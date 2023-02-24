俄羅斯經濟拆局‧ 二｜對俄能源限令　越制裁越盈利？

歐盟2月初宣佈聯手美國、加拿大、英國、日本和澳洲對俄羅斯石油產品實施價格上限。限價令於2月5日當天生效，具體為對汽油、柴油、煤油等較貴石油產品設定每桶100美元的價格上限，對燃料油、石腦油等較便宜石油產品設定每桶45美元的價格上限。



這是俄烏衝突以來歐盟第三次在石油領域對俄羅斯施加制裁。去年6月，歐盟先是宣佈禁止通過海運進口俄羅斯原油和石油產品。去年12月，歐盟、七國集團以及澳洲對俄羅斯海運出口原油設置每桶60美元的價格上限。

新一輪制裁的核心是對俄羅斯柴油價格的限制，目的是進一步「封堵俄羅斯特別軍事行動的金融血脈」。但是效果如何？數據顯示，從去年6月起，俄羅斯石油先被禁運繼而被限價，可年底數據顯示，俄羅斯石油產量反而增長了2%，達到5.35億噸。不僅是產量增長，2022年油氣收入也創下2007年以來新高。

俄羅斯伊爾庫茨克地區伊爾庫茨克石油公司（INK）擁有的設施中的液化石油氣 (LPG) 罐。（Reuters）

油氣，毫無疑問是俄羅斯經濟的命脈。俄羅斯是傳統能源大國，經濟嚴重依賴能源出口。從貿易角度來看，截至2021年，俄羅斯生產的石油及其他液體燃料僅3成用於本土消費，7成用於出口，原油及石油產品出口佔總出口的比重接近4成；生產的天然氣也有3成左右用於出口，油氣出口佔總出口的比重接近5成。

從財政角度來看，油氣收入是俄羅斯財政收入的主要來源，2011-2014年期間，油氣收入佔俄羅斯財政收入的比重高達5成以上；此後雖有下滑，也在四成左右（除2020年）。在俄烏戰爭爆發發生後，俄羅斯經貿及金融領域受到較多限制，財政更加依賴於油氣收入。但截至2022年，俄羅斯油氣收入佔財政收入的比重上行至41.6％，較2021年上行約6個百分點。

也就是說，制裁後，俄羅斯油氣收入仍在高增。儘管2022年俄羅斯在能源領域受到較多的制裁，但在油氣方面依然取得了良好的結果。2022年油氣收入高達11.6萬億盧布，為2007年以來新高，按年增速也高達27.9％。油氣收入的高增，為俄羅斯經濟提供了較大的助力。

歐盟從俄羅斯進口原油量

歐盟從俄羅斯進口的原油從2022年9月的723.5萬噸減少到10月的522.4 萬噸。（TradingEconomics，來源：EUROSTAT）

為何俄羅斯油氣盈利仍在高增？一方面，歐盟的能源制裁方案有緩衝期，實際生效時間相對較晚有關。例如2022年4月，歐盟宣佈禁止從俄羅斯進口煤炭，不過現有合同可以有4個月緩衝期。

2022年6月初，歐盟通過第六套制裁措施，宣佈將禁止從俄羅斯進口海運原油和石油產品，不過這一制裁將逐步有序的實現，對於海運原油有6個月緩衝期、對於石油產品有8個月緩衝期，且對於管道運輸被豁免。2022年10月初，歐盟通過第八套制裁措施，宣佈將對俄羅斯原油價格設置價格上限，不過對於原油價格上限從2022年12月5日生效、對於石油產品價格上限從2023年2月5日生效。

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例如，俄羅斯的石油出口量和收入在2022年10月-11月期間有所增加，主要驅動力是對歐洲出口的回升，主因以德國和意大利為首的歐盟國家在禁運生效前大量搶購原油。

另一方面，歐盟對俄羅斯能源依賴度就是高，這也是結構性的。從歐盟消費來看，截至2021年，歐盟消費的天然氣近40％從俄羅斯進口；歐盟消費的原油及石油產品約25％從俄羅斯進口；歐盟消費的煤炭也有近20％從俄羅斯進口。

