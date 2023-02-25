俄烏戰爭：出路不遠，但在棋局之外｜專家有話說

俄烏戰爭整整一周年了。用一句話來總結：軍事上看點越來越少，戰略上看點越來越多；地面戰場不死不活，無形空間激烈爭奪。



撰文：文揚 復旦大學中國研究院研究員、春秋發展戰略研究院研究員



烏克蘭地面戰場上的軍事看點越來越少，以至於戰地新聞報道都已流於格式化，不再引起人們新的關注。雖然這場戰爭是以俄方大規模地面進攻方式開啟的，但隨着北約越來越多的武器裝備及高科技介入，現代戰爭多維、立體、無形的特性日益顯著，地面戰場的攻防形勢早已不再是整個戰局的主要方面了。

據近期戰報顯示，俄軍每天發動幾十次零星襲擊，其中稱得上激烈戰鬥的也不過是針對頓涅茨克州府附近幾個小城鎮的爭奪。這種小打小鬧的拉鋸戰並不能反映這場戰爭真正的分量。

北約每隔一段時間都會散布消息稱俄軍正在計劃發動更大的地面攻勢，但這些消息更像是為了加緊向烏克蘭輸送武器而故意製造的輿論煙霧彈；真正具有戰略重要性的現實，是眾目睽睽之下北約援烏力度的迅速增大。

俄羅斯最近宣佈北約為「一個敵對俄羅斯的組織」，俄總統新聞秘書佩斯科夫說，該組織每天都在表現敵意，並且越來越清晰地表現出其已參與俄烏衝突的事實。這意味着俄羅斯「特別軍事行動」軍事目標的升級，北約組織將與烏軍一同被俄軍視為敵軍。

這才是戰略上的看點。頓巴斯地區的炮火聲音雖大，也不過是主旋律的伴奏。這場戰爭真正的主旋律，是此次戰爭中的兩個真正對手——俄羅斯和北約——在無形空間中進行的戰略博弈，近乎於無聲，卻像重錘一樣敲擊着整個世界。美國總統拜登日前突訪基輔，現場重申繼續支持烏克蘭，並新增5億美元援助。正如匈牙利總理歐爾班所言：北約正在「間接與俄羅斯交戰」。

俄羅斯總統普京在剛剛發表的國情咨文中也一語道破：俄羅斯不是在與烏克蘭人民交戰，而是在對抗西方的「反俄」計劃。該計劃所針對的就是俄羅斯的復興主義政策，其目的就是在俄國邊境附近製造衝突。從上個世紀30年代到現在，反俄計劃的核心思想都是一樣的，就是把侵略引向東方，在歐洲引爆戰爭，藉助他人之手消滅對手。

從北約與俄羅斯的戰略博弈、乃至實際交戰這個更大的空間中回看，俄烏戰爭的意義才會完整顯現；那些通向當前乃至未來戰爭之路的重大轉折點，才會被逐一重新識別，重新認知。

回到10年前

曾記否，10年前的2013年，俄羅斯正躊躇滿志地籌辦索契冬奧會，對俄羅斯來說這是一個向世界展示「在蘇聯解體廢墟上重建的新俄羅斯」的絕佳機會；也正是在那個時期，普京總統在世界上的聲望達到了一個高峰。

俄烏戰爭一周年（31）：2023年2月21日，普京自開戰以來首次發表國情咨文，批評由美國主導的西方國家挑起衝突，尋求「無限權力」，欲將地區衝突變成全球對抗，並宣布俄羅斯暫停參與美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）。圖為2月21日，普京發表國情咨文演講。（Reuters）

然而，與俄羅斯復興之路相平行的，還有烏克蘭的危機之路。就在索契冬奧會成功舉辦的2014年2月，烏克蘭「廣場革命」也同步掀起高潮，最終導致亞努科維奇政權倒台，總統本人逃亡。今天回顧，這是一個關鍵轉折點：對於俄羅斯，是復興道路突然被打斷，國運從頂峰再次直線墜落；而對於烏克蘭，是本國角色從原本可能的「東西方溝通橋樑」（基辛格語），再次變成雙方迎頭相撞的「斷層線」。

