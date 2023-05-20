德國專家為何預估北京可能在2025年1月的月圓之夜攻台？

與台灣有關的話題不僅在兩岸熱，在中美之間熱，在歐洲現在也是熱門話題。尤其隨着中美對抗深入，兩岸關係惡化，「台獨」在台灣不斷坐大而中國大陸完成國家統一的路徑與時間規劃越來越清晰，在「和統」無效或外部干涉情況下，中國大陸什麼時候會啟動「武統」，也是歐洲媒體與智庫專家高度關心的話題。

據德國媒體報道，慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心（CISS）學者施美白（May-Britt Stumbaum）近日在接受《慕尼黑信使報》採訪時就預測，北京可能在2025年1月攻打台灣，而美國將會干預。

施美白主要從美台均要在2024年完成大選的視角推理得出她的結論。不過，和其他專家不同的是，可能因為從事的是情報與安全領域研究，她又增加考慮了軍事隱蔽和台海氣象因素，得出了一個更準確的時間點，認為「北京可能在2025年1月的月圓之夜攻台」。

不過儘管如此，這種言之鑿鑿的判斷仍然給人一種猶如算命先生的感覺。

施美白認為，今後兩年對台灣至關重要，首先是台灣要在明年1月進行大選，中國大陸可能將加強威懾，直到台灣人最終因為害怕戰爭而放棄獨立念頭。

她認為，2025年初的美國大選也將會產生重大影響，因為在此期間美國政府會進入一個近似癱瘓的空窗期。她說，「近年來，我們一再看到，在這種情況下，美國往往在幾個月內幾乎沒有行動能力。許多高層人士在權力交接前幾個月就離開了，高層行政職位和大使職位會空缺很長時間。美國2025年初可能會非常虛弱，而中國會利用這一點。」

已近80高齡的拜登（Joe Biden）又要參加2024年總統大選。（路透社）

施美白因此預測，「如果中國（大陸）真的決定軍事攻擊台灣，那麼，2025年1月提供了一個合適的機會。不僅是因為美國大選後的陣痛，還因為在冬季最容易渡過台灣海峽，那時海面比較平靜。此外，2025年的中國春節在1月，數以億計的人將在全國各地旅行，衛星幾乎無法發現大規模的軍隊調遣。那時，中國只需要一個月圓之夜和好天氣。」

施美白還認為，如果北京決定武統台灣，那麼會派出大量兵力，首先試圖佔領戰略要地，特別是政府所在地和關鍵基礎設施控制中心。然後她又說了一些武統會給中國帶來多大經濟與軍事損失等等內容。她還引用估算，說由於武統台灣而引發的制裁，中國GDP將下跌9%。

施美白還預測，如果中國大陸攻打台灣，美國將會出手干預，原因是「不讓台灣落入中華人民共和國手中，符合美國人自己的戰略利益。」她在採訪中說，「如果中國控制了台灣，中國的潛艇就可以從（台灣東部）不被發現地潛入海底，在舊金山附近再重新浮出水面。這就是美國人要進行干預的原因。」

施美白（May-Britt Stumbaum）是德國人，主要研究領域為外交與安全政策，關注區域主要為亞洲，經常就中國議題發表專著與評論，是一位對德國及歐盟中國政策有一定媒體影響力，但是卻經常被忽視的學者。

