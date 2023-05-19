G7峰會│岸田難得「做主角」　日本要在G7得到什麼？

今年的七國集團（G7）峰會將於5月19日至21日（周五至周日）在日本廣島舉行，日本首相岸田文雄已抵當地視察並慰勉相關人員時表示，「這是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本歷史上也將成為最重要的一場峰會」。

是次峰會的重要性，岸田穩坐首相之位，得以專注透過會議打造國家在全球的新角色與定位，並在3天的峰會期間在一眾西方老大面前，做一次主角。



日本政治發生了一個頗難得的情況，除了長期執政的安倍晉三，自民黨避不過「短命首相」的問題，但岸田文雄卻挺住了種種風波，避免陷入民調崩盤的困境，並通過一系列外交活動牢牢地掌握住政權。

岸田目前的支持率已恢復到前首相安倍晉三遇刺身亡前的水平，上月地方補選中自民黨更是表現出色，岸田在黨內權力亦得以鞏固。外界曾預測，即將舉行的G7峰會或是岸田「告別首相一職的舞台」，如今此一在其家鄉廣島舉行的首腦級峰會，反而成為能夠加以利用的契機，甚至有可能在成功舉辦峰會後提前召開大選。

岸田3月秘密出訪烏克蘭的情況極為罕見。(Getty)

後疫情的外交契機

彭博社東亞事務評論員Gearoid Reidy指出：「岸田的優勢在於外交，因他在後疫情時代上台，正好讓他能夠大展身手。如他今年3月份閃電訪問基輔，與同期的習近平會見普京形成鮮明對比。」

除了閃訪基輔外，岸田也接待了韓國總統尹錫悦，青瓦台放棄對日本公司尋求二戰強徵勞工的賠償，日韓關係全面回暖，韓國更將日本重新列入出口優待對象國名單，為岸田外交成績表大大加分。3月期間，岸田先是接待了德國總理朔爾茨及多名部長，建立起兩國政府磋商機制；其後還訪問印度，邀請總理莫迪參加G7峰會，並從印度乘坐包機秘密再經陸路，於3月21日轉訪烏克蘭，順道到訪波蘭。4月底，岸田再啟程訪問非洲四國，這是日本領導人7年以來首次出訪該地區。

一連串的出訪行程令岸田在國際社會的曝光率大增，作為G7首腦峰會東道主的他更登上了本月網上版《時代雜誌》的封面人物，該報道分析岸田如何將東京帶回國際舞台，成為解決世界各地衝突的決策者。Reidy指出：「這很大程度上歸功於拜登政府對中國日益強硬的立場，東京正在全球獲得重要性，因華盛頓尋求盟友來遏制北京的崛起，而其中日本處於核心地位。」

外相出身的岸田，有望實現國家身份的重塑，擺脱二戰戰敗國身份？(Getty)

跟隨美國炒作「經濟脅迫」

曾在外相的位置上長期歷練的岸田，可說是日本為數不多「外交老手」出身的首相。其外交大戰略的核心就是，實現國家身份的重塑，擺脱二戰戰敗國身份，躋身於新國際秩序的奠基者行列。對日本來說，俄烏戰爭為日本提供了歷史性機遇，而擅長外交的岸田文雄肯定不會錯失機會。日方希望藉助G7主席國之機，推動G7重心向亞太轉移。若G7重心從大西洋轉到太平洋，日本在其中的分量和地位就會得到極大提升。

即將舉行的G7峰會將聚焦經濟安全，包括打造成員國之間一個戰略重要物資供應鏈，還有烏克蘭戰爭情勢、核子裁軍與禁止核擴散、糧食危機和氣候變遷等全球性課題。另據路透報導，峰會將在聯合聲明中特別點名對中國的一連串關切，包括「經濟脅迫」等行為。屆時還會有一份提案文件「經濟安全聲明」，說明G7會如何攜手反制任何國家的「經濟脅迫」。

作為今年的主席國，日本在這方面更是放大聲量，日本經濟產業大臣西村康稔1月初訪問美國時，已在多個場合大肆渲染所謂「中國威脅」。事實上，岸田政府強調經濟安保作為國家戰略。跟隨美國炒作中國「經濟脅迫」，背後亦離不開要讓經濟安保出師有名，推動美日擴大此領域上的合作，包括半導體、生物科技、人工智能以至量子計算等領域跟美國展開合作。

