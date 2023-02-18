罵秦檜卻要烏克蘭做秦檜：俄烏戰爭週年　全球輿論仍在燃燒

電影《滿江紅》上映後，中國輿論場掀起一波「秦檜討論潮」，範圍從「電影是否洗白秦檜」，一路延伸到了「為何只罵秦檜不罵高宗」。近期適逢俄羅斯對烏「特別軍事行動」將滿週年，秦檜竟也與俄烏戰爭有了交會。

事情起於一篇閱讀量十萬加的微信公眾號文章《一邊罵秦檜是投降派，一邊罵澤連斯基不投降》，作者指出，自己不能理解，為何有人能邊看《滿江紅》大罵秦檜是投降派，邊理直氣壯痛駡烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不學秦檜跪地投降，「有的人的眼裏已經沒有公平正義和國際準則了，他們不知廉恥地相信謊言跟着一起污蔑烏克蘭是納粹國家，澤連斯基是納粹頭子。要我說最像納粹的就是那些污蔑澤連斯基是納粹的人了。保家衛國是納粹？那是不是岳飛也是納粹？金兀朮秦檜是反納粹英雄？全世界反對俄羅斯特別軍事行動的一百四十多個國家都是納粹了？」

此文一出，許多平台都討論起秦檜與俄烏戰爭的聯想，例如《現在國內網友的心態是什麼樣的，勸烏克蘭投降？一邊罵秦檜，一邊叫人學秦檜？》，便吸引諸多網友前來論戰。而從結果來看，兩派不出意外毫無共識，責罵俄羅斯的繼續譴責侵略，責罵烏克蘭的則稱澤連斯基是「美國秦檜」。

類似撕裂不僅發生在中國，西方輿論場亦是狼煙四起。戰爭爆發後，西方左翼陣營出現了譴責美國的聲音，認為美國主導北約東擴、在烏克蘭發動顏色革命、縱容基輔當局砲轟烏東，是這場戰爭的罪魁禍首；但這一主張遭到其他左翼流派嚴厲抨擊，稱前者為了反美已經走火入魔，竟然甘被俄羅斯的宣傳機器動員，誇大虛幻的北約東擴威脅，卻對俄軍屠戮平民的暴行輕描淡寫、甚至視而不見。

從歷史視角來看，即便人們慣以成敗論英雄，戰爭這般代價慘重的集體暴力依舊難有公斷，某一群人的正義之師，往往就是另一群人的虎狼敵寇。但這並不代表輿論博弈只是一場徒勞，觀點的角力往往能提供觀察視角，既讓外界看到敵對雙方用以建構正當性的敘事痕跡，也透射了時代氛圍的流變軌跡。

《滿江紅》由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音主演。（劇照）

俄烏各有何策略

首先是烏克蘭一方，其雖只是地理上的小國，卻在宣傳場域擁有大國優勢，因為幾乎全世界主流媒體都在替其發聲。憑此優勢，烏克蘭建構出了「反侵略」的輿論戰線：以二戰後的聯合國、國際法體系為基礎，「民主烏克蘭」遭「獨裁俄羅斯」侵略為骨架，軍民慘烈犧牲為血肉，在全球範圍內動員起大量支持者。

然而烏克蘭的宣傳不是沒有弱點。第一，在9月哈爾科夫大反攻發生前，烏軍一直缺乏顯著戰果，但為表烏軍戰力、鼓舞士氣，烏方宣傳部門只能進行部分虛假宣傳，例如以官方口徑分享「基輔幽靈」的浮誇戰果，結果慘遭踢爆。類似情節還發生在強調抵抗決心的宣傳上，例如2月24日的「蛇島13烈士」，在2月26日《今日俄羅斯》（RT）釋出採訪視頻後，外界才知是「82俘虜」，不少俘虜還是看了報道才知自己「被陣亡」，最終烏克蘭只好在2月27日承認，蛇島一役並不存在所謂「13烈士」。

