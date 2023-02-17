俄烏戰爭｜開戰一週年進入倒數　預期中的俄軍大反攻呢？

2月24日，只是一個日曆上的數字，雖說是俄羅斯進軍烏克蘭的一周年，但世上並無自然法則規定一周年必需有什麼特別的事情發生。然而，人們總喜歡給予一些平平無奇的日子特殊的意義，於是正如去年5月9日俄羅斯反法西斯「勝利日」臨近的氣氛一般，此刻各界都在預期俄羅斯將會在開戰一周年這個特別日子來臨之前發動大反攻，爭取一個可供宣傳的明顯戰果。

事實上，無論是烏克蘭政府、歐美國家官員，還是北約，都已表示其實這場春季反攻已然展開。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）13日就指出我們已經看到了俄軍攻勢的開始。可是，這一波攻勢跟一年前俄烏戰爭頭幾天的俄軍急速推進，看起來非常不一樣。

俄軍的反攻集中在三路。一是烏東盧甘斯克（Lugansk）的斯瓦托夫-克雷米納（Svatove-Kreminna）前線；二是俄軍自去年7月集中攻打至今的烏東頓涅茨克巴赫穆特（Bakhmut, Donetsk）；三是對俄羅斯直通克里米亞俄控區陸路連接邊緣的頓涅茨克武赫列達爾（Vuhledar）。

從目前情況來看，這三路攻勢要趕在2月24日前取得成果都有重大難度。美國智庫戰爭研究所（ISW）本年以來一直研判俄國最有可能在盧甘斯克發動大型攻勢，指出俄軍已在該地集給大量軍隊，並已重新奪得主動權。然而，斯瓦托夫-克雷米納前線踏入2月以來的俄烏軍事衝突依然維持在互有攻守、俄軍以極緩慢速度推出的情勢。

俄軍的反攻集中在三路：斯瓦托夫-克雷米納（Svatove-Kreminna）前線、巴赫穆特（Bakhmut）和武赫列達爾（Vuhledar）。（liveuamap）

巴赫穆特「絞肉機」苦戰依然

而在被稱為「絞肉機」的巴赫穆特，俄軍本年以來確實形成了三方包圍的陣式。雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）似乎暫時依然堅持死守該市，但歐美顯然有聲音認為基輔應該退守減低損失，以保留力量發動反攻。當地的烏克蘭守軍近日已出動到「炸毀橋樑阻敵前進」的套路，而一般平民和志願者已不再被容許進入巴赫穆特，俄羅斯的軍事消息亦稱巴赫穆特的烏軍主要補給路線已被局部佔領，使得守軍要依靠迂迴野路來維持供應。

自去年7月以來，俄軍在巴赫穆特方向的推進極其緩慢，超過半年時間只奪得大約500平方公里的土地，相當於半個香港的土地面積。為此，俄方更付出了極沉重的死傷，幾乎是以華格納（Wagner）僱傭兵團從監獄召來的雜牌軍以人命換來的。根據《紐約時報》的報道，這些新兵幾乎只有兩種用途，一是先行推進，讓更有經驗的軍人跟隨；二是在前線引誘烏軍開炮暴露位置，再後方俄軍開炮攻擊。有俄軍人員更向俄媒表示一些活着回來的人會被視為逃兵。

雖然這種打法在巴赫穆特可能已漸有轉變，但除非烏軍決定自行退守，否則俄軍大概不能在24日前攻下該市稱勝。一直集中火力攻打巴赫穆特的華格納兵團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）本周就表明，俄軍不會在短期內取得巴赫穆特，而市內烏軍已變得愈來愈主動，以愈來愈多的後備軍人來阻擋俄軍推進。不過，巴赫穆特此刻已是俄羅斯最有可能在2月24日前奪得的城市。

華格納兵團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）本周就表明，俄軍不會在短期內取得巴赫穆特。（Twitter@AnhTuanDuong11）

開打新戰線 俄軍即慘敗

而在頓涅茨克西南、對亞速海北岸俄控區「陸橋」構成威脅的武赫列達爾，俄軍更遭到嚴重挫敗。武赫列達爾，跟巴赫穆特一般，在戰爭大局上其實不太重要，不過在地區戰場的爭奪中，卻有一定的地理價值。該市地勢較周邊為高，有助烏軍穩控附近地區，如果武赫列達爾一失，烏軍就可能要退守15公里。

自1月底以來，俄軍就開始加強對武赫列達爾的攻勢，到2月第二周，俄羅斯的第155海軍步兵旅更在此發動大型推進。此旅據稱以新動員得來的兵員為主，在無遮掩的空曠地形上缺乏對於反坦克地雷的準備。根據英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）的說法，俄方短短兩日已在此失去近千人，烏方更稱俄軍最新的每日死傷人數已升至超過800人；而無論是烏克蘭當局還是俄國軍事博客，都指出在一周攻勢之後，俄國損失了130架裝甲車。目前，俄軍在武赫列達爾一線的行動，就只剩下十數人為一組的試探性推進。