一直以來，各地的「顏色革命」無不是被操縱的，成本極低，效果極好，專用於在關鍵時刻製造關鍵轉折點，將某地一個大有希望的發展趨勢完全逆轉，變成一個相反趨勢。幕後操縱者是誰？趨勢逆轉的目的是什麼？這都無需多說了。歷史見證：從那時起直到今天，實際上是一條一眼可以望到頭的通途。俄羅斯不能再次復興，必須繼續衰落或再次解體；烏克蘭不能成為溝通橋樑，必須再次成為戰場或徹底亡國。這一盤大棋從那時到現在走了10年，步步皆是明棋，中間沒有變局。

德國前總理默克爾近日在接受採訪時直截了當地揭開了內幕：2014年明斯克協議的目的就是「為了給烏克蘭增強軍事實力而爭取時間」。而俄羅斯總統普京的回應也相當直截了當：這更加說明俄方對烏克蘭發起特別軍事行動的決定是正確的，而且本可以更早開始，「事實證明，沒有人會執行明斯克協議」。

俄羅斯當然也明白這是一盤明棋，北約一直逼迫俄羅斯採取軍事行動，俄羅斯也早已決心採取軍事行動，2022年2月的開戰幾乎是敵對雙方的一次密切配合，美國甚至冒險玩了個新聞「烏龍」，提前宣佈俄羅斯的開戰時間。

美國總統拜登2月21日在波蘭華沙發表講話。（Reuters）

明棋公開到這個程度，連戰爭的後果也是掐指可知。曾記否，俄羅斯國際事務委員會高官伊萬·季莫費耶夫早在開戰前3個多月就在公開發表的報告中預估了俄羅斯一旦採取軍事行動可能造成的七種後果：俄羅斯在戰場上陷入持久戰；西方給予烏克蘭大規模軍事援助；俄羅斯陷入外交孤立；俄羅斯遭受空前制裁後經濟出現衰退；烏克蘭即使戰敗，俄羅斯也難以管理和維穩；烏克蘭人會在反俄旗幟下團結起來；俄羅斯國內就反戰與否出現分歧、社會出現割裂。

戰事發展至今，季莫費耶夫的預測幾乎全部應驗。當然，現實還不只這七個方面，更多的方面包括：1）西歐各國紛紛啟動了本國的軍事現代化進程，特別是德國，北約在東歐的軍事存在得到強化；2）文化上的反俄主義在世界各地興起，旅居海外的俄羅斯人遭到歧視和霸凌；3）俄羅斯與中亞、東亞地區各國的關係受到戰爭影響並隨戰事的變化而變化。

既然如此，是否意味着俄羅斯準備接受一個失敗的棋局呢？當然也不是。俄羅斯一直以來對於這場不可避免的戰爭有自己的本質認識。

俄羅斯著名思想家亞歷山大·杜金在不久前的一次專訪中表示，這場戰爭是世界上「第一場多極戰爭」，在這場戰爭中，俄羅斯正在為每個文明選擇自己道路的權利而戰，而西方則執着於不可能實現的霸權夢想。在他看來，正是蘇聯在1991年12月的自我解體，才讓西方產生出用「全球西方自由文明」控制世界的霸權夢想。現在到了打破這種本質上是種族主義的、「純粹的極權自由主義」的時候了。

這個認識很俄羅斯：你要和我下棋，我直接掀翻棋盤。

杜金長期與俄羅斯保守右翼組織有聯繫。（Twitter）

回到30年前

按杜金的這個說法，10年前的烏克蘭「廣場革命」和俄羅斯奪回克里米亞，也不是當前這場戰爭的源頭；整個棋局的開盤，還要回到蘇聯解體、冷戰結束、西方突然覺得自己的霸權夢想很快就要成真的那個特殊時期。

距今整整30年前的1993年，美國政治學者塞繆爾•亨廷頓為了回應弗朗西斯·福山的「歷史終結論」，在美國《外交》季刊發表了重磅文章《文明的衝突？》，提出了「最可能逐步升級為更大規模的戰爭的地區衝突是那些來自不同文明的集團和國家之間的衝突」這樣一個新的命題。在其三年後同一主題的專著中，他着重提到了西方文明與東正教文明之間將歐洲一分為二的那一條文明板塊的「斷層線」：

「這條界線……由北開始，沿着現在芬蘭與俄羅斯的邊界以及波羅的海各國（愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛）與俄羅斯的邊界，穿過西白俄羅斯，再穿過烏克蘭，把東儀天主教的西部與東正教的東部分離開來，接着穿過羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞把它的天主教匈牙利族人同該國的其他部分分離開來，再沿着把斯洛文尼亞和克羅地亞同其他共和國分離開來的邊界穿過南斯拉夫。……這是歐洲文化的邊界，在冷戰後的世界中，它也是歐洲和西方政治經濟的邊界。」