第二，對2014年以降發生在頓巴斯地區的人道危機，烏克蘭政府無可辯駁，只能顧左右而言他。例如面對惡名昭彰的極端組織「亞速營」，烏克蘭政府完全沉默，既不承認也不否認，在外界懷疑其極右色彩與所謂「納粹」相關時，澤連斯基只能不斷強調：自己就是猶太人，不可能領導納粹；當俄羅斯指責烏克蘭的《原住民權利法》剝奪俄語使用者的基本權利時，烏方也只能回擊稱，過去8年頓涅茨克和盧甘斯克兩「人民共和國」同樣壓制烏克蘭語。

2023年2月9日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）、波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在比利時布魯塞爾出席歐盟領袖峰會。（Reuters）

而在俄羅斯一方，其雖是戰爭發動者、國家體量也比烏克蘭大上許多，卻處於宣傳的絕對弱勢，因為不僅西方主流媒體不會替俄羅斯發聲，其宣傳渠道也被嚴重限縮。2022年2月27日起，歐盟宣佈禁止RT和Sputnik在27個成員國的業務；Facebook、Instagram和TikTok亦於2月28日起，限制歐盟用戶使用RT和Sputnik的社交媒體內容；YouTube則自3月1日起，禁止用戶訪問歐盟國家與英國地區的RT和Sputnik頻道，並於3月11日正式在全球範圍內屏蔽RT與Sputnik；Apple也於3月1日宣佈，在除俄羅斯以外的所有國家、地區的App Store中，刪除RT和Sputnik。

此外，俄羅斯主打的「反納粹」敘事也面臨現實挑戰。如前所述，烏克蘭確對頓巴斯多年人道危機負有責任，俄羅斯也以此建構出兵的正當性，包括強調亞速營、敖德薩慘案、砲轟頓巴斯平民等話題；其戰地記者更是多次實拍亞速營撤離後的營地，曝光曾被用來監禁並虐待頓巴斯平民的囚室。以上種種，皆有助於鞏固烏克蘭已被「新納粹」控制、頓巴斯地區發生種族滅絕的宣傳主基調，並將其與俄羅斯正在進行「新偉大衛國戰爭」的敘事相連結。

但問題在於，若戰爭不到一個月便結束，俄羅斯的宣傳或許還有一定說服力，但如今戰爭即將屆滿一年，俄軍所屠戮的烏克蘭軍民數，顯然嚴重超過了「頓巴斯種族滅絕」；俄羅斯導彈與火炮所造成的建物毀損規模，同樣不是烏克蘭政府砲轟頓巴斯可比擬；戰爭導致的烏克蘭難民潮，更是超過頓巴斯過往湧向俄羅斯的難民人數。當然人命的價值不該以多寡計數，但從宣傳視角來看，烏克蘭一方傷亡越大，俄羅斯主張「反納粹」義戰的正當性就越脆弱，這是無可迴避的現實。

或許正因如此，在俄羅斯開始大量用火炮、導彈襲擊居民點後，亞速營、種族滅絕便逐漸淡出了俄方宣傳敘事，RT等紛紛轉為宣傳俄軍每日戰果，即便戰場現況可能持續僵持；在9月下旬烏克蘭四地「公投入俄」後，俄羅斯又將宣傳重點放到了民眾的歡欣鼓舞上；11月俄軍撤出赫爾松後，宣傳重點又回到了每日軍火展演。

1月18日，烏克蘭布羅瓦雷，建築及車輛被直升機殘骸壓住。（Reuters）

「西方」是吸引同情與厭憎的核心

從結果來看，烏克蘭的宣傳雖有問題，但比起俄羅斯的管道受限、基調續變，或許還是更有市場，因其畢竟是被攻打的一方，「反侵略」的敘事有一定現實基礎，更受國際法支撐。但如此現象反會引出另一問題：俄羅斯遭遇了嚴重的宣傳絞殺，既有敘事也因戰場變化而鬆動、又沒有國際法肯認，為何還能在全球輿論場動員出一定比例的支持聲音？

