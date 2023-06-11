企業尋求供應鍊多元化「中國加一」戰略加速　印度能乘勢而起？

全球跨國企業10多年前就主張「中國加一」戰略，以減少對中國的依賴，不要把所有雞蛋放在一個籃子裏。然而，中國過去的生產成本較低，加上擁有龐大且完整的產業鏈、勞動力資源充沛等優勢，中國的「世界工廠」地位難以撼動。



本文原載於《聯合者報》，撰文范曉琪，香港01獲授權轉載



不過，近年來中美貿易戰及科技戰加劇、中國的新型冠狀病毒感染（COVID-19）防疫「清零」政策對全球供應鏈帶來巨大壓力、地緣政治風險升高等，促使許多跨國公司加強推行「中國加一」。

如今國際供應鏈開始洗牌。獲得多家知名企業青睞的印度，成為中國替代選擇的苗頭愈來愈明顯。

5月，美國蘋果公司（Apple Inc.）供應商富士康在印度南部特倫甘納（Telangana）邦投資5億美元（約39億港元）建廠。印度訊息科技部長錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）當時說，蘋果和三星（Samsung）等公司都有意擴大在印度的電子產品生產，這有利於印度挑戰中國作為全球製造中心的地位。

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）5月初在蘋果2023財年第二財季財報發布後，多次提到印度對蘋果公司很重要。

彭博社報道，庫克和他的副手們當時在電話會議上大概提及印度20次，並指印度市場處於轉折點，有許多印度人正邁入中產階級。蘋果沒有在財報中披露來自印度市場的收入，但根據之前的報道，1月至3月，蘋果在印度的銷售額近60億美元（約470億港元）。

庫克：圖為2023年4月18日，美國蘋果公司行政總裁庫克在印度孟買出席蘋果零售店開幕禮。（Reuters）

日本索尼集團（Sony）也在打造印度為下一個增長點。5月在東京舉行的說明會上，索尼在印度的負責人N.P.辛到場介紹索尼在印度的業務開拓，並把印度稱為「機遇之地」。

日本經濟新聞稱，索尼安排N.P.辛遠道而來出席說明會，體現集團對印度寄予厚望。索尼集團董事長兼行政總裁吉田憲一郎在說明會上提出「與10億人直接接觸」的目標，顯示擁有超過14億人口是印度成為中國勁敵的一大因素。

根據聯合國估算，4月底印度人口已超過14億2800萬，略高於中國的14億2500萬，取代中國成為世界第一人口大國。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（Yusof Ishak Institute）資深研究員梅農接受《聯合早報》訪問時指出，中國人口迅速老齡化，勞動力不斷減少，導致勞動力成本上升，而印度擁有相對年輕的人口和不斷增長的勞動力，比中國更具優勢。

梅農說：「印度與中國有許多共同的優勢，因此可以在某些方面替代中國成為製造基地。印度擁有大量可訓練的勞動力，工資也更具競爭力。加上中產階級不斷壯大，意味着印度國內市場巨大。」

印度有成為下一個世界工廠的壯志，因此政府採取多種措施吸引外資。這是跨國企業推行「中國加一」戰略時，優先選擇印度的原因之一。

2021年，印度政府推出總額735億盧比（約69億港元）的財務獎勵計劃，獎勵製造商在印度製造和出口手提電腦、平板電腦和個人電腦等資訊科技（IT）產品。5月，當局再加碼，把獎勵計劃的總額大幅提高到1700億盧比（約161億港元）。

印度電子工業協會主席斯里三傑認為，這有助印度成為IT產品硬體製造中心，並增加出口。印度電子和訊息科技部長瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）告訴當地媒體，印度的電子製造業在過去8年，以17%的複合年均增長率（CAGR）持續增長；印度如今已是世界第二大手機生產國，2023年手機出口額將突破110億美元（約862億港元），在印度的電子產品出口中發揮重要作用。

目前，印度手機出口佔電子產品出口總額的46%，其中蘋果iPhone約佔手機總出口額的一半。

蘋果公司：圖為2022年7月26日，英國倫敦的一間蘋果公司商店中的iPhone 13系列手機。（Getty）

業者及專家指出，基建設施落後、官僚主義、貿易政策具保護主義色彩等，導致印度目前在全球供應鏈中仍只是小角色。不過，印度已在進步並迎頭趕上。

根據世界銀行（World Bank）的數據，印度2021年的製造業出口只有中國的十分之一，但超過了除墨西哥和越南之外的所有新興市場。電子產品是增幅最大的領域。自2018年以來，印度的電子產品出口已增長兩倍。

跨境貿易融資業務專家巴貝（Swati Babe）告訴印度《經濟時報》，印度政府大力推動基建設施和物流發展，有助印度建立靈活的供應鏈。

以印度政府耗資9億美元（約70.2億港元）在喀拉拉（Kerala）邦建貨櫃港口為例，巴貝說：「這個貨櫃港能幫助印度更快地將產品推向市場，提高在全球市場上的競爭力。」

喀拉拉貨櫃港口預計9月竣工，是印度第一個貨櫃轉運港，一旦投入運作，將成為印度通往國際轉運的門戶。

梅農向早報分析時也提到，物流基建設施不足令印度國內跨邦運輸商品和服務困難重重，限制印度吸引外資的潛力。不過，受益於中美之間的地緣政治緊張關係，印度的未來發展可期。