如果在地圖上把這條線畫出來，今天的人們會發現，這條線如同21世紀歐洲的「楚河漢界」，已經事先把1999年科索沃戰爭、2022年俄烏戰爭包括未來可能發生的俄北戰爭的最主要戰線都清楚標註了出來。事到如今，到底是亨廷頓對於這條線兩邊未來的戰爭料事如神，還是這條線兩邊的各國受亨廷頓理論影響一步步走向了戰爭？也不太容易說清了。

比亨廷頓的「楚河漢界」劃線更為詳細和精準的，是美國前總統安全顧問布熱津斯基於1997年出版的《大棋局》一書。在這本全球流行的暢銷書中，關於未來幾十年在歐亞大陸這個大棋盤上誰是棋手、誰是棋子，每一步怎麼走，走的結果如何，都明明白白地寫了出來。

烏克蘭首都基輔市內，一年前與一年後的景象對比。上圖為2022年3月15日，烏克蘭軍人在Lukyanivska地鐵站附近被炮擊的建築旁。下圖為2023年2月9日，人們在Lukyanivska地鐵站附近行走。(Getty Images)

在圍繞烏克蘭這一地區的局部博弈，作者勾畫出這樣一個基本框架：1）美國是歐亞大陸大國關係的主要仲裁者，作為「離岸」霸權的美國其總目標是「阻止一個佔主導地位和敵對的歐亞大陸大國的出現」；2）法德俄三個大國都是這一地區的地緣戰略「棋手」國家，都有能力左右棋局，三個「棋手」的接近不符合美國的霸權利益，法德也不能代表歐洲單獨同俄羅斯打交道，美國必須加以阻止；

3）烏克蘭不是「棋手」，而是「棋子」（書中稱為「地緣政治支軸國家」），但俄羅斯沒有了烏克蘭，將不再是一個歐亞帝國，而退縮成一個亞洲帝國，並陷入與中亞和東亞國家的衝突，這符合美國霸權利益；4）烏克蘭的最終地位取決於它到底是一個中歐國家還是東歐國家。

可以說，俄烏戰爭一年來，圍繞這場戰爭所發生的事情，統統沒有超出上述4點所劃定的框架。

美國為什麼要通過烏克蘭顏色革命打斷新俄羅斯的復興進程？為什麼要通過北約東擴不斷刺激俄羅斯？為什麼要將俄羅斯逼到忍無可忍的地步不得不發動針對烏克蘭的「特別軍事行動」？這都是第1點所決定的。

為什麼要通過各種手段綁架歐盟加入它與俄羅斯的對抗？為什麼要迫使法德參與對烏克蘭的軍事援助甚至捲入「間接的戰爭」？這都是第2點所決定的。

美國為什麼要阻止俄羅斯重新控制烏克蘭？為什麼要通過全面制裁切斷俄羅斯與西方世界的各種聯繫？為什麼要在世界範圍內推動反俄主義和文化上的去俄化？這都是第3點所決定的。

美國為什麼不在乎俄烏戰爭的長期化？不在乎烏克蘭作為一個主權國家的存亡？不在乎烏克蘭申請加入歐盟的進程？這都是第4點所決定的。

簡言之，從2013年烏克蘭顏色革命至今10年來圍繞烏克蘭這一地區所發生的事情，早在30年前就已經有了基本的概念設計，早在20年前就已經有了行動目標和方案，一切都是明棋。俄烏戰爭整整一周年了，基本棋局沒變，主要棋手沒變，人們在烏克蘭地面戰場上所看到的，只是表明棋子還在動而已。

但是，正如杜金所指出的，這歸根結底只是西方自己的霸權夢想，「楚河漢界」也好，「大棋局」也好，都是夢想的產物，不會一廂情願地成真。畢竟，人類歷史不是少數人的棋局，人類命運不是西方幾個棋手所能左右的。

現實是，棋局之內決沒有出路，掀翻棋盤也許意味着更大的戰爭。俄烏戰爭一周年之際，中國發布政治解決烏克蘭問題的立場文件，從構建人類命運共同體的基本理念出發，為棋局之外的可能出路以及和平的最終實現，持續不懈的努力。