2022年8月12日在俄羅斯港口城市納霍德灣一個原油碼頭的Vladimir Arsenyev油輪。（Reuters）

從歐盟進口來看，2022年第三季度歐盟從俄羅斯進口能源產品的份額較2021年3季度減少了10幾個百分點，但依然超過15％，俄羅斯仍是歐盟最大的進口來源國。若考慮進口價值的話，2022年第一季度和第二季度，歐盟從俄羅斯進口的能源產品價值均超過400億歐元，2022年第三季度明顯下滑，但仍高達368.9億歐元，超過其他經濟體。

而也恰恰是長期「寄生」，所以制裁者根本為俄油規避禁運另闢蹊徑。比如此次歐美限制俄柴油的消息在去年底一經傳出，就引發了歐洲一系列連鎖反應。歐洲國家立即開始加大對俄柴油的進口，生怕等俄柴油限價生效後，出口商中斷對歐洲國家的出口。

據報道，今年年初歐洲國家對俄柴油的採購量已經達到了每天60萬桶，創下新高。而歐洲之所以會加急進口俄柴油的原因就在於，一旦俄油真的斷供，歐洲將「有苦難言」。數據顯示，歐盟國家進口俄柴油數量在2022年達到了2.2億桶，佔總進口份額的一半。所以一旦俄油斷供，歐洲在短時間內難以找到替代供應商。

普京2023年2月21日發表國情咨文，強調俄羅斯有足夠資源維護國家安全。（Reuters）

此外，據美國商業內幕網站報道，用俄羅斯原油製成的燃料正在被印度煉油廠運往紐約。最近，英國也找到印度最大的能源公司，通過合作加緊中轉俄柴油。看來制裁的始作俑者們都在通過印度和他國的煉油廠從俄羅斯搶購打折原油。

據英國《經濟學人》報道，制裁者已經幫助俄羅斯找到了規避石油禁運的方法。「禁運的一個主要影響是俄羅斯柴油將不再直接到達歐盟。印度或沙特等國家從俄羅斯購買廉價石油，在他們的煉油廠進行加工，最後將柴油賣給歐洲。」

「西方的制裁根本無法阻斷俄羅斯能源出口」，西方學界已經存在這樣的判斷。烏克蘭總統澤連斯基也在會晤歐盟委員會主席馮德萊恩時戲謔地稱，「歐洲制裁的腳步略有放緩，俄羅斯反而正在加快適應制裁的步伐。」

此外，也應看到，俄羅斯積極拓展了其他買家，尤其是印度等其它新興市場。從能源出口收入來看，截至2022年12月，俄羅斯輸送到歐盟的能源收入較年初下降了約50％，而向印度、土耳其以及中國輸送的能源收入均明顯上升，尤其是輸送到印度的能源收入提升了1000多倍。

俄烏戰爭：截至2022年12月，俄羅斯輸送到印度的能源收入提升了1000多倍。（Reuters）

從能源出口份額來看，2022年12月，俄羅斯輸送到歐盟的能源收入份額降至33.7％，較2022年1月減少了近30個百分點，而輸送到印度、中國和土耳其的份額則分別提升13.0個百分點、4.5個百分點和2.5個百分點。截至2月6日，俄羅斯輸送到中國的能源收入和份額均接近歐盟。

整體來看，歐盟對俄羅斯能源方面制裁的影響未完全體現，而一方面馮德萊恩承諾，歐盟將在2月24日，即俄烏衝突一周年之前實施對俄第十輪制裁，也就是制裁還會繼續加碼；另一方面，俄羅斯烏拉爾原油現貨價格也已經從高點回落至不足50美元/桶，為2021年年初水平。相信俄羅斯油氣會堅挺，但能否一枝獨秀的支撐俄羅斯繼續戰鬥，不能小覷其吃力的程度。當然，與此同時，歐盟對俄實施制裁反噬效應也在凸顯。

據歐盟委員會預測，2023年歐盟和歐元區國內生產總值（GDP）均僅增長0.3%，遠低於春季經濟展望報告中均增長2.3%的預測。不少分析機構則給出了更為悲觀的判斷，認為2023年歐元區經濟將陷入負增長。