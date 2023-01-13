英日軍事互相准入：辛偉誠以為英國還是1902年的英國？

正在英國訪問的日本首相岸田文雄11日與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在倫敦簽署了一項防務協議。按照協議，日本和英國將互相允許在對方國家部署軍隊。

此外，協議還允許兩國軍隊實施更大規模、更復雜的軍事演習及部署。

這是日本與歐洲國家簽訂的首項此類「軍事互相准入」協議，也是英國100多年來簽署的首項此類協議。

該協議的目標對象和效忠對象是誰，不言而喻。

英國首相辛偉誠表示，「這項協議對兩國都非常重要，並將強化英國對印度洋和太平洋地區安全與穩定的承諾，並且強調了兩國在加強經濟安全和加快防務合作方面的共同努力。」這句話明顯是說給美國聽的。

但是，英國政府還是生怕人們不知道這個協議的意義及所指向的目標對象，又進一步聲稱，這個協議是「自1902年以來英國和日本之間最重要的防務協議」。

岸田與辛偉誠在曾是王居也曾是監獄的倫敦塔進行會面。（Reuters）

了解歷史的人應該清楚1902年英日協議的時代背景：當年，為對付沙皇俄國在遠東的擴張，英日兩國曾簽署條約，形成所謂「英日同盟」，以遏制沙俄，鞏固各自的霸權利益。

如今的「沙俄」，也即是俄羅斯聯邦，因為深陷俄烏戰爭，正處於一百多年來最衰弱、最被動的時刻。在烏克蘭前線焦頭爛額的普京，根本沒心思、也沒有力量在遠東搞事。

所以，不必辛偉誠政府各種暗示，大們也知道這個協議的對象只有一個：中國。

這個有着新英日同盟影子的協議簽字之時的那一種表面上的嚴肅，與此刻英國政治荒誕，相映成趣。英國近來最大的新聞，就是哈利王子（Prince Harry）如何在其新書《Spare》（暫譯：備胎）大爆王宮內幕，將英國王權所依賴的神秘感盡數揭破，赤裸裸地將宮廷中的勾心鬥角和低俗盡現人前。而與岸田簽字的辛偉誠，眾所周知，只是保守黨萬不得已才推出來的首相，如今能否管好自己的內閣也成疑問，全黨也正處於「求生」掙扎之中，祈望下次大選不會一敗塗地。

而實際上，1902年的英日和今天的英日已毫無可比性。

辛偉誠與岸田在倫敦塔參觀日士武士盔甲展品。（Reuters）

1902年的英國是世界頭號強國，至少還是名義上的頭號強國，日本則是一個正在東亞快速崛起的區域強國。

它們在遠東的競爭對手，除了在歐洲方向擴張受阻後向遠東擴張的沙俄，還有當時已露出霸權崢嶸的美國。中國則積貧積弱任人宰割。

英日所以聯手遏制沙俄，主要是為了維護各自的霸權地位與對中國的領土野心：英國是出於歐洲大陸均勢考慮，打壓沙俄，維護其歐洲霸主地位和在遠東（主要是中國）的利益；日本是為了遏制住沙俄向遠東擴張，圖謀對朝鮮進行殖民佔領，並擴大在中國的殖民利益。

英日各懷鬼胎，於1902年1月30日在倫敦簽署了《英日同盟協約》，形成了一個針對俄國的軍事同盟。

以英日當時的實力，它們結成聯盟確實達到了遏制沙俄的目的，並且對以後的東北亞國際格局產生了重大影響。

1月11日，日美進行「2+2」防長外長會議。從左至右：日本防衛大臣濱田靖一、日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（Reuters）

但現在的英日兩國在國際政治舞台上算什麼角色呢？

一個在二戰後被廢去武功，連正常國家都不是，連獨立的外交與軍事權力都沒有；一個早已從全球霸權退化為一個歐洲區域國家，正如前首相馬卓安（John Major）所言「我們（英國）不再是一個強國，也不會再這樣了。」

就這樣兩個國家，還想互派軍隊遏制住中國？

今天的中國別說不是1902年的沙俄，就算是，以今天英日兩國的實力，想通過軍事聯盟捆住中國，恐怕也有心無力。

今天的英國和日本，難聽一點來說，一個是美國的小弟，一個是美國的奴僕，兩國結盟與其說是遏制中國，倒不是說是應美國要求，演一場戲給美國看，完成美國交給的任務。

相對於英國的「交功課」，日本卻正想搭着美國印太戰略的便車，不斷被美國鬆綁，強化針對中國的軍事部署，一步一腳印地向「正常國家」邁進。這才是需要中國高度警惕的對象。