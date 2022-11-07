美國中期選舉︱佩洛西丈夫遇襲　升溫的政治暴力摧毀美式民主？

「南希在哪裏？南希在哪裏？」——這是10月28日、離美國中期選舉僅剩兩周的時候，42歲的德帕普（David Depape）持錘子闖進美國眾議院議長佩洛西在三藩市的住所後喊的話（南希為佩洛西名字），這也是去年1月6日，美國國會山暴亂事件中示威者們沖入國會後到處叫喊的話。然而，在上周的事件中，德帕普襲擊了當時獨自留在家中的佩洛西丈夫，致使其頭部、右臂和雙手受傷，身處華盛頓的佩洛西則逃過一劫。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

檢察官指出，嫌犯打算在闖入佩洛西家中後、綁架並打碎佩洛西的膝蓋骨，由於佩洛西不在家，他最終用錘子襲擊了她的丈夫，使他顱骨破裂。

許多共和黨人譴責了針對這位民主黨眾議長的襲擊事件：參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、 共和黨全國參議院委員會主席、參議員斯科特（Rick Scott）稱此次襲擊「令人難以接受」、 前總統特朗普的忠實支持者參議員克魯茲（Ted Cruz）、眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）等人也都表示譴責。雖然其他不少共和黨人也都表達了震驚之情，但此次事件其實並不是眾人意料之外。

佩洛西丈夫受襲：圖為2022年10月28日，美國眾議院議長佩洛西的丈夫保羅在2022年3月17日隨妻子來到國會山莊。（AP）

「被妖魔化」的佩洛西

自佩洛西於2006年成為美國第一位女議長以來，共和黨人就一直在將這位政界最有權勢的女性，塑造成民主黨惡棍一般的形象，通過在競選廣告、媒體採訪或社交媒體上散佈的政治評論、陰謀論等將她不斷妖魔化，甚至曾經製作一部惡搞電影，刻畫一個被「黑武士南希（Darth Nancy）」統率的民主黨邪惡帝國。根據極右陰謀論組織QAnon的說法，佩洛西更是一眾崇拜撒旦、有戀童癖的民主黨精英之一。

右翼陰謀論造成了去年1月6日衝擊國會山的事件，當時圍繞大選「被盜」、特朗普才是2020大選的勝出者的虛假信息和陰謀論，促使大批支持者闖入國會山莊、大喊「南希在哪裏？」

警方雖尚未公佈此次襲擊嫌犯德帕普的犯罪動機，但在網絡上有其署名的社交媒體和文章中的信息已刻畫出一個典型的極右翼陰謀論者：反猶太人、反LGBTQ群體、抱持白人至上理念等。雖然他未有發佈與佩洛西直接相關的內容，但曾發佈過蓋茨、希拉里的殭屍畫像等有關民主黨精英的「惡毒形象」。

圖為美國眾議院議長佩洛西9月16日出席七國集團及歐盟議會領袖會議，之後向傳媒講話。（AP）

共和黨默許釀政治暴力

政治學者們很早就警告，異化與自己政治立場相對的一方，將其塑造成某種非人的存在、而不再是與自己對等的公民社會的成員，是政治暴力的警示信號，因為它將使針對政治對手的武力活動變得合理。而這些信號在美國政治生活中早已變得無處不在，陰謀論者也早就從邊緣走入了主流。而這恰恰是在共和黨人的默許之下發生的。

甚至在本次襲擊事件後，包括一些資深議員在內的共和黨人很快開始散播相關的陰謀論，暗示保羅與襲擊者「早已相識、是同性戀人關係」。紐約州眾議員Claudia Tenney則在推特發表一張顯示一群年輕白人男性拿着巨大錘子、站在代表同性戀者的旗幟一旁的照片，以此認同「同性戀」的指控並作出嘲笑。

美國政治歷史學家Joshua Michael Zeitz在事件發生後撰文指：「如此多的美國保守派決定擁抱政治暴力，或政治暴力的語言和象徵意義，這是個令人不安的現實。如果一方拒絕接受民主的規範和規則，我們就不可能有一個正常的民主政體。」

美國會暴亂：前總統特朗普支持者手舉標語，認為選舉結果被民主黨歪曲。（AP）

中選前氾濫的政治暴力

誠然，對於與自己政治立場相異的民意代表採取武力，沒有什麼比這一行為更能體現對民主規則的拒絕和破壞。不幸的是，佩洛西事件絕非孤例。今年年初，美國國土安全部首次警告稱，美國正面臨日益增加的來自「國內暴力極端分子」的威脅，指這些極端分子受到「對總統權力交接感到的憤怒、以及由虛假信息助長的其他不滿」驅使，「國土安全部擔心這些同樣的暴力驅動因素將在2021年初持續下去。」

但時至今日，這一暴力趨勢還在繼續。據《紐約時報》報導，一名男子曾向華盛頓州民主黨眾議員賈雅帕爾（Pramila Jayapal）發送了一封充斥着憤怒的電子郵件，並多次出現在她家門外，手持半自動手槍並大聲威脅；另有一名不速之客來到緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）的住所，砸碎其防風窗。

美國國會山莊：美國眾議院議長佩洛西位於三藩市的寓所10月28日遭闖入，他的丈夫遇襲送院接受手術，疑犯當場被捕。（AP）

柯林斯在今年早些時候的一次採訪中說：「如果一名參議員或眾議院議員被殺，我不會感到驚訝。最初的電話暴力，現在正在轉化為積極的威脅和實質暴力。」

此次中期選舉中，議員甚至協助選舉工作的票站人員、選舉官員等，都不得不提防針對自身的暴力活動。《紐約時報》指出，一些國會議員已經試圖減少自己在社區內的競選活動，從親自出席市政廳活動轉向電話活動；由於議員可使用競選資金來支付家庭安全系統和安保方面的費用，據《紐約時報》對競選資金和國會數據的分析顯示，國會議員自去年年初以來總共在該項目花費了600多萬美元（約4,710萬港元）。

【點擊睇片】共和黨靠難民「攻城掠地」 預示誰與特朗普爭高下？

美國政治新聞網站Politico報道，全國各地的地方和聯邦執法官員指他們正在加緊努力，在11月8日之前保護選舉官員，甚至為未來幾天可能發生的暴力行為做準備。

儘管針對佩洛西的襲擊事件沒有出現最糟糕的結局，保羅的傷勢經治療後可完全恢復，佩洛西也倖免於難，但這類事件要造成不可挽回的悲劇絕對不會讓人意外。若此次事件都不能成為美國政治暴力的警鐘，那麼真正悲劇的發生幾乎很難避免。

即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