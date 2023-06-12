透視烏克蘭俄軍（三）：從頓巴斯到敘利亞　普京為什麼有信心？

俄烏戰爭爆發後，由於俄軍一直無法打出「致命一擊」，克里姆林宮與軍方成了眾矢之的。

例如2022年9月，俄軍因不敵烏軍攻勢，被迫大規模撤出哈爾科夫（Kharkiv）地區，前國家杜馬副主席納德茲丁（Boris Nadezhdin）便在節目上抨擊，稱普京（Vladimir Putin）「遭到誤導」，並表示俄羅斯接下來只有兩條路可選：全國總動員，或是與烏克蘭和談。然伴隨俄羅斯真在9月底宣布動員，莫斯科加強了對內言論管制，不論官員或一般民眾，都已難再公開批評「特別軍事行動」的正當性與決策，除了一個人：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。

2023年4月起，普里戈任開始高調抨擊俄羅斯正規軍，對象包括俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），原因則從戰力低落、欠供彈藥，到企圖用地雷炸死瓦格納戰鬥人員。至於行動未來，普里戈任直言，不論是「去軍事化」、「去納粹化」都已不可能實現，「如果說烏軍在俄烏衝突前有500輛裝甲車，那麼現在他們就有5,000輛；如果他們當時只有2萬人能夠作戰，那麼現在就是40萬人。我們沒能讓烏克蘭去軍事化，反而讓他們軍事化了」、「至於去納粹化，現在也基本上失敗了。俄羅斯已經讓烏克蘭變成了一個全世界都知道的國家，如今的烏克蘭，就像鼎盛時期的希臘一樣無處不在，其國家地位已經得到了合法化。」

普里戈任此言代表了一部分俄羅斯與外界觀點，即「特別軍事行動」已很難實現初始目標，軍方必須為此負責。然普里戈任未敢指責的，便是紹伊古、格拉西莫夫背後的普京，雖說軍方在情報收集與作戰規劃上負有責任，但拍板進行「特別軍事行動」的普京同樣責無旁貸。

當然俄羅斯此次並非一無所獲，從眼下戰果來看，其至少佔領烏克蘭近20%領土，獲得了烏東工業帶。但與普京一開始喊出的「去軍事化」、「去納粹化」相較，這顯然不是俄方的最理想收穫，也不是其預料中的可能發展。由此可以反問一個問題：戰前的普京為何會對出兵有信心？回顧俄軍過往戰績，其答案或與頓巴斯內戰、敘利亞反恐戰爭兩場衝突有關。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

頓巴斯內戰：對烏團隊與總參謀部崛起

首先是2014年至2021年的頓巴斯內戰。

此事的前聲，便是2014年的烏克蘭顏色革命。該年2月21日時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）因大規模反政府示威出逃，烏克蘭最高拉達隨即罷免其總統職務。2月22日至23日，普京宣布召開國家安全會議，商討如何解救亞努科維奇，以及應對烏克蘭局勢。在2015年俄羅斯發布的紀錄片《克里米亞：回祖國之路》（Крым. Путь на Родину）中，普京曾提及22日至23日的開會概要，包括四位出席的重要官員，其中便有防長紹伊古，顯然軍事干預已是選項。

2月27日，隱藏身分的俄羅斯蒙面部隊佔領克里米亞最高議會，同時迅速奪下克里米亞全境的戰略重地，接著在當地扶持親俄政府、宣佈克里米亞將提前舉行公投。此一過程中，普京曾宣稱「無意吞併克里米亞」、「將令俄軍撤離」，但結果顯然不是如此。據亞努科維奇日後受訪表示，其曾請求普京「動用俄軍隊保護烏克蘭人民」，但理由是武裝匪徒活動猖獗，「我這樣做絕非偶然，因為我本人成為匪徒攻擊的目標，我們不能允許匪幫和極端民族主義分子興風作浪。」最後造成克里米亞脫離烏克蘭，亞努科維奇表示自己也難以接受，並希望有朝一日克里米亞能重歸烏克蘭。

