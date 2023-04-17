澤連斯基祭出昏招　為何小米被烏克蘭列入支持戰爭「黑名單」？

據小米官方消息和相關媒體報道，當地時間4月13日，烏克蘭國家反腐敗局在其官網和Twitter上發布消息稱，已將小米公司列入「俄羅斯戰爭國際贊助商名單」。

烏克蘭國家反腐敗局的新聞稿件顯示，將小米公司列入戰爭國際贊助商名單的原因是，該公司在俄羅斯「全面入侵」後，不僅仍在俄羅斯國內繼續經營，還是該「恐怖主義國家」智能手機銷售的領導品牌。

烏克蘭國家反腐敗局稱，從2022年第三季度的數據來看，與前一季度相比，小米向俄羅斯的供貨量增加了39%。

自2018年至今，小米在俄羅斯在線商店的銷售中排名第一，並在整個俄羅斯擁有龐大的線下官方授權零售網絡。因此，在2022年，小米公司在俄羅斯市場的份額翻了一倍，成為該國的智能手機銷售領導品牌。到2022年7月，小米及其子品牌POCO在俄羅斯智能手機市場上佔據了42%的份額，位居銷售額第一。

小米12S Ultra（小米）

據官方數據，在2021年，小米俄羅斯分公司的收入達到2.02億美元。這是一筆巨額資金，需要繳納大量稅款。烏克蘭國家反腐敗局因此聲稱，這些稅款被用來支持俄羅斯軍隊，「發動對烏克蘭的戰爭」。

烏克蘭官方因此認為，小米公司贊助了恐怖主義國家的軍事侵略，並將承擔其行為的聲譽和法律後果。目前，烏克蘭國家反腐敗局已將21家公司列入戰爭國際贊助商名單。

針對烏克蘭將下米列入贊助戰爭黑名單等制裁措施，小米集團發表聲明表示「強烈反對」。

小米在聲明中說，「小米是一家成立於北京的全球性企業，我們面向全球消費者提供高品質的民用智能手機和家用電器設備。我們堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和網路訊息的權利。我們在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。」

「我們強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入『International sponsors of war』名單。我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活」。

筆者認為，小米不是軍火公司，其產品也無法用於戰場環境，就是一家在商言商的公司，它趁戰爭造成的商業空檔，殺入俄羅斯趁機搶佔市場，是很正常的商業行為，根本和支持不支持戰爭沒有關係，而且小米也沒有支持戰爭的意願與能力。

烏克蘭以小米在俄投資為俄羅斯創造了稅收為由把一家中國公司列入支持戰爭名單，不僅錯誤判斷了事件性質，而且高估了自身能力，忽視了此舉可能對中國利益造成的影響，勢必在大眾情緒及官方層面，影響到中國對戰爭的相對中立態度。

對烏克蘭這個正在戰場上苦苦掙扎、各方面尚有求於中國（至少希望中國不介入支持俄羅斯）的國家來說，此舉絕對是一個混招，澤連斯基可能有點昏了頭了！