要回答此一問題，須將視野移到俄烏之外的場域：西方。事實上不論是2022年以降的俄烏戰爭，或早前2021年的阿富汗變天，「西方」的存在都激化了反駁聲浪。

在阿富汗變天的案例中，美國為首的西方世界嚴厲抨擊塔利班，稱其壓迫女性、食古不化、輸出極端伊斯蘭；但伴隨這一敘事傳播全球，各國的反西方輿論場發動反撲，甚至興起一股浪漫化塔利班的論述，將塔利班加冕為新時代「反帝」象徵，彼時中國的極左輿論場甚至有聲音將其稱作「阿富汗解放軍」，認為塔利班經歷多年「鄉村包圍城市」鬥爭後，終於成功驅離「美國代理人」，要帶領阿富汗走上獨立自主的發展道路。

平心而論，從阿富汗變天的案例來看，西方與反西方輿論場所言皆有一定道理，塔利班確讓阿富汗女權大幅倒退，短期之內也不可能切斷與毒品經濟、基地組織的千絲萬縷聯繫，政治底色更是十分保守，執政手段也相當粗糙，難言是合格統治者；但從歷史視角來看，其確是阿富汗經歷世紀動亂與血淚後，從當地土壤中勉強孕育而出的本土代表，擁有相對多數的支持群眾，除非美國大軍干涉，否則其在阿富汗本土沒有勁敵。故從某種程度來說，西方輿論場始終難脫高高在上的教化姿態，反西方輿論場則有為反對而反對之嫌。

2022年12月22日，一批阿富汗女子在該國首都喀布爾高叫口號，抗議政府禁止女子上大學。（Reuters）

而會形成這般對立結構，與冷戰後的全球政治流變有關。2001年美國發動阿富汗戰爭，為進軍中東20年拉開序幕，並在2003年進攻伊拉克，象徵其「歷史終結」的好大喜功達至巔峰。然而身陷軍事泥淖多年後，伊拉克沒能成為美國民眾想像的「中東民主燈塔」，而是在經歷伊斯蘭國（IS）崛起等混亂後，淪為伊朗的干涉對象；2010年以降的「阿拉伯之春」，則宣告美國標舉的自由民主話語再次破產，突尼斯雖一度被視作民主化的成功案例，卻在近年出現走回頭路的跡象，似乎準備步埃及後塵，更不要提美國曾大力干涉的敘利亞內戰，除了一片廢墟、民兵崛起、慘重傷亡、百萬難民潮外，什麼都沒得到。

西方儘管有其宣傳優勢，但進入互聯網時代後，一言難盡的「美式干預」難再船過水無痕，不滿民眾的憤慨雖非主流意見，卻漸以各種方式形成大規模串聯；與此同時，中俄等非西方國家崛起，也讓不少排斥西方宣傳的閲聽人，有了投射期望、反擊西方的施力點。

在此結構下，爭議國際事件逐漸成為親西方、反西方輿論場的動員博弈。正如在西方主流輿論批評塔利班的同時，反西方輿論場便注定要展開反駁，圍繞俄烏戰爭的爭論亦是此理。自美國支持烏克蘭顏色革命、聲援澤連斯基那刻起，反西方輿論場就注定不可能跟風，而是會反向抨擊烏克蘭，故不僅中國輿論場有「秦檜之辯」，印度也有「崇拜普京」的網路熱潮，拉美與阿拉伯世界亦有不少貶抑烏克蘭的討論，就連西方左翼陣營，都興起「反美親俄」之爭。可以觀察到，在非英語世界、與美國不睦的場域中，「貶烏揚俄」敘事具有一定的輿論市場，其儘管不是主流，也不能代表該國政府的立場，卻在一定程度上折射了時代的地緣陣營博弈。

歸根結柢，多數人看似是因自由民主而支持烏克蘭，其實只是跟着美國與西方主流支持烏克蘭，對於過往的頓巴斯人道危機，其心態就與當今烏克蘭政權類似：沉默不語，轉為強調俄軍的血腥殘暴；部分人與其說是反對「烏克蘭納粹」，其實是看到美國先支持烏克蘭，故而產生必須聲援俄羅斯的意識、甚至不惜美化俄軍一切行動。到頭來，俄烏戰爭只是舞台，秦檜則是網友互相攻訐的符碼，支持烏克蘭者以此抨擊勸降之說，支持俄羅斯者則藉此攻擊澤連斯基是「與美國串通的秦檜」，但雙方心裡真正要展演的，始終是對「西方」敘事的親附與拒斥。