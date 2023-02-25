俄烏戰爭一周年｜中國公布立場文件各方怎麼看？　俄羅斯表示歡迎

中國外交部在2月24日、俄羅斯入侵烏克蘭一周年發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件後，多方就此作出回應，其中俄羅斯表示歡迎。



烏克蘭

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，烏克蘭至少不同意中國和平計劃中的其中一條關於單邊制裁的內容。

庫列巴說：「我們昨晚已看到計劃的最終版本。我們同意當中某些內容。但至少有1個方面是我們不認同，那就是關於單邊制裁。我們認為，制裁是一個重要的工具。（但）總的來說，這是一份有意思的文件。我們正在研究它，我們必須從頭到尾（研究它）並得出自己的結論。」

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，任何和平方案都須包括俄羅斯將其軍隊撤回至1991年的邊界。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，中方開始談及烏克蘭是好事，但指之後如何行動才是重點。他對北京提出的和平方案部份內容持開放態度，又稱計劃與中國國家主席習近平會面。

澤連斯基被問到與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的可能，他表明俄羅斯必須尊重烏克蘭的生存權利，並撤出烏克蘭領土，停止攻擊和殺害平民。

↓澤連斯基與G7領導人視像會晤↓

俄羅斯

俄羅斯外交部歡迎中國提出的和平方案，認為可以透過政治及對話達成目標，但同時意味需要承認烏克蘭境內的「新領土現實」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯歡迎中國提出的和平文件，稱：「我們高度重視中國朋友為和平解決烏克蘭衝突做出貢獻的真誠願望」。

歐盟

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）說：「這不是一份和平計劃，而是一份立場文件。中國匯集他們自（戰爭）開始就表達過的所有立場」。

博雷利稱，中國文件提及核武、換囚和糧食等問題，但若要讓它變得可行，「中國也應前往基輔」。

波蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）接受波蘭電台RMF 24採訪時表示，談判永遠都是一條讓烏克蘭問題通往和平的道路，中國作為一個偉大的合作夥伴和擁有強大實力的大國，是不能被忽視。

白羅斯

總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱，當今的世界問題，沒有中國都難以解決。他主張若中國在俄烏問題上的立場不獲聽取，將會有嚴重後果。