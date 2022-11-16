G20︱佐科維多多扮演「首席斡旋者」：東道主印尼顯光芒

據美媒報導，正在印尼峇里島（Bali Island）舉行的G20峰會，包括總統佐科維多多（Joko Widodo）在內的印尼政府高層，不斷積極遊說西方領導人在指責俄羅斯發動戰事的程度上做出讓步，以避免峰會結束時無法達成聯合聲明。有與會的外交官員透露，印尼總統多次感嘆表示正在主持有史以來「最艱難」的G20峰會，峰會亦終完滿結束，把主席國席位交予印度。

不論是次峰會的最終成果如何，佐科維多多已藉此機會難得地將印尼變成國際焦點。



在俄烏戰事、中美關係緊張、全球糧食危機等，導致國際社會分歧加劇的艱難時刻，作為G20主席國總統的佐科維多多幾個月來已走遍莫斯科、基輔、北京等地，希望各主要國家領導人都能出席峰會；這番連串舉動也讓這位在國際社會上頗見低調的政治人物一躍升上國際舞台的中心人物。

英媒報道，佐科維多多於今年6月攜同妻子從波蘭乘搭11小時夜車到基輔，只為親自邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在G20峰會上發言。緊接着他又趕往莫斯科，親自邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與會。他表示，已分別敦促澤倫斯基和普丁同意停火。在此之前，他還以來賓身份參加了德國的G7峰會，敦促各國領袖勿因俄羅斯而杯葛G20。

與會領袖16日早上一同出席植紅樹林活動，各人神態輕鬆。作為主人家的佐科維多多（右二）今年以來四出走訪多國斡旋，才能令這場峰會尚算圓滿舉行。(AP)

8月，這位印尼總統又成為北京冬奧後首位訪問中國的國家元首，當面邀請中國國家主席習近平參加G20峰會。此行他還訪問了日本與韓國，親自邀請兩國首腦出席。

這位「從貧民窟走出來的木匠之子」、魅力十足的前家具推銷員，2014年當選的時候被視為民主救星，如今執政8年仍成功維持聲望。雖然佐科維多多平日沉默寡言，自2014年當選總統以來在世界舞台上露臉的機會不算很多，但他在峰會前夕成功確定有17國元首同意出席，讓印尼這個全球人口第四大國邁入外交新紀元。

雖然被視為焦點的俄羅斯總統普京最終沒有親自出席，改派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會，但有專家認為，在全球地緣政治空前緊張及西方國家集體杯葛之時，這位印尼總統已算是取得了非凡成就。

G20峰會期間，印尼總統佐科維多多（右）跟中國國家主席習近平進行雙邊會晤。（AP）

英國傳媒報道，佐科維多多決定雖不排擠普京，但同時邀請澤連斯基發表視像講話，成功說服了西方國家領袖。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於6月曾表示，她反對因俄烏戰爭「讓G20全面癱瘓」，「G20太重要了，對開發中國家與新興市場也很重要，我們不應讓普京毀了這個組織」。

雅加達政治和經濟分析兼諮詢公司 Reformasi Information Services 負責人Kevin O'Rourke表示：「印尼將在這一過程中成為外交政策中更精明的參與者。」

印尼總統佐科維多多穿着一身傳統服飾，在晚宴會場上接待各國領袖。（AP）

「不結盟」的有效示範

佐科維多多目前處於第二個任期，兩年後將卸任總統職位。他最近受訪時表示，對於G20被視為政治場合備感挫折，他認為應強調峰會在經濟與發展上發揮的作用。印尼更希望在會議期間討論的議題，包括糧食安全以及成立疫情大流行準備基金；該國同時希望峰會能促進當地經濟復甦，重振峇里島的觀光業。

佐科維多多萬般小心的不選邊，雖然讓大多數成員國領袖願意參加G20峰會，但新加坡國立大學資深研究員Evan Laksmana認為，印尼想傳達的訊息是「我們試過了」，「但努力想讓自己看起來不選邊站，會不知不覺變成和中國與俄羅斯同一陣線」。

作為不結盟運動創始國之一的印尼，佐科維多多這種堅持不選邊站的立場的確不容易。但這次作為G20東道主，其治下的印尼卻是通過了這極大試煉。峇里島這個旅遊聖地，也似乎成功讓各國領袖都神情輕鬆起來。

G20峰會：印尼總統佐科維多多與新加坡總理李顯龍固然不陌生。（ＡP）

總統的政治遺產與國家的未來

要在國際舞台上站穩、謹守立場不容易，佐科維多多算是經過歷練的。在印尼國內，當地民眾見證了這位沉默寡言的總統，從2012年擔任雅加達省長期間一位更年輕、更有理想色彩的政治人物，其平民形像贏得了大量選民支持。但自當選總統，他由治理一個省，變成治理這個全球第四人口國家——由17,000個島嶼組成、擁有數百種不同的語言和種族的龐大島國。

這些年間，佐科維多多有了很大的轉變，變得儼如一位實用主義者。為了國家的經濟發展，他深明很多時候自己必須妥協，不僅要生存，還要顧及國家發展。這與他過去高舉民主的形象有所不同。佐科維多多近期在國內的支持率有所下滑，或許與這些改變不無關係，當然部份原因還有物價上漲問題。

印尼G20為第一夫人安排了認識當地傳統文化的節目，彭麗媛也有出席。（AP）

然而，這個東盟大國其實較許多其他國家更好地應對疫情及當前的全球經濟放緩，印尼被國際貨幣基金組織（IMF）描述為區域經濟體中的 「良好表現」經濟體，一洗2013年被美國投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）列為「脆弱五國」的形象。

印尼今年第二季GDP較去年同期增長5.4%，超乎預期。該國近期削減汽油補貼之前，8月通脹率為4.7%，是全球最低的國家之一。印尼盾則是今年亞洲表現最好的其中一種貨幣，其股市表現也創下歷史新高。

印尼今年的經濟表現超乎預期，優於全球不少的國家。(Getty)

因此，佐科維多多渴望保持和發展他為印尼留下的經濟遺產。他曾在英國廣播公司（BBC）的訪問中表示：「我們希望在2045年看到，印尼的黃金時代真正實現，到2030年，我們希望印尼成為世界第七大經濟體。」這份雄心壯志雖能引起印尼人民的共鳴，惟這不太可能是他任內能夠達成的目標，因該國的未來取決於一個穩定的全球經濟環境，而峰會的成果將左右這個目標的走向。

這次透過G20峰會將印尼推上國際舞台，相信是佐科維多多於2024年卸任總統前的「代表作」。今年峰會需要討論的議題有很多，從俄烏戰爭、中美緊張關係、通貨膨脹、全球經濟衰退威脅、朝鮮核威脅到全球暖化等。而這位印尼總統在這些問題不時扮演首席斡旋者的角色。

誠然，佐科維多多在峰會前積極周旋於各國之間，讓這場歷史性的峰會得以召開，終於讓該國獲得長久渴求的國際聲望，會後的聯合公報順利產生也是一大成就，也是佐科維多多的個人政治遺產。