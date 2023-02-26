韓國政治生態環境不好，精英卻熱衷於政治？｜專家有話說

韓國現實政治生活中，引人注目的莫非「青瓦台魔咒」。韓國的總統從朴正熙到朴槿惠「無一不被政治清算」。據韓聯社報道，韓國檢方申請提捕最大在野黨共同民主黨黨首李在明的拘留同意案2月24日在國會全體會議上正式報告，預計韓國會將於2月27日就此進行表決。國際上通常有很多人認為，韓國的政治生態環境並不好。原因何在呢？



撰文：王生 吉林大學行政學院國際政治系教授韓國高麗大學博士韓朝問題專家



第一點，韓國獨特的「政府與企業」的裙帶關係網絡。作為當代的韓國人引以為自豪的事情就是韓國的民主化程度高，認為韓國社會是非常健康的社會。1987年韓國民主化運動後，人人都願意享受自由自在的狀態，提出個人的意見和見解，堅持道德倫理和公平正義。但同時也承認韓國封建社會的傳統仍然根深蒂固。

經濟基礎當然也決定上層建築：朝鮮半島還分裂為朝鮮和韓國兩個國家，國土狹小，資源有限，為了在國際競爭中具有競爭力，韓國經濟創造了集團企業模式，三星、現代等幾個大型企業支撐了國家的主要經濟命脈。這種畸形的經濟狀態也必然影響到國家政治層面。西方資本主義國家最大的政治特色就是金錢政治，政客們往往都需要大量資金參與政治活動，韓國也是西化非常嚴重的國家，當然也不例外。政府和企業形成了惡性的裙帶關係，黑金政治自然滋生了腐敗問題。尤其是「官商之間的利益輸送」，導致腐敗滲透到各個領域，甚至是有的總統本人或者總統身邊的人也會涉嫌「貪腐問題」。

韓國政府和企業就形同父子：兒子叛逆試着挑戰父親的權威，父親教訓兒子又不能打壞兒子，只好威撫並施，而兒子傷好後又想着挑戰父親的權威。這可以說是韓國政治生態惡劣的根本原因所在。

韓國總統尹錫悅（右）2023年1月31日會見到訪首爾的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin，左）（韓國總統府）

第二點就是韓國的政治文化特色。普通人要想在韓國社會有立足之地，必須要維護好三個關係，學緣、地緣、血緣，即出生地，畢業的學校和家庭出身。很多政客的政治基礎來自他的家鄉生身地。出生於慶尚道還是全羅道這個很重要。學緣則是另一個方面，韓國各個私立大學的精英們往往以同學會等形式參與社會活動。韓國是個宗族觀念嚴重的國家，血緣關係也至關重要。「含着金勺子、銀勺子還是土勺子」出身的人，在未來的生涯中影響越來越大。以血緣、地緣和學緣為紐帶形成各種各樣的「小集團」和關係網絡。

第三點，兩黨交替執政的政治清算傳統。

韓國政治人物從總統到市長，都有身陷囹圄的風險，最主要的原因在於韓國政黨之間有「政治清算」的傳統。進步勢力與保守勢力針鋒相對，互相拆台，誰上台後都會進行」政治清算「。除非是相同的政權得以延續。

去年尹錫悦政府執政後，韓國形成了由國民力量黨掌控的總統府與共同民主黨主導的國會相互對立的局面，政治社會「極化」不斷加深。隨着2024年國會選舉的臨近，兩黨可能會圍繞李在明案展開持續博弈。

第四點，韓國民眾參與政治的形式和特定心理，也對韓國的政治生態造成了一定的影響。韓國民眾認為，表達民主是民眾的權力，採納不採納是當權者的判斷問題。所以，實質上韓國的政界和民眾幾乎是脱鈎的。就像韓國現在年輕人「戀愛是戀愛，結婚是結婚」一樣的道理。

韓國人普遍認為，政治是一種職業。有些人參政是為了實現政治理想與抱負，有些人則是把從政視為了謀生的手段而已，即使是當上了某部的長官，也只是為了個人能夠退職以後成為待遇優渥的國會議員。

韓國最大在野黨共同民主黨黨代表李在明（Lee Jae-myung）2023年1月28日以嫌疑人身份到案，就慰禮新城和大莊洞地產弊案接受檢方調查。圖為2022年3月10日，他在大選後於首爾的黨總部承認落敗。（Getty）

韓國的政治人物近年來不斷出現一些醜聞，而丟了政治前途的大有人在。除了兩黨之爭、還有黨內競爭。更為重要的是文化頹廢的蔓延。正如有韓國教授曾在《中央日報》上撰文指出的那樣高層精英幾乎無一例外地對他們應盡的責任義務麻木不仁，每當同有影響人士談話時，就會聽到他們在談論某些人的名字、在預測誰會被任命為何種職務，但卻從沒聽到有誰發出「什麼對韓國人最好？」的提問。文章說，當今韓國最大的威脅既不是朝鮮，也不是經濟發展停滯抑或政治人物的行徑，而是文化頹廢的蔓延。「在我們的文化當中，個人對民族的未來並不關心，他們貪戀於酒色美食、性快樂、休閒體育，人生的目標就是眼前的滿足，奉獻的價值已消遁無蹤。

韓國的政治生態環境如此惡劣，那為什麼還有那麼多人投身政治呢？主要是韓國的「官本位」意識很重。政治人在社會上受尊重，地位高，待遇豐厚。例如，韓國的國會議員都有哪些待遇呢？國會議員的工資標準相當於正部級，每月約500萬韓元。另外還可領取或報銷立法活動費、特備活動費、旅費、車補等400萬韓元的補貼。

我曾經問韓國的教授，你們韓國教授的待遇在東亞地區是最高的，最受韓國年輕人喜歡的職業就是教授。但很多教授為什麼還要從政呢? 他們回答說：教授的生活很單調，政治人的生活豐富多彩，而且有很多特權，會得到更多的利益。

這個回答可以說是道出了韓國政治人的初衷與目的。

本文原載於《今日頭條》。