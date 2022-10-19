「神風特攻隊」狂襲基輔：無人機能否改變俄烏戰局？

綜觀近期俄烏戰場，克里米亞大橋（Kerch Bridge，又稱「刻赤大橋」）受襲誘發了戰況升級，俄羅斯隨後針對烏克蘭民用設施展開報復。在此過程中，無人機的角色引發輿論關注。

10月10日，烏克蘭軍方表示俄羅斯出動24架無人機和84枚巡航導彈，襲擊了烏克蘭至少14處地區；10月13日，基輔州（Kyiv）連續第4天響起防空警報，部分基礎設施受襲毀損，烏方指控俄羅斯以伊朗無人機發動攻擊；10月17日，烏克蘭多地再遭導彈襲擊，首都基輔亦拉響防空警報，並在無人機襲擊下發生數起爆炸，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）隨後於Telegram上釋出毀損的無人機殘骸照，稱俄羅斯出動了「神風無人機」（kamikaze drones）。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦於同日表示，「神風無人機和導彈正在攻擊烏克蘭」。

據CNN報道，烏克蘭所謂「神風無人機」，乃是意指「自殺式無人機」，也就是俗稱「遊蕩彈藥」（Loitering munition）的小型、可擕式的空中武器系統，其可於潛在目標區待命一段時間，再經遙控方式發起攻擊。至於俄羅斯何以會有「神風無人機」，烏克蘭與美國情報部門表示，是伊朗製造後轉售俄羅斯所致。對此指控，伊朗外交部於17日反駁，稱伊朗從未向俄烏任何一方提供過武器，對俄烏戰爭的立場也是保持中立、積極促談，並反對以結束戰爭為由，向任一方提供軍火。

然不論俄羅斯的無人機從何而來、是否真為伊朗提供，外界更關注的，是無人機對俄烏戰局的實質影響。

10月17日，烏克蘭基輔，民眾在伊朗駐基輔大使館外示威，抗議伊朗向俄軍提供無人機。（Getty Images）

「無人機革命」有其局限

自軍用無人機問世以來，不少分析皆稱其能推動戰爭革命，論述基礎約可分為以下三點。

首先，無人機可突破現代防空系統，從而提升持有方的進攻優勢；第二，無人機的生產成本低且複雜性有限，故能降低軍事行動門檻，並在大國與小國間實現「軍力再平衡」；第三，無人機能不受地面部署限制發起攻勢，故近距離作戰不再關鍵。

平心而論，上述主張皆有一定道理，但回顧此前中東與高加索戰場的無人機表現，所謂「無人機革命」的敘事似乎有其局限。

首先，是2011年以降的敘利亞內戰。無人機雖在偵查中發揮作用，卻未替叛軍帶來進攻優勢，而是遭到俄羅斯防空系統壓制；且叛軍與恐怖組織雖都使用無人機，卻沒能實現自己與正規軍間的「軍力再平衡」，因為諸如美國等國家武裝同樣會使用無人機，且其性能更好、打擊精度更高，結果反是擴大了雙方的非對稱性；至於無人機能否完全取代近戰，敘利亞的戰場態勢也給出否定答案，如今各方在敘利亞的割據狀態，更大程度上是長期推進、圍攻、正面交戰、撤退、反擊的均衡結果，而非無人機純粹打擊所致。

內戰戰火摧殘敘利亞，令眾多敘利亞人流離失所，每天面對死亡威脅。圖為一枚迫擊炮彈落在阿勒頗西部一個住宅區。（AP）

其二，是2019年至2020年的利比亞無人機戰爭。交戰的利比亞民族團結政府軍（GNA）、利比亞國民軍（LNA）皆使用了無人機，但防空系統同樣扮演了關鍵角色：LNA由阿聯酋處獲得俄羅斯的近程防空系統，摧毀了大量GNA的無人機；此後土耳其介入戰局，向GNA提供了地空導彈與電子戰系統，又反過來消解LNA無人機的巨大優勢。

由此脈絡來看，利比亞戰場的無人機戰役，同樣沒能實現雙方的「軍力再平衡」，而是與敘利亞案例類似，強弱雙方皆使用無人機，較強一方有更多條件優化無人機的效能，結果反是擴大既有的戰場失衡，最終因域外勢力干涉才有所緩解。此外，無人機同樣無法在利比亞戰場取代近戰，不論是LNA或GNA，雙方都要依靠步兵小隊和僱傭兵執行關鍵任務，包括控制和保護戰略基礎設施、發起地面進攻、奪回戰略要地或進行掃蕩，而上述行動皆非無人機可以取代。

