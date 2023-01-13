中國駐英使館堅決反對英國《香港半年報告》　中方提嚴正交涉

撰文：蕭通
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英國外交部1月12日向國會提交《香港問題半年報告》，指控北京在多個方面有系統地侵蝕香港自由，加強對普通香港人生活的限制。中國駐英大使館批評英方歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方強烈不滿，堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

大使館表示，香港回歸以來，中方始終全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」和高度自治方針，修改完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則。今天，香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由。事實充份證明，香港特區的民主制度符合「一國兩制」方針，符合香港憲制地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，「一國兩制」是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

中方制定並實施香港國安法，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，受到香港各界的廣泛歡迎和衷心擁護。全國人大常委會對香港國安法相關條款進行解釋，有利於解疑釋惑、止息紛爭，有利於規範審理香港國安法案件的司法程式，有利於維護香港法治和經濟社會穩定發展，符合香港社會普遍期待，是完整準確實施香港國安法、依法有效維護國家安全的必要之舉，只會加強香港的法治建設、更好維護香港民眾的各項權利和自由。

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