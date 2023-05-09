巴基斯坦與阿富汗塔利班政府同意改善關係

巴基斯坦外長扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）5月9日與到訪巴國的阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）會談。巴基斯坦與阿富汗塔利班政府達成協議，同意促進貿易、打擊恐怖主義以及推動雙邊關係，緩減邊境緊張局勢。



巴方聲明稱，他們就和平與安全、貿易與連通等共同關心的重點問題坦誠深入交流，並重申他們尋求持續和實際接觸的願望。

穆塔基在會面中敦促巴方考慮與極端組織「巴基斯坦塔利班」（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP ）會談。

穆塔基並與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）會面，討論地區安全、邊境管理等關係雙方利益的議題。穆尼爾尋求與阿富汗提升合作，有效應對恐怖主義及極端主義等共同挑戰。

扎爾達里、穆塔基及中國外長秦剛在5月9日較早時會面。

第五次中國-阿富汗-巴基斯坦外長5月8日舉行，三國外長發表聯合聲明，強調不能干涉阿富汗內部事務，要推進阿富汗和平、穩定與重建。

秦剛是在5日抵達伊斯蘭堡，先與巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）、扎爾達里及穆尼爾會面。