取消南太平洋訪問行程誠意欠奉　拜登該看看習近平是怎麼做的了

當地時間5月17日上午，美國總統拜登（Joe Biden）出發前往日本參加七國集團（G7）領導人峰會，他此行時間為5天。原本拜登的訪問行程並不只是訪問日本一國，按照原計劃，他還將訪問澳洲和巴布亞新畿內亞，訪問時長一共是8天。訪問行程縮水的原因當然是美國國內的債務違約風險。這是眾人都可以理解的事件。但在取消訪問行程這事件的處理上美國辦得相當不「地道」。

白宮僅僅在拜登出發前一天5月16日宣佈取消對巴布亞新畿內亞和澳洲的訪問，白宮的聲明顯示拜登與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已經通話，通知他推遲對澳洲的訪問，並邀請阿爾巴尼斯對美國進行國事訪問。

而巴布亞新畿內亞的總理既沒有接到拜登的電話，也沒有收到國事訪問的邀請。白宮在聲明只寫道：「拜登總統的團隊與巴布亞新畿內亞總理的團隊進行了接觸，向他們通報了情況。」美國對澳洲的重視可見一斑，而對於巴布亞新畿內亞則僅僅知會情況。這種對待大小國家的差異甚為鮮明。

2018年訪問裴濟期間，習近平與奧尼爾探訪正在訓練巴新運動員的中國乒乓球學院巴布亞新畿內亞訓練中心中國教練員、前世界冠軍施之皓和奧運冠軍張怡寧。（新華社）

原本此次訪問是拜登首次訪問，為了顯示對美國的重視，巴布亞新畿內亞舉國上下已經準備了半年。近來巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港的安保開始加強，橫幅和廣告標語也開始豎立起來，各種學生和文化團體的演出也在最後的籌備當中。當地報紙5月17日的頭條整版是拜登在巴布亞新畿內亞的安保措施介紹。拜登抵達期間巴布亞新畿內亞計劃關閉領空。巴布亞新畿內亞政府還宣佈22日為公共假期。

但是就在出發前一刻，拜登取消了巴布亞新畿內亞的訪問。這種失約讓巴布亞新畿內亞這個1,000萬人口的小國措手不及。失望的還不只是巴布亞新畿內亞，拜登原本還計劃參加有由18個成員組成的太平洋島國論壇，現在看來這種失望的氛圍將會很快瀰漫在整個太平眼島國論壇。

如果無法赴約就應該提前溝通，若決定要去就不應該在出發前一天才宣佈取消行程。既然要取消行程為什麼不去全部取消，只取消部分行程反倒顯得有所取捨，看國家下菜碟。即便是要取消行程，為什麼不對失約表現出歉意，既不親自打電話也不重新發出要邀約，只能說明美國對待小國的隨意性相當大。

2022年8月24日，在中國和巴布亞新畿內亞政府共同支持下，68名巴新學生乘坐新畿內亞航空公司臨時航班前往中國繼續留學。中國駐巴新大使曾凡華到傑克遜斯國際機場為學生送行。（中華人民共和國駐巴布亞新畿內亞大使館）

就這樣不痛不癢地取消行程後，明年即將全力衝刺大選的拜登再重新訪問巴布亞新畿內亞的幾率已經不大。他的前任特朗普（Donald Trump）2018年缺席了在南太平洋島國裴濟舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。除了澳洲和新西蘭這兩個五眼聯盟當中的大國，其他的南太平小國根本入不了美國的眼。1991年蘇聯解體「冷戰」結束，美國決定關閉了在「不重要國家」的大使館，近年來美國加強對南太平島國的投入，時隔30年後的2023年2月1日，才重新開設駐太平洋島國所羅門群島大使館。這還是出於同中國競爭的需要。

近年來中國和美澳在南太平洋的爭奪日趨激烈，澳洲將南太平洋島國視為自家後院不容中方染指，美國多次指責中國在南太平島國部署軍事力量另有圖謀。是中國挖了美國和澳洲的牆腳嗎？

看看中國都做了什麼吧。

2018年，由中國援建的巴布亞新畿內亞最高標準公路「獨立大道」通車。（海外網）

2014年11月，也就是大約9年前，中國國家主席習近平就對澳洲、新西蘭、斐濟進行國事訪問並同太平洋建交島國領導人舉行了集體會晤。2018年11月，也就是大約5年前，習近平就對巴布亞新畿內亞進行國事訪問並再次同建交太平洋島國領導人集體會晤，將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。

早在2006年，中國—太平洋島國經濟發展合作論壇就建立了。2021年10月，首次中國—太平洋島國外長會以視頻方式舉行，會後發表了《中國—太平洋島國外長會聯合聲明》。疫情後，雙方舉行了兩次應對疫情副外長級特別會議。

論誠意，論姿態，美國能夠和中國比嗎？習慣了各國蜂擁前往華盛頓朝拜的美國領導人是時候睜眼看看這個世界，搞外交的已經內捲起來了，現在早就不是傲慢的美國可以躺贏的時代了。