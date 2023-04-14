中巴合作去美元化　見證美帝主義衰落時刻︱專家有話說

3中 巴月底，巴西政府表示與中國達成了一項協議，使得雙方可以繞開美元，直接使用本幣進行貿易結算。此舉成為俄烏衝突爆發以來去美元化加速的又一個信號事件，引發各方高度關注。



文章出自巴西里約熱內盧州立大學，經濟學院副教授埃利亞斯·賈布爾。



在探討正題之前，有必要先使我們的讀者對當今世界正在發生的事件背景有所瞭解。

越戰中打敗美帝國主義的越南指揮官武元甲，在被問及他為什麼會戰勝「世界上最強大的軍隊」時，他的回答很客觀：因為美國將軍們的「智慧」。事實上，他是反諷美國將軍們缺乏智慧。缺乏智慧已經導致他們在抗美援朝戰爭（1950-1953）中失敗。

1990年代，許多人曾認為，美國對蘇冷戰中的勝利表明，歷史站在了美國一邊。然而也有一些人（儘管很少）不這麼認為，他們指出了權力的局限和北美社會的弱點。

圖為4月13日，魯拉在上海出席儀式，慶祝羅塞夫擔任金磚銀行新開發銀行行長。（Reuters）

美元武器化全球苦之久矣

美國將軍們的「智慧」再次印證了其歷史名聲。在內部和外部領域，作為全球性積累的新標杆，金融化的輸出正在展示其局限性，引領資本主義走向崩潰，使美國演變成極右翼的輸出國。

美國過去20年所做的一系列錯誤政治決定將這一「智慧」展露無疑。一系列大規模且高成本的軍事干預使美國陷入死胡同：從發動伊拉克、阿富汗戰爭到支持伊斯蘭民兵，直接干預並摧毀非洲最穩定的國家之一利比亞，試圖推翻敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權，北約擴張至俄羅斯邊界。拉美戰線上則包括在洪都拉斯、巴拉圭和巴西掀起政變，在委內瑞拉和玻利維亞的政變企圖痕跡也很明顯。2008年的美國金融危機之後，世界各地多極集團如金磚國家的出現，美國在施行全球霸權上不得不加倍下注。

我的國家巴西曾經成了檢驗所謂第五代戰爭（5GW）的偉大實驗室：包括輿論戰，資助犯罪組織，資助准軍事組織，資助有可疑利益的非政府組織，以及收編公共服務部門，主要是司法權力部門。其目的很明確：摧毀自盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和羅塞夫（Dilma Rouseff）的人民政府勝利以來正在強勢崛起的人民的資本主義。

為此，美國國務院列出方案付諸行動，即破壞工業，逮捕盧拉，削弱金磚國家，將羅塞夫從巴西國家領導人位置上趕走。自2016年政變以來，巴西經歷了一個自我毀滅的過程。所幸，盧拉正試圖阻止這一過程。

在國際層面上，自奧巴馬（Barack Obama）以來，另一場運動正在進行，其中包括將美元武器化。我們都知道古巴、朝鮮、伊朗、委內瑞拉等國家所遭受的金融封鎖。目前，世界上約有三分之一的國家遭受着美國某種形式的商業或金融制裁。

然而，一切皆有限度，那些被認為不可戰勝的力量也是如此。帝國主義已達到其極限，它迫使俄羅斯陷入與烏克蘭的衝突，通過實施金融制裁和美元資產凍結，試圖「把俄羅斯趕出世界」。沒有人能夠肆無忌憚地趕走一個像俄羅斯這樣擁有巨大的自然和工業資源的大國。

這一歷史瞬間將改變數十年的走向，我們正在見證這樣的歷史時刻。

圖為4月13日，魯拉在上海出席金磚銀行新開發銀行活動，在台上發言。（Reuters）

社會主義中國開啟了國際關係新範式

所有這一切發生時，中國已經成為140個國家的最大交易夥伴，「一帶一路」倡議已經在世界各個角落踐行，約3000個基礎設施項目正在建設。我們來做一個歷史對比：恰好正是上世紀20年代歐洲使用美元融資，美國開啟了美元國際化的歷程。現在，凍結以美元計價的俄羅斯金融資產已經證明了一個不可否認的事實：美國從來都不是一個可靠的國家，它所關心的無關民主和人權。為了維持其在世界的霸權，它不惜破壞國際秩序的穩定，烏克蘭衝突是由帝國主義背書的「世界失序」（world disorder）進程的又一表現。

巴西怎麼樣呢？五年前，當時的前總統盧拉「洗車運動」而被定罪入獄，這一運動後來被譴責為巴西司法史上最大的鬧劇。巴西的左派當時經歷了一個被主流媒體殘酷摧毀其形象的過程，而由博爾索納羅（Jair Bolsonaro）領導的極右派則成為了國家政治舞臺上的支配力量。伴隨着博爾索納羅而來的是巴西對特朗普（Donald Trump）政府的完全屈服，超自由主義的經濟政策和法西斯主義的足跡幾乎摧毀了巴西社會。博爾索納羅是巴西歷史上最悲哀的一頁，他還公開反對中國。而且，即使在2022年大選中失敗後，它仍有存在很大的政治勢力。