美國總統拜登抵達廣島準備出席G7首腦峰會，日本首相岸田文雄在場迎接。（Reuters）

有意扮演G7與全球南方的「橋樑」？

另一方面，日本欲最大化利用這一峰會平台實現身份轉換：一是繼續在廣島主辦峰會，以強化日本作為原爆受害者的身份；二是藉着是次峰會，邀請多個國家和國際組織與會，包括印度、印尼、澳洲、巴西、越南、非盟主席國科摩羅等八國，以及聯合國、國際能源署、國際貨幣基金組織等7個國際組織負責人參與，呈現出G7+的模式。

其中，日本欲強化自身作為G7與「全球南方」（Global South）（通常指位於非洲、美洲、中東等地逾100個開發中國家）的「橋樑」角色，來鞏固因為不少國家靠向中、俄陣營而動搖的國際秩序。自俄烏戰爭爆發以後，歐美等國驚覺，大多數亞非拉國家並未與其站同一陣線，無一跟隨西方制裁或譴責俄羅斯，大多更是保持沉默，也與俄羅斯保持正常外交。

日本有意成為G7與全球南方的橋樑，圖為本月初出訪肯亞等非洲四國。(Reuters)

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺指出，中國近十年來在非洲急速擴大影響力，讓日本將非洲視為圍堵中國的重要戰場，「現在的日本領導人已將日本的國際身分定位為一個『積極的國際秩序維護者』，定位中國為以規則為基礎的國際秩序之破壞者，非洲自然也就成為日本印太戰略下圍堵中國不可缺少的一環。」

為實現上述的目標，日本還將透過今次峰會，重點闡述其協助全球戰略供應鏈、亞洲能源轉型、參與全球基建和投資等的眾多目標。

歷史因素、國內安保或成絆腳石…

這屆G7峰會選址廣島，岸田文雄表示其原因是會議將聚焦核子裁軍與禁止核擴散，盼各國就核裁軍做出承諾；而廣島正是全球第一個遭核彈夷為平地的城市。對上一次有美國總統訪問廣島，要回溯至2016年的奧巴馬（Barack Obama）。當年奧巴馬成為首位在任內到訪廣島的美國總統，曾令原爆生還者森重昭（Mori Shigeaki）對於沒有核武的未來充滿希望，如今7年時間過去，森重昭的看法卻開始變得悲觀。

G7峰會選址廣島，岸田文雄主要盼各國就核裁軍做出承諾。(Getty)

在新一期《時代》雜誌中，封面除了岸田的「大頭相」和「日本的選擇」這一意味深長的大標題外，還配上一段引言，直指岸田「想要放棄多年以來的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。報道直指岸田政治理念兩大矛盾之處，一是既要「無核武世界」，又如何「強化防衛」？二是既然在經濟上緊密相連，又如何強硬應對中國？這無疑是給岸田狠狠地摑了一記耳光。

撇除「無核武世界」，有分析認為岸田上述種種重塑國家的舉措，也將面臨不少的挑戰。首先是日本在20世紀上半期進行的侵略戰爭，以及戰後在歷史問題上不徹底的反思和曖昧態度，已經變成該國的絆腳石和歷史芥蒂，或影響其與相關國家長遠的交往以至和解進程。

何況，日本經濟低迷與製造業迅速萎縮，國內近期亦顯得躁動不安。在安倍去年7月遇刺身亡後還不到一年的時間，上月中岸田又在和歌山縣為自民黨地方議員助選時，遭到一名男子投擲煙霧彈。本月5日，岸田的首相官邸凌晨傳出槍聲，一名警察在廁所自轟身亡。目前東京警視廳亦將事件定性為懷疑自殺案，至於為何選擇在首相官邸自殺，有否遺書等一概以冷處理方式。

這些因素多少意味雖然岸田在國內政治上有穩定的局面，惟他想要帶領國家走出歷史的陰霾，實現該國在全球的新角色仍然困難重重，尤其是「強化防衛」問題上或有機會打開潘朵拉的盒子。