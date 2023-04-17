強大與脆弱並存：軍情泄密案折射出美國情報能力的一體兩面

當地時間13日，美國聯邦調查局（FBI）在麻省逮捕了軍事情報泄密案疑犯特謝拉（Jack Teixeira）。美媒曝光的畫面顯示，當FBI逼近時，特謝拉還在家中露台上讀書，似乎還沒意識到即將發生什麼。隨後特謝拉被幾名全副武裝的執法人員帶走。

特謝拉現年21歲，是麻省國民警衛隊空軍成員，他此次涉嫌泄露數十份敏感美國情報文件，內容涵蓋俄烏戰爭、烏克蘭軍軍事部署與能力分析，俄羅斯軍事力量部署與分析、美國情報部門對韓國等盟友政府高層的系統性監聽，以及大量與中俄軍事互動相關的重要情報內容，據稱造成了十年來美國最大的國家安全漏洞。

很多媒體與分析人士在報道分析這個事件的時候，都和斯諾登泄密案聯繫起來，認為這是又一起造成嚴重後果的泄密事件。

很多人在看到這個案件的調查結果後都很驚訝，好奇為什麼一名21歲的國民警衛隊初級成員就能接觸到絕密文件，而且數量還如此之巨?

另一方面，也有一些專業人士歸類分析了相關泄密文件並結合此次泄密內容與歷史上的類似案件，看到了美國無孔不入的情報能力，對美國強大的情報網絡與情報蒐集能力更為警惕。

而這正是美國情報能力的一體兩面。

美軍情密件外泄：路透社取得美國電視台WCVB-TV的影片截圖，可見FBI人員已拘捕他。（Reuters）

有關美國情報能力如何強大的文章已經屢見不鮮，但是鮮有報道它的系統性脆弱與混亂。

事實上，為什麼一名21歲的州國民警衛隊初級成員能接觸到如此大量絕密文件——它與斯諾登案都前後一致地反映出了美國情報能力的這一個糟糕切面。本案發生後，這種混亂是如何形成的分析文章終於見諸報端。

美媒報道說，在2001年的9·11恐怖襲擊事件後，美國情報機構開始在政府內部更廣泛地分享安全情報材料，從一般國民警衛隊成員到布魯塞爾北約總部的將軍們，再到世界各地的美國官僚，「絕密」級別的權限賦予了持有者極大的訪問權限。

這導致擁有絕密權限的相關人員數量暴增，包括美國各軍種在內的600多名將軍中的幾乎所有人都能看到這些文件。更嚴重的是這些情報有時候也會擴大到他們的部分軍事助手、五角大樓裏的許多中低級軍官，甚至包括特謝拉這樣在情報部門工作的普通軍人。

特謝拉的自拍照。（Reuters）

而涉密級別低於他們的，也就是那些擁有「秘密」權限者，包括為五角大樓和其他國家安全機構工作的幾乎所有人。還有軍事承包商，甚至智庫的分析師都擁有一定涉密許可。

美媒還報道說，斯諾登案爆發前，美國的情報慣例更為鬆散。斯諾登事件後，為防止情報泄露，美國出台規定，限制了以電子方式獲取資料的能力。但是，儘管如此，上述大量濫用涉密許可的情況並未得到有效改變。擁有訪問權限的人即使不是數萬，也有數千人。

通過美國媒體的報道，我們已經可以大概知道為什麼這些年美國情報泄密案層出不窮。當有成千上萬的邊緣人士都能接觸到這些秘密情報，想保住秘密實在太難了。這可能也是美國總是抱怨其它國家「偷」美國情報的原因之一，因為他們知道自己的情報管理體系其實並不怎麼樣。

俄羅斯在俄烏戰爭中屢屢被洞穿的國安體系，讓人們看到了俄羅斯「篩子一般」糟糕的情報管理與保密能力，某種程度上，美國的情報管理體系恐怕和俄羅斯一樣脆弱，都有點金玉其外敗絮其中。只是美國的高新科技與情報獲取能力太強大了，掩蓋了其情報管理中存在的系統性混亂與能力缺陷。