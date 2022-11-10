俄軍撤出赫爾松　國內鷹派不滿：聯邦建國以來最大失敗

撰文：歐敬洛
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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）11月9日下令其部隊撤出第聶伯河（Dnipro River），放棄赫爾松（Kherson）。這標誌着烏克蘭反攻的重大成功，俄軍撤退的決定引起國內鷹派不滿。

赫爾松是俄軍在戰爭初期佔領的重要港口和工業城市，也是俄羅斯佔領的唯一地區首府。赫爾松為俄軍在第聶伯河以西提供了一個重要的據點，並從那裡擴張，至關鍵的港口城市敖德薩（Odessa）。

圖為10月21日，俄羅斯把赫爾松的居民撤退至克里米亞。（AP）

俄軍從赫爾松撤軍的消息引起了國內鷹派的不滿，軍事博主科蒂諾克（Yuri Kotyonok）寫道：「這決定令成千上萬為俄羅斯而戰、為俄羅斯而死的人感到震驚。」

軍事分析家羅任（Boris Rozhin）在Telegram上寫道，這是俄羅斯聯邦自1991年成立以來最嚴重的軍事失敗：「如果在冬季攻勢中並沒有取得任何進展，那麼這一系列軍事挫折將積累的不滿情緒，將比制裁更大。」

俄羅斯撤退對戰事的推進，或可能的談判影響暫時未知。烏克蘭曾表示不會與普京（Vladimir Putin）在任的俄羅斯進行任何談判，但最近稍為放軟態度，但談判的條件是俄羅斯必須完全離開烏克蘭，並就入侵作出賠償，俄羅斯顯然不會輕易接受。

有分析指俄羅斯此舉是為減輕對國內民眾的打擊，俄羅斯人看到愈來愈多對戰況不利消息的報道。但與此同時，支持戰爭的評論者批評克里姆林宮沒有進行更具侵略性、更殘酷的戰爭。

相比起俄軍9月在哈爾科夫東北部地區的潰敗式撤退，這次的撤退更為有序。美國官員表示，目前尚不清楚莫斯科是否真的放棄第聶伯河西岸，可能要過幾天才能清楚。

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