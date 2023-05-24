新任駐美大使謝鋒：知美派與鬥爭派之外關鍵是「習派」

中國新任駐美大使謝鋒5月23日抵達美國履新。今年3月中國政府換屆後，謝鋒此番5月赴美履新，符合慣例。

在中美關係持續走低的今天，駐美大使人選是一個非常重要的觀測兩國關係的風向標。為什麼是謝鋒，謝鋒能夠帶來什麼變化，是各方普遍關注的焦點。

23日抵達美國後謝鋒在紐約機場發表即席講話，5月23日晚抵達華盛頓謝鋒在中國駐美使館向中美媒體發表講話。這兩篇講話的內容有一定差異，但共有的內容有兩處。

2023年5月23日，中國新任駐美大使謝鋒在紐約機場發表即席講話。（中國駐美大使館）

一是謝鋒稱「很榮幸受習近平主席委派，出任中國第十二任駐美國大使」。秦剛2021年7月抵達美國履新時也曾發表講話，但是並未有如此直白地宣示習近平委派。

根據中國駐外外交人員法和中國憲法，全國人大常委會決定任免駐外全權代表，國家主席根據全國人大常委會的決定派遣駐外全權代表。因此，駐美大使的人選一般由外長或者是高階官員提名，報請全國人大審批，最後由中國國家主席下達任命令。

以往，成為大使最為關鍵的環節是提名，人大一般不會駁回提名，國家主席的任命令更多是一種程序。此番謝鋒點名他是受習近平委派，非同一般。

圖為2023年5月23日晚，中國新任駐美大使謝鋒抵達美國華盛頓，在中國駐美使館向中美媒體發表講話。（中國駐美國大使館）

前任中國駐美大使秦剛能夠從副部級官員短時間內成為外長並升任國務委員，被普遍認為是受到習近平的直接提拔。謝鋒此番稱受到習近平委派，似乎說明，習近平才是最關鍵的決策者；從駐美大使到外長皆出自於習近平的安排；從大戰略制定到具體的人事任免、排兵佈陣，皆出自上意。

受習近平委派，是謝鋒的底氣，暗示其直達天聽，也是習近平全盤掌舵非常重視對美外交的寫照。

二是謝鋒還強調，「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

2021年7月26日，時任中國外交部副部長謝鋒（右三）在天津與美國常務副國務卿舍曼（左三）舉行會談。（新華社）

駐美大使抵達美國後發表講話大多聚焦中美關係，比如秦剛2021年7月抵達美國後發表的講話就是如此。此番謝鋒也重點談論了中美關係，但「為了捍衛中國利益而來」的言論宣示，是中國對美國態度持續走強的象徵。在機場謝鋒的講話全程使用英文，這不是說給中國國內的民眾聽的，而是說給美國聽的。

在機場講話中，謝鋒提到「我上次在美國工作還是13年前。」在使館的講話中，謝鋒說「30年前，我開始參與中美關係。」無論是13年前（2008年至2010年曾任駐美公使），還是30年前（1993年至2000年曾任中國外交部北美大洋洲司三秘、副處長、處長），這兩處訊息都突顯了謝鋒的知美派身份。

謝鋒2017至2021還曾任中國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員，是在香港修例風波期間深入鬥爭一線的「幹吏」，此番赴美，料將在對美鬥爭上有更大成就。