3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。（Reuters）

而在克里米亞危機發酵同時，頓巴斯衝突也開始醞釀，這其中自有西方借顏色革命推波助瀾、烏克蘭政府放縱右翼武裝之故，卻也與俄羅斯脫不了關係。據俄羅斯軍官吉爾金2014年底受訪所述，自己不僅在克里米亞易幟中發揮重要作用，包括將代表「召集」到議事廳、驅使代表同意舉行入俄公投、親自談判並監督烏軍撤出克里米亞，也在頓巴斯衝突中扮演角色，包括於2014年4月率領民兵佔領位處頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的斯洛維揚斯克（Sloviansk）、短暫擔任「頓涅茨克人民共和國」防長。

而由於吉爾金隸屬俄羅斯總參謀部總局（GRU），故其在烏東的武裝活動被認為是俄羅斯介入當地的明顯證據，歐盟遂自2014年4月起制裁總參謀長格拉西莫夫、GRU領導人塞爾貢（Igor Sergun）。而雖說吉爾金堅稱，自己並非在GRU與莫斯科指示下進入烏東、進行武裝活動，但此舉已明顯推升事態發展：被烏軍壓制的分離主義武裝由此振作，其訴求也由自治走向實質獨立，俄羅斯也對軍事干預烏東更有信心。

時間進入2014年夏季，俄羅斯開始為烏東武裝提供軍備，並在該年8月直接派遣1,000至4,000名武裝正規軍進入頓巴斯戰場，在總參謀長格拉西莫夫指揮下，於伊洛瓦伊斯克戰役（Battle of Ilovaisk）中重挫俄軍；2015年年初的德巴爾采夫戰役（Battle of Debaltseve）更有近萬名俄軍參與，最後烏軍被迫敗走。

2017年2月2日，聯合國難民署工作人員在烏克蘭Avdiivka的人道主義援助分發點分發麵包。烏軍在頓巴斯地區與叛軍的衝突加劇，令當地人民面臨糧食安全問題。（Getty）

而除了軍事支援，俄羅斯也涉及扶持、培育、輸送頓巴斯要員。例如在2014年短暫擔任「頓涅茨克人民共和國」總理的博羅戴（Alexander Borodai），便來自俄羅斯，且是吉爾金的好友，現為俄羅斯國家杜馬議員；於2014年先後擔任「盧甘斯克人民共和國」防長、總理，並自2014年至2017年擔任「盧甘斯克人民共和國」的普洛特尼茨基（Igor Plotnitsky），則曾在2014年春季赴俄受訓。其餘曾赴頓巴斯戰場指揮的俄羅斯軍官自不待言，包括現任南部軍區司令庫佐夫列夫（Sergey Kuzovlev）、現任西部軍區司令尼基福羅夫（Yevgeny Nikiforov）、前俄羅斯空降部隊司令謝爾久科夫（Andrey Serdyukov）。

從上述發展來看，頓巴斯內戰不僅增加了俄羅斯武裝干預烏克蘭的信心，也促成總參謀部與對烏軍事團隊的崛起。其中，總參謀部的GRU本因2008年的俄格戰爭聲望掃地，並在該年軍改中被大裁1,000多名軍官、關閉部分研究機構，但藉由在2014年克里米亞危機、頓巴斯內戰的活躍表現，其終於再獲普京信任，尤其是在情報蒐集場域；而參與頓巴斯行動的不少俄羅斯指揮官亦獲重用，並在2022年俄烏戰爭中扮演重要角色，包括總參謀長格拉西莫夫、時任南部軍區第58集團軍參謀長庫佐夫列夫、時任西部軍區第20近衛合成軍副司令員參謀長尼基福羅夫、時任南部軍區總參謀長兼第一副司令謝爾久科夫。

正因如此，從普京的視角來看，2022年開戰前夕，俄羅斯已經培養出一批了解烏東戰場的軍情骨幹與指揮官，其或許因此認為，「特別軍事行動」將像克里米亞易幟、頓巴斯內戰一樣順利，故而增加了出兵意願。

