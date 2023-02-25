俄羅斯經濟拆局‧ 三｜盧布如何穿越「烽火線」

進入2023年以來，盧布疲弱。俄羅斯經濟的通膨壓力大，這是盧布走低的主要原因。俄羅斯一月的通膨率為年增11.8%，幾乎是俄羅斯央行目標4%的3倍。

在俄羅斯烏克蘭戰爭的過去一年裏，俄羅斯各地的物價一直很不穩定。在西方發動制裁之後，經歷一段時間的通膨；但在俄羅斯實施資本管制和推高盧布之下，又有幾個月出現通縮。今年以來，由於石油和天然氣銷售的下滑，再次打擊了俄羅斯貨幣。自去年12月歐盟和G7集團對俄羅斯原油價格實施上限規定以來，盧布已經下跌了超過約15%。

但即便如此，盧布在戰爭中，還是保持了其「力量」。戰爭爆發初期，西方對莫斯科實施制裁，力度逐步增大，盧布急劇貶值，與美元匯率幾乎腰斬。許多市場觀察人士預計盧布必須會繼續疲軟，然而，事實令人意外——盧布從2022年3月開始持續的回升，到2022年4月底就回來到衝突之前的水平，到2022年6月底，俄羅斯盧布甚至比衝突前升值了40％左右，為2015年以來高點，此後維持相對穩定。截至去年年底俄羅斯盧布依然升值了7%左右。

俄羅斯盧布兑美元過去一年走勢，可見戰爭初期影響已消化：

（Google財經）

盧布為何反而升值？其一，與俄羅斯大幅加息有關。在2022年2月底，俄羅斯央行將基準利率從9.5%大幅上提至20%，市場化的存貸款利率也同步大幅上行。

其二，與俄羅斯資本管制有關，例如強制結匯措施。俄羅斯在2022年2月底簽署了第79號總統令，要求從2022年1月開始，俄羅斯出口商必須出售其80%的外匯收入；從2022年3月起，禁止向境外機構提供外匯相關交易或將外匯存入境外機構。並於2022年5月下旬，將強制結匯的比例從80%下調至50%。俄羅斯的資本管制操作，限制資本流動，降低俄羅斯盧布拋售壓力，緩解俄羅斯盧布貶值壓力。

其三，與俄羅斯「盧布結算令」有關，這是最關鍵的因素。俄羅斯在2022年3月底簽署了第172號總統令，要求從2022年4月開始，俄羅斯向不友好國家或地區輸送天然氣時必須使用盧布結算，並建立特別賬戶進行天然氣結算。歐洲對俄羅斯能源依賴度高，去年歐洲制裁措施生效也相對較晚，歐洲依然採購了大量的能源產品，加大了對俄羅斯盧布的需求，俄羅斯盧布也強勢逆轉了之前的貶值趨勢。

俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina，中）可謂烏克蘭戰爭開打以來，穩住俄羅斯經濟的大功臣。（Getty）

此外，自2014年受SWIFT剔除風險後，俄羅斯便採取了一些防禦的措施，也有助於匯率的穩定。例如，俄羅斯不斷增加黃金儲備，同時減少在美資產。截至2021年6月，俄羅斯央行外匯和黃金資產在美比重從2017年6月的27.2%大幅降至6.6%。同時，俄羅斯也加速「去美元化」。截至2020年，俄羅斯商品和服務出口以美元結算的比重從之前的8成左右降至5成多；截至2021年6月，俄羅斯央行外匯和黃金資產以美元計價的比重從2017年6月的4成多降至不到2成。

從俄羅斯央行2022年12月對金融穩定的評估來看，在西方制裁背景下，2022年第二季度和三季度俄羅斯市場上使用美元結算比例從52%降至34%，歐元從35%降至19%。而人民幣的比例已接近歐元，在今年4月至9月間從0.4%上升到14%。在此期間，盧布的佔比為32.4%。人民幣在交易所的交易量佔比從3月的3%躍升至11月的33%。

據俄新社報道，俄羅斯財政部副部長科雷切夫（Vladimir Kolychev）表示，本年度（2023年）財政部將清空國家財富基金（NWF）中的歐元份額，將只保留黃金、盧布和人民幣。俄財政部官網當時發布的消息稱，俄國家財富基金資產結構最新調整已經獲批。新批准的俄國家財富基金將不會用於投資以美元計價的資產。

此外，為確保投資的靈活性，新規定允許俄國家財富基金每種資產的實際最低份額可為零，並對投資資產的潛在份額上限作出規定，其中對人民幣和黃金投資的最高限額均增加一倍。消息指出，俄國家財富基金在俄羅斯央行賬戶上的英鎊和日圓賬戶餘額目前已歸零。

俄羅斯在外匯儲備中放棄了美元和歐元，轉而支持黃金和人民幣。這是一種正常的做法，各國央行總是持有貿易往來最活躍國家的貨幣。俄烏衝突以來，人民幣在俄羅斯地位逐步上升。俄羅斯《消息報》發表文章稱，人民幣在俄交易量不斷上升，已經能夠顯著影響到盧布匯率的形成過程。文章強調，「人民幣目前就已在顯著影響盧布匯率的形成過程。人民幣交易量和結算比重的增加，有助於盧布匯率穩定、改善俄羅斯經濟投資環境」。

俄羅斯經濟底子本身就不強，儘管去年在西方極限制裁下已展現出出乎預料的靭性，但要走向復甦並不容易。（Reuters）

當然，需要提醒的是俄羅斯的經濟風險也在增加。2022年12月，盧布兑美元已經下跌了近10%。這種疲軟源於擔心歐盟出台的石油禁運和G7設定的價格上限將減少俄羅斯的石油出口收入。隨着俄羅斯進口的逐步恢復，未來預算赤字將進一步增加。

2023年1月，俄羅斯經常項目順差降至80億美元，較2022年1月按年下降了58.1％，主要是與商品出口收入下降有關。這也意味着，俄羅斯油氣收入在明顯滑坡，俄羅斯未來財政壓力將加劇，匯率穩定性也將受到挑戰。除了通脹壓力外，俄羅斯在去年年底的總統令中明確提出允許使用外幣進行天然氣結算。今年以來，俄羅斯國債收益率已經在明顯上行，俄羅斯盧布再度呈現貶值趨勢。

儘管12月以來遭遇了明顯回落，但2022年以來，盧布兑美元累計上漲了約15%，盧布目前仍是年內全球外匯市場上表現最為強勢的貨幣。

01影片：五分鐘回顧一年俄烏戰爭