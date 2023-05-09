一帶一路將延伸到阿富汗　中國終於要擁抱塔利班了？

中國國務委員兼外長秦剛近日訪問巴基斯坦出席中巴第四次外長戰略對話會以及第五次中國、阿富汗、巴基斯坦外長對話會。中國外交部5月9日發布的第五次中阿巴外長對話聯合聲明顯示，三方強調有必要不允許包括「巴塔」「東伊運」等在內的任何個人、團體和政黨利用本國領土損害和威脅地區安全與利益，從事恐怖主義行為和活動。這是阿富汗塔利班政權上台以來少有的在國際重要場合承諾反對恐怖主義，並點名「東伊運」。

這份聯合聲明中另外一個非常重要的訊息是三方重申支持阿富汗充分挖掘其作為地區互聯互通樞紐的潛力。重申將在共建「一帶一路」框架下推進中阿巴三方合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。

這相當於公開宣佈，中國的「一帶一路」倡議要向阿富汗延伸，中國將就「一帶一路」同阿富汗塔利班當局合作。

當地時間2023年5月6日，秦剛在巴基斯坦伊斯蘭堡出席第五次中阿巴三方外長對話。巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。（中國外交部官方網站）

同期舉行的中巴第四次外長戰略對話會新聞通稿亦顯示，中巴雙方同意繼續向阿人民提供人道主義和經濟援助，在阿加強發展合作，包括推動中巴經濟走廊向阿延伸。

今年4月12日，中國外交部發布的《關於阿富汗問題的中國立場》文件稱，中方歡迎阿富汗參與共建「一帶一路」，支持阿富汗融入地區經濟合作和互聯互通，從「陸鎖國」變為「陸聯國」。

4月13日，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四國外長在烏茲別克撒馬爾罕舉行第二次阿富汗問題非正式會議。秦剛在會上強調中方願在「一帶一路」框架下，推動中巴經濟走廊、中國-中亞 -西亞經濟走廊向阿富汗延伸，助力阿富汗從「陸鎖國」變成「陸聯國」。

從近兩個月來的涉阿富汗問題國際會議及秦剛的連番表態看，「一帶一路」延伸到阿富汗並非是一句空話，而是即將開始的行動。

早在去年第三次阿富汗鄰國外長會上，中方已經表態支持中巴經濟走廊、中國-中亞-西亞經濟走廊向阿富汗延伸，願推動「一帶一路」倡議同阿富汗發展戰略對接，支持中阿直達班列順暢運行，幫助阿富汗更好融入地區經濟一體化進程。巴基斯坦也認為，阿富汗可與中巴經濟走廊連接，以提高互聯互通水平，促進整個地區、尤其是中亞區域的經貿往來。

俄羅斯總統阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）2月12日表示，俄方對塔利班處理阿富汗局勢的方式感到失望。（Sputnik）

但是從今年4月13日的第四次阿富汗鄰國外長會上秦剛呼籲加快落實《屯溪倡議》以及秦剛訪問巴基斯坦同巴方反覆確認共識看，「一帶一路」向阿富汗延伸過去一年多受各種原因影響停留在紙面。疫情結束之後的2023年，加速推進真正的合作是中國的題中之義。

2021年9月美軍撤離後，塔利班當局掌控了阿富汗。塔利班臨時政府從2021年9月以來多次公開表示支持中國的「一帶一路」倡議，並且希望能夠加入「一帶一路」的重點項目「中巴經濟走廊」。2021年中國的反饋相當保守，提出希望希望阿富汗局勢平穩過渡，實現持久和平穩定。

塔利班當局的人權記錄不佳，且其同恐怖主義活動有着難以說清的聯繫，至今還在聯合國的制裁名單上。投資需要安全穩定的環境，中巴經濟走廊的建設過程已經證明了恐怖主義勢力的干擾相當嚴重，塔利班如何確保相關方的投資安全都需要繼續觀望。

中阿兩國早有共建「一帶一路」的共識，曾於2016年發表聯合聲明。但是阿富汗政治局勢的不穩定導致一帶一路在阿富汗的推進一直沒有特別的進展。此次塔利班當局上台後，中方能否推進「一帶一路」在阿富汗有實質性落地合作？如何在不承認塔利班政權的情況下開展「一帶一路」合作？

從中方的表態看，中巴經濟走廊延伸至阿富汗現如今只是第一步，未來中國-中亞-西亞經濟走廊能否能成功向阿富汗延伸，還需要更多的交涉和談判。相信5月中旬中國和中亞領導人在中國西安召開的領導人峰會會有相關討論。