一對母女在緬懷自2014年起於烏俄兩國發起的頓巴斯戰爭喪命的人士。（Getty Images）

敘利亞反恐戰爭：俄軍戰力的證明

接著是2015年至2019年的俄羅斯介入敘利亞，此舉不僅強化俄羅斯作為軍事強國的形象，也證明俄軍有能力進行混合作戰。

作為「阿拉伯之春」後續，敘利亞內戰在2011年正式爆發，此後俄羅斯便將此處視作恢復自己大國地位、展示在中東影響力的軍事場域，持續向敘利亞政府提供軍備。2014 年夏天，「伊斯蘭國」時任領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣佈建國，並在2015年5月奪取了巴爾米拉（Palmyra），對阿薩德政權（Bashar al-Assad）構成巨大威脅。同年7月，在阿薩德請求俄軍援助下，俄羅斯於該年8月同意介入敘利亞戰場，並於9月在巴格達成立與伊朗、伊拉克、敘利亞聯合行動中心，9月30日俄羅斯國家杜馬授權普京在敘利亞部署俄軍，行動正式開始。

之後第一個月，俄羅斯飛行員執行了1,292次轟炸機任務，並支援敘利亞政府軍奪回重鎮阿勒頗（Aleppo），全球為此震驚。2015年12月24日至2016年2月22日的60餘天內，俄軍在敘利亞執行了大約6,500架次飛行，每天平均飛行107次架次，重創了「伊斯蘭國」根基。2016 年3月14日，普京宣布俄羅斯在敘利亞的任務「總體上已完成」，並下令大部分俄軍撤離敘利亞，駐敘俄軍則繼續圍攻「伊斯蘭國」。2017年，俄羅斯啟動了排除美國、聯合國的阿斯塔納和平進程，意味著以後將只與伊朗、土耳其共商敘利亞局勢，同年摩蘇爾（Mosul）、拉卡（Raqqa）被收復，「伊斯蘭國」再失重鎮。2019年「伊斯蘭國」正式滅亡。

2014年，伊斯蘭國公布一段巴格達迪的演講視頻宣布建國。（VCG）

在此過程中，俄軍獲得了一展拳腳的機會。其於敘利亞的赫梅米姆（Khmeimim）建立了遠征軍事總部，用以協調俄羅斯在敘利亞的軍事部署與資產。據格拉西莫夫描述，此部意在培育俄羅斯「在國外開展有限行動」的能力；駐敘武裝部隊指揮官德沃爾尼科夫（Aleksandr Dvornikov）亦表示，遠征軍事總部消除了「戰略、作戰和戰術之間的界限」，並能發揮協調非正規武裝的作用，可為未來行動累積經驗。

此外俄軍同樣借敘利亞戰場測試新武器系統。2017年，格拉西莫夫便指出，俄軍在敘利亞測試了200種以上的武器裝備，包括無人機技術。而此舉能讓俄羅斯收穫至少兩個益處：第一，測試新武器在現實戰場中，能否發揮預想中的戰力；第二，令俄羅斯有機會向夥伴與對手展示軍事能力，既能起到警告作用，也能向潛在買家推銷軍火。

另在衝突期間，俄羅斯也實驗了各種戰術與作戰方法。行動之初，由於針對俄羅斯的空中威脅有限，故俄軍多用SU‑24M等戰機執行輕型轟炸任務，2015年底發生土耳其擊落俄軍機事件後，俄羅斯便替戰機裝備了新瞄準系統，同時提高非制導彈藥的瞄準精度，更在敘利亞部署一支新無人機機隊。此外，俄羅斯海軍也在敘利亞衝突期間服役了各種新艦艇，2015年12月，俄軍首次從潛艇上發射了Kalibr‑PL 系統的巡航導彈。

2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

戰鬥人員的經驗積累同樣重要。據統計，至少有超過48,000名俄羅斯軍人在敘利亞戰場獲得實戰經驗，其中，超過90%的俄羅斯空天軍飛行員被循環部署到敘利亞；總參謀部則有至少一半以上的將軍、軍官獲得了戰鬥經驗。據格拉西莫夫2018年演講所述，俄羅斯軍事指揮官在敘利亞的「強制實習」，能培養未來衝突中預測局勢和果斷行動的能力。

而從成立遠征軍事總部、測試武器、實驗戰術到累積人員戰鬥經驗，俄軍既完成在敘利亞的軍事目標，也證明自己能打一場現代化的混合戰爭。普京會在2022年決定出兵烏克蘭，應也有此前敘利亞戰績亮眼、俄軍經驗充足之故，可謂是在頓巴斯經驗後，又服下一劑定心丸。

只是從結果來看，烏克蘭戰場的複雜度與作戰規模，顯然都高過頓巴斯與敘利亞許多。到頭來，普京又學到新的一課，只是此次代價格外沉重。