最後，是2020年的納卡衝突，無人機看似扮演了重要角色，其實反映的是阿塞拜疆對亞美尼亞的實力輾壓。亞美尼亞並不具備應對近程/遠端、低空/高空多重威脅的多層次綜合防空體系，其地空導彈排炮仍是蘇聯裝備，電子戰能力也相當有限，故既無法有效偵測阿塞拜疆無人機，也難以確實攔截；反之，阿塞拜疆的軍事體系現代化程度明顯優於亞美尼亞，更獲得了域外大國土耳其的協助。

故戰爭爆發不久後，亞美尼亞可謂是一路捱打，且戰爭的後續發展也與「無人機革命論」的預測不同，弱勢的亞美尼亞並未寄望以無人機實現「軍力再平衡」，而是開始使用彈道導彈進行反擊。此外近戰同樣在納卡衝突扮演重要角色，儘管彈道導彈、巡航導彈、精確制導武器與無人機皆發揮了殺傷作用，步兵與裝甲部隊仍是守住防線、推進前線的關鍵。

2020年11月13日，納卡地區克爾巴賈爾，房屋被燃點起火。（AP）

總體軍力差距才是關鍵

綜上所述，無人機確在一定程度上改變了戰場型態，卻仍有其局限：在對手防空系統強大、軍事基礎厚實的前提下，無人機未必能取得進攻優勢；且若敵對雙方皆使用無人機，則衝突可能走向強者愈強、弱者愈弱的態勢；但即便情況如此，域外大國仍能借着援助防空系統、電子戰系統，來重新平衡無人機參戰後的戰場態勢；此外儘管無人機的殺傷威力不容小覷，短期之內其仍無法完全取代近距離作戰。

換言之，要最大程度發揮無人機效能、獲取戰場優勢，雙方的總體軍力差距至關重要，包括防空系統的現代化程度、外界的軍事支援多寡等。

而以此視角來觀察俄烏戰場的無人機戰役，便能發現局勢演進的強弱博弈。首先，烏克蘭自身並無成熟的無人機產業與機隊，但戰爭爆發後，其分別自土耳其、馬斯克（Elon Musk）處獲得了Bayraktar TB2無人機與「星鏈」（Starlink），並在俄軍防空系統尚未到位時，趁隙發動攻勢。在戰爭爆發後的前幾周，烏方無人機不時能擊毀俄軍坦克與車隊，原因便是此時俄軍常以孤立單位和縱隊行動，幾乎沒有空中支援，故易成為無人機的獵殺目標；然自4月以來，俄軍轉入頓巴斯地區作戰，也構築了有效的防空系統，TB2的擊打效果由此大幅減弱。

10月17日，烏克蘭基輔，現場一輛汽車被襲擊厚的灰塵覆蓋。（AP）

而烏克蘭收到的無人機並不只有TB2，還包括來自美國的數百架「彈簧刀」無人機（Switchblade），其打擊方式就與此次襲擊基輔的無人機類似，皆是「神風自殺式攻擊」；但其缺點亦與TB2相同，那便是不易躲過俄軍的防空系統，易被攔截擊毀。此前烏克蘭曾要求美國援助單架成本超過2,000萬美元的MQ-1C灰鷹無人機，但美方並未應允，原因便是其擔憂俄軍嚴密的防空系統，會讓昂貴的MQ-1C「有去無回」，甚至落入俄方之手、機密盡顯。

簡言之，俄軍的防空系統有效阻卻了烏克蘭的無人機攻勢；與之相比，烏克蘭的防空系統便脆弱許多，故在俄羅斯祭出導彈與無人機攻勢後，其便多次要求歐美國家支援防空系統。然而這一發展並不代表俄羅斯將能借無人機獲取戰場優勢，因其襲擊目標根本不在前線、而是聚焦大城內的各式民用設施。歸根結柢，俄羅斯近期的無人機襲擊，仍是為了報克里米亞大橋受襲之恨，同時恫嚇烏克蘭所致，而非着眼於戰場上的城池得失。

俄烏戰爭發展至今，已持續七月有餘。對眼下有意鞏固俄佔領土的莫斯科來說，不論是導彈或無人機，都無法完全取代步兵的軍靴。再結合前述烏克蘭無法有效突破俄軍防空系統、俄軍也無意在前線大量投入無人機的情況來看，雙方的戰場輸贏，比拚的仍是總體軍力的差距，無人機儘管在不同時期扮演了不同角色，卻絕非輸贏的關鍵。