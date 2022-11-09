美國中期選舉 | 面對分裂政府　股債匯走向將如何？

11月8日是美國中期選舉投票日。目前分裂的國會可能性較大，搖擺州戰況膠着。機構預測結果：眾議院共和黨佔優，參議院仍焦灼，共和黨仍佔略微優勢。歷史經驗表明，若執政黨失去一院或兩院，短期對美股偏利空，對美債影響不顯著；中長期看，相較於控制兩院時期，美股和黃金表現更弱，美元指數表現更強，美債收益率更偏下行。



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而聯儲局正在面臨越來越大的政治壓力，其激進的加息措施正在加劇市場對經濟衰退的擔憂。儘管經濟衰退擔憂正在考驗聯儲局緊縮的決心，但真正出現政策轉向或還是需要看通脹實質性降溫。但今年以來，美國CPI和核心CPI讀數均創下了近40年來的新高，美國9月通脹數據再度超預期，CPI同比8.2%，核心CPI同比6.6%。作為中期選舉前最後一次通脹數據，9月的CPI不容樂觀。國際貨幣基金組織（IMF）總裁認為，美國10月份的通脹可能會再次接近8%。目前民主黨的經濟與財政政策面臨着經濟衰退與高通脹的雙重挑戰，民主黨與共和黨在對抗通脹的措施上存在分歧，例如今年拜登政府的《通脹削減法案》在共和黨全員反對，民主黨全員通過的背景下艱難通過。而未來的貨幣政策的走向將作用於市場。

總之，此次選舉將產生分裂的政府，股債匯市場將「有人歡喜有人愁」。

1980年至今，執政黨失去兩院、控制一院、控制兩院的情況分別有16年、14年、12年。美股在執政黨控制兩院時表現最好；10Y美債收益率在執政黨控制兩院時表現為上行，其他情況下均表現為下行；美元指數在執政黨控制兩院時表現為下跌，其他情況下均表現為上漲；黃金在執政黨控制兩院時平均漲幅最大。原因可能在於，一旦執政黨控制國會兩院，往往會推出擴張性政策，提振經濟的同時也會導致財政赤字擴大，從而利好美股和黃金，利空美債和美元。

70多年來，美國中期選舉一直是股市的重大利好。從歷史上看，中期選舉當年的第四季度和第二年是四年總統周期中股市表現最強勁的時期。然而，以當下情況看，利率上升、衰退風險上升和40年來最嚴重的通貨膨脹可能會導致目前形勢偏離歷史趨勢。

跟美股投資者一樣，美債多頭可能也喜聞樂見共和黨重掌國會，站在了美元多頭的對立面。在最新的MLIV Pulse調查中，429名市場參與者中有43%表示，如果共和黨贏得對眾議院和參議院的控制權，預計美國國債將上漲。另一方面，如果民主黨人繼續控制參眾兩院，39%的受訪者認為美元將延續漲勢。一些投資者還認為，如果共和黨在參眾兩院佔據多數，那麼股市的表現將好於民主黨繼續控制或國會分裂的情況。

2022年11月2日，美國的交易員在紐約證券交易所工作，在他們工作的地點，有熒幕在播放美國聯儲主席鮑威爾在紐約宣布加息後發表講話。（AP）

如果中期結果備受爭議或導致內亂，投資者還得準備應對潛在的市場情緒風險。在這一情境下，股票下跌可能性大。這可能表明，市場參與者正準備迎接比2021年1月6日美國國會大廈騷亂事件更大的影響。

值得注意的是，社會動盪可能導致美國國債的避險買盤增加。大概率預計美國明年將出現債務上限僵局。這一問題是否會比2011年的危機更糟，當時的債務上限危機導致標準普爾首次下調了美國主權債務評級。這一決定打擊了全球投資者的信心，使得全球股票價值蒸發了約2.5萬億美元，黃金被推高至創紀錄水平，美國國債大幅抬升。當年最後期限的臨近也造成了美國國債收益率曲線被扭曲，因投資者避開最容易違約的證券。此番景象會否再來，市場亦高度關注。

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