沒有人想到的是，不僅盧拉會離開監獄，他還領導了一個廣泛的反法西斯陣線，在上次選舉中擊敗了博爾索納羅。在對外方面，他的當選標誌着有利於多極化的外交政策的回歸，以及一個對中國和全球南方更加友好的巴西的回歸。這是巴西歷史上又一個重要的轉折。

這個拉丁美洲最大的國家再次由進步力量執政，但是以往對國家的破壞代價非常高：國家迅速去工業化，其工業資本被摧毀，大約1億巴西人處在吃不飽的狀態。工作不穩定被制度化，仇恨成為我們社會的一部分。

儘管盧拉發出了巴西更積極參與全球事務的信號，但當我們成為世界第六大經濟體時（2011年），我們面對的現實已經不同：中國的崛起已經在所謂的「西方」引發了廣泛的恐慌。因為必須要採取某種立場，巴西在所有的國際論壇上都感受到了壓力，例如在烏克蘭衝突的問題上。更多方面：美國當局已經公開認為，中國在拉美的投資存在國家安全問題。正是在這個轉型的全球格局中，人們呼籲巴西重建。

當巴西正在經受重大生存考驗時，中國開創了「老撾／柬埔寨」模式，這對美國的「伊拉克／阿富汗」模式造成了威脅。中國把鐵路等基礎設施帶到了這兩個國家，而美國則用炸彈摧毀了伊拉克和阿富汗。與帝國主義截然相反，社會主義理念重新來指導國際關係。不像蘇聯時期將賭注押在資助世界各地的反叛軍身上，而是建立一個馬克思曾想像的首先出現在英國、法國和德國的「社會主義 」支點，這個體系的周邊將通過經濟引力而發展成為社會主義。

今天的社會主義中國就是這個支點，隨着俄烏衝突的爆發和帝國主義敗走中東，中國開啟了國際關係領域新範式：建設「人類命運共同體」的座右銘是客觀事實，而不是口號。

中巴貨幣協議是鞏固南方國家利益邁出的一大步

回到去美元化問題上。烏克蘭衝突加速了中俄在經濟和金融領域的合作進程。這個過程將對世界產生影響，類似於美國在19世紀末期一統經濟形成橫跨整個大陸的龐大經濟體的歷史時刻。

這是我們所處時代的主要里程碑：中俄兩國通過本幣合作和基礎設施專案聯合起來，印度使用盧布從俄羅斯購買石油，沙烏地阿拉伯放棄美元與中國做生意。在中國的調停下，伊朗和沙烏地阿拉伯達成了歷史性的協定，美國霸權在中東的影響日漸式微，由帝國主義背書的葉門戰爭也可能不日結束。

圖為4月13日，魯拉在上海參觀華為在上海的總部。（Reuters）

但是，只有將拉丁美洲及其主要國家巴西納入這個不斷變化的世界，這一歷史進程才算完整。中巴兩國最近簽署的協定邁出了大膽的一步，協議規定兩國在貿易談判中繞開美元使用自己的貨幣。美國反對的聲音很快就出現了，極右翼的美國國會議員魯比奧（Marco Rubio）直奔主題：「真實的人民幣交易將會阻止來自西方的單邊制裁」。這位國會議員非常清楚地說明了美國想要維護舊國際秩序，其中美元霸權已經成為人類進步的威脅、文明倒退的代名詞。

列寧在「帝國主義鏈條中的薄弱環節 」的基礎上闡述了社會主義的真正可能性。長期以來，這種薄弱環節在亞洲是存在的，在那裏，中心和周邊的關係曾經成為火藥桶。中國、朝鮮和越南的革命證明了俄國革命的正確性。目前，拉丁美洲是帝國主義鏈條中最薄弱的環節，也可能是帝國主義勢力在世界上最後庇護所。美國還會繼續在台灣海峽搞破壞，企圖摧毀俄羅斯和社會主義中國，並在世界各地贊助新納粹組織。

在我們經歷的這一新的歷史時刻，通過這項貨幣協議，巴西和中國將在重新鞏固全球南方國家的利益的路子上邁出一大步。這是一個充滿着歷史願景的任務。社會主義在世界範圍內的鞏固，在很大程度上取決於這些協議的放大效應。

在社會主義的中心中國，產生了巨大的金融、貨幣、投資和貿易流動，這對於該體系周邊的國家民族解放事業是至關重要的。目前中國主導的替代性全球化正在進行（一帶一路倡議），周邊國家應該從這個倡議中取得更多的成果。巴西也應該通過協議成為一帶一路會員國，並服務於我們的戰略目的。

巴西和中國可以共同改寫拉美和全球南方的歷史。就巴西而言，仍需面對和克服巨大的內部政治挑戰。巴西沒有太多的時間浪費在國內荒唐的政治劇、以及準備用一切可能的方式摧毀巴西左翼陣營的極右翼反對派上。巴西和世界正經歷着非常有趣的時代，我確信勝利屬於我們！

文章出自巴西里約熱內盧州立大學，經濟學院副教授埃利亞斯·賈布爾。