由於盧甘斯克斯瓦托夫-克雷米納的前線，以至巴赫穆特，是俄烏雙方持續交火的地帶，武赫列達爾可算是本年以來俄軍主動打開的新攻勢所在。不幸的是，這攻勢剛剛開始就已迅速宣告失敗。無人看好俄軍攻勢？

對於俄軍大反攻，去年底曾稱俄烏之間有談判窗口、一直公開表明要全面擊退俄軍「非常非常困難」的美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）似乎就有着「不以為然」的輕鬆態度。他14日在布魯塞爾出席援烏防長會之時就表示，「你現在看到的攻勢大體上都在巴赫穆特一帶，哈爾科夫（Kharkiv）從上而下直到赫爾松（Kherson），前線都甚為穩定，儘管非常慘烈」。

不少支持普京對烏「特別軍事行動」的俄羅斯軍事觀察者，似乎也對俄烏戰爭一周年臨近的反攻感到悲觀。例如頓涅茨克親俄分離主義前軍官Alexander Khodakovsky在2月11日就表示俄軍此刻發動攻勢過於冒進，認為俄方最好還是先保持守勢，以累積全面進攻必需的資源；另一親俄博客Igor Dimitriev則批評俄羅斯軍政各界從一開始就誇大了俄羅斯的勝利預期，最後所有人都「變成了虛假現實的人質」，最後被迫冒進求勝，因而失敗告於。

全力投入卻損失慘重？

另一方面，不同來源的戰爭評估也顯示出連串對俄軍反攻不利的消息。根據英國國防大臣華禮仕15日受訪時提供的數字，俄國2022年估計現役人數共36萬的陸軍已有97%投入烏克蘭戰場，可見俄國似乎已全力推進烏克蘭戰事，卻未見明顯戰果。另一方面，挪威情報部門本周初也指出，在俄羅斯與芬蘭接壤的科拉半島（Kola Peninsula），原駐該地陸上部隊人數只減至戰前的五分之一，可見俄方人員吃緊情況之嚴重。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）。（Reuters）

以倫敦為總部的智庫國際戰略研究所（IISS）15月亦發布其估算，指俄軍在烏克蘭已損失超過2,000架坦克，是其可運作坦克隊伍的一半以上，只剩大約1,800架可運作坦克，以及大約5,000架坦克庫存，後者卻不知還能否運作，而且需要時間維修才能派上戰場。而根據開戰以來一直透過網上資源記錄俄烏軍備損失的Oryx，俄國坦克損失則在1,700架之列。

相較之下，IISS的估算顯示烏克蘭累計損失大約450至700架坦克，但其坦克總數卻是不減反升，由800多架升至900多架，其中原因是俄軍人員在前線時有拋下武裝撤退的情況，使烏克蘭方面至今已在俄方手上獲得約500架坦克。

挪威的情報部門近日也發布了其年度安全威脅評估，該評估指出俄羅斯最初用於入侵烏克蘭的20萬人有一半已死亡或受傷，其動員令也不足彌補其進攻能力的缺乏——外界對烏克蘭死傷數字的評估通常與俄國相約。該評估稱俄羅斯已用完大量彈藥，只能向朝鮮、伊朗等國尋求新增供應；雖然俄羅斯軍工業尚有大量生產能力，能製造小型武器、導彈、坦克，但由於其各樣武器都有使用西方配件，預計將難以抵消西方制裁。根據戰爭研究所收集得來的消息，部分俄羅斯國防企業已表明缺乏技術人員去支援生產。

在慘重損失之下，唯一亮點似乎是幾乎完好全缺的俄羅斯空軍。IISS估計俄國戰鬥機的損失比率低至6-8%，而事實上，在未能破壞烏克蘭的防空系統之際，俄國空軍在烏克蘭戰場上的使用一直也非常有限。有西方情報近日就指出俄羅斯正在烏克蘭邊境地區部署空軍，似乎有意藉空軍破局。近日亦有軍事分析指出俄羅斯正在利用氣球來探查和消耗烏克蘭的空防力量。

不過，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）14日就表示現時未有看到俄羅斯為大規模空中襲擊而聚集軍機的情況，不過他就強調歐美盟友將會盡一切努力去加強烏克蘭的空防能力。

綜上所述，俄軍三路前線都難以在數日內突破，其人員、軍備損失慘重，無論是西方還自俄方自身的評論都不太看好俄方反攻的形勢。如今，離俄烏戰爭一周年只餘大約一個星期的時間，俄羅斯要趕在24日前打出戰果的空間己愈來愈窄。2月24日，也許就會跟去年5月9日的「勝利日」紀念一樣，來了又去。烏克蘭戰場上的火光則一如往昔。