇聯出兵阿富汗。古巴導彈危機持續的13天，是美蘇冷戰軍事對立的頂點，也是人類有史以來最接近全面熱核大戰的13天。冷戰以後蘇聯解體，「紅色電話」基本上就廢棄了，但這條專線還保留着。「紅色電話」式的高層溝通再次被確認，被認為釋放了美俄博弈到了可能要打核戰爭的地步。

在俄羅斯吞併烏東四州，並進行二戰結束以來首次軍事動員的當下，形勢真的到了核戰爭一觸即發的地步了嗎？

接連受挫的普京會動用核打擊嗎？

普京9月21日進行戰爭動員時發表全國電視談話，是一種宣傳動員和決心宣示。普京並沒有點名會使用核武器，9月27日，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在社交媒體上宣稱，假如烏克蘭政權「作出大規模侵略行為，對我們國家的生存構成威脅」，「俄羅斯將被迫使用最可怕的武器」。梅德韋傑夫也並沒有點名會使用核武器。俄羅斯發出的威脅是一種模稜兩可的核威脅，意在達到戰略威懾效果。普京在那樣的場合說出那樣的話是得體的，難道普京會主動說採取的手段不包括核手段嗎，肯定不會的。

當地時間2022年9月29日，瑞典海岸附近的北溪天然氣管道再次洩漏，水面冒出大量氣泡。（圖片來源：CFP.CN）

事實上，俄羅斯官方在極力否認動用核武器。車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）10月1日宣稱，應當使用戰術核武器來扭轉不利戰局後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫迅速否認稱，俄羅斯不會在「相關文件規定」以外的其他情況使用核武器。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃也公開強調，俄羅斯全面恪守防止核戰爭這一原則。

官方層面，俄羅斯確實威脅採取一切手段，但都沒有明確說會使用核武器。理論上任何一個擁核大國都可能動用核武器，不能將擁有核武器等同於將使用核武器。不能將俄羅斯可能動用核武器當成是俄羅斯將動用核武器。

俄羅斯的確在戰場上受到了一定的挫折。那俄羅斯是否有發動核戰爭的必要呢？俄羅斯想要的一切歸根結底要在戰場上贏得，局部動員徵兵三十萬是第一步，徵兵三十萬投入戰場的效應還未充分發揮出來，一切待定，局勢還未發酵到使用核彈的地步。

默克爾拜登的話該信嗎

默克爾所說要重視普京的講話，並非特指普京稱會採用「所有武器裝備」和「一切軍事力量」。默克爾提醒的是應該重視普京的講話。普京在戰略動員中，重點談到了對局勢的看法和判斷，這才是普京講話的重點。默克爾說的話是重要的，默克爾的用意在於提醒各方重視俄羅斯對歐洲安全局勢的重要性，重視普京的判斷，不能將此視為耳邊風。

這是對一些習慣於說大話的、擅長表演的民粹領導人的提醒。畢竟普京不是民粹領導人，他對未來局勢的影響絕非三五載。錯誤解讀默克爾的講話，實際上是在附會核戰爭，是一種刻意曲解。

默克爾曾是歐洲最了解普京的領導人。圖為2021年8月20日，普京(左)在莫斯科克里姆林宮與默克爾舉行會晤，並向默克爾獻花。（AP）

美烏領導人的話，更多是說給選民，說給傳媒的。白宮新聞秘書澄清拜登的發言時稱，拜登的警告並非基於情報評估，美國沒有看到任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器，美國因此沒有任何理由調整當前的核態勢戰略。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10月7日在被問及拜登所「核末日」的言論時，認為在發表有關俄羅斯的潛在核衝突威脅言論時，應當謹慎。

官方層面，各國應該都知道不能輕言核戰爭。一些領導人為了展現強勢，在消耗官方話語的權威性。美烏領導人渲染俄羅斯動用核武器，越來越不能代表俄羅斯會動用核武器。核戰爭這一說法，是渲染俄羅斯威脅的做法。這是一種宣傳戰，意在製造俄羅斯挑釁的既定事實，有其獨特的用意和目的。

毫無疑問烏克蘭戰爭觸發的美俄對抗局面已經達到了冷戰以來的頂峰。就此次事態「紅色通話」式的美俄溝通再被重提，正說明，美俄認識到了局面的危險性。當一些國家領導人不負責任在公開談核戰爭時，才是核戰爭成為焦點的原因。

並不是因為有核戰爭的風險，而是因為有一些身份特殊的人以特殊的目的渲染了核戰爭，導致核戰爭被普遍關注。美俄之間的電話溝通，與其說是代表了有核戰爭的風險，不如說是美俄雙方急於穩定被核戰爭輿論帶偏的局面，從根本上確認不會爆發核戰。