梅農說：「印度在短期或中期不太可能取代中國成為全球製造中心，但從長遠來看，一切皆有可能。」

印度國旗： 圖為2022年7月3日，英國一個球場上的印度國旗。 （Getty）

東南亞地理位置優越 馬印泰越商機大增

「中國加一」戰略主張跨國公司把在中國的部份或大部份投資轉移到其他國家，特別是中國周邊國家。除了印度，地理位置優越的東盟（ASEAN）成員國如越南、印尼、泰國、馬來西亞等，也都是「加一」的首選國家。

東南亞是世界上增長最快的地區之一，根據亞洲開發銀行的數據，2022年東南亞的經濟增長率為5.5%，2023年則預期取得4.7%增長，高於國際貨幣基金組織（IMF）對全球經濟增長2.9%的預期。換言之，東盟的增長快於全球平均水平。

長期追蹤東盟商業、貿易、監管和投資等消息與數據的網站「東盟簡報」（ASEAN Briefing）指出，東南亞本土經濟的增長、龐大的人口及較低的勞動力成本，為外國企業提供有利可圖的環境。

據統計，東盟10個成員國的總人口約6億6200萬，國內生產總值（GDP）高達3.2萬億美元。到了2030年，東南亞地區有望成為世界上最大的單一市場。

東盟各國從跨國企業尋求供應鏈多元化的轉變中看到商機，紛紛頒布優惠措施和扶持政策吸引外資，包括減稅、提高營商便利、增加基建設施投資及在經濟特區和自由貿易區提供獎掖等。

越南：圖為2020年5月17日，越南河內一個市場的小販和顧客。（Getty）

越南：「加一」戰略最大受益者

越南一直是「中國加一」戰略的最大受益者，這歸功於當地較低廉的勞動力和航運的戰略位置。單在2020年，越南的製造業就吸引外國直接投資總額的58%，出口額也增長14.8%。美國是越南製造產品的最大出口地，其次是中國、日本和韓國。

早在2012年，韓國三星集團就推動「越南第二工廠」投資項目，其中最大的考量就是成本。新華社報道，三星目前在越南投資了約180億美元（約1,411億港元），擁有6間工廠，其中兩家專注於生產智能手機，供應給北美和歐洲市場。2021年，越南產的三星手機佔公司總產能的60%。

除了電子行業，不少鞋服品牌也轉向東南亞市場。越南已逐漸取代中國成為德國運動用品製造商Adidas、美國體育用品公司Nike等運動品牌的鞋類最大生產地。2020年，Nike一半以上的鞋類產品在越南生產，Adidas則有40%。

越南總理范明政2021年公布國家交通基建設施發展藍圖時宣布，要在未來10年內新建4000公里的高速公路、升級國際機場及港口等基建設施，力求讓越南有機會取代中國成為下個世界工廠。

雖然中美貿易戰讓越南坐收漁利，但更依賴美國市場也令越南受到歐美市場外需減弱的影響。根據越南統計總局數據，1月越南出口額為250.8億美元（約1,966億港元），同比下降21.3%。美國是越南最大的出口市場，出口額達76億美元（約595.8億港元）。

泰國：圖為2009年3月9日，泰國曼谷一間工廠的工人。（Getty）

泰國：擁有完整產業鏈

泰國是東盟第二大經濟體，也是東南亞重要的汽車製造中心。早在1980年起就有大量外資，特別是日本企業在泰國建廠，因此泰國已建立完整的產業鏈。加上國內外市場巨大、輻射範圍廣闊等優勢，泰國大規模組裝汽車和生產零件的能力，在東盟成員國中相對較高。

除了汽車工業，電子產品及紡織品製造的產業鏈也正向泰國轉移。日本經濟新聞4月引述消息人士報道，蘋果公司正與供應商洽談，在泰國生產手提電腦MacBook，擴大在中國以外的生產。實際上，蘋果過去一年多來已在泰國大量生產Apple Watch。

為了吸引更多外資，泰國政府改善經商環境，簡化申請建廠許可的流程。泰國投資促進委員會最新數據顯示，2023年首3個月，泰國的外國直接投資、大型電子項目和其他關鍵行業的投資申請增長了77%至55億美元（約431億港元）。

印尼：人口龐大天然資源豐富

印尼是承接國際企業產業轉移的主要東南亞國家之一，這得益於它龐大的人口、豐富的天然資源及不斷改善的投資環境。

2020年全球疫情大流行及中美貿易戰加劇之際，印尼政府成立特別工作小組，負責吸引從中國向外轉移的外資到印尼。特別工作小組成立後不久，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）宣布至少有17家跨國公司有意轉移到印尼，這些公司原本在中國的總投資額為370億美元（約2,900億港元）。

印尼國家統計局2月公布的數據顯示，2022年印尼的GDP同比增長5.31%，創下2013年以來的最高增速；2022年印尼的外國直接投資有456億美元（約3,574億港元）到位，為歷史最高水平，同比增長44.2%。

印尼也是東盟最大經濟體及本區域人口最多的國家，人口達2.76億。印尼的人口結構相對年輕，近半在30歲以下，意味着它擁有年輕勞動力的優勢。

聯合國人口與發展委員會估計，印尼的勞動力人口預計將從2021年的1.402億增加到2026年底的1.469億。勞動年齡人口的持續增長和受教育程度的提高，令印尼在中短期內受益於人口紅利。

豐富的資源也讓印尼在複雜的國際局勢中獲利。俄烏戰爭後，全球大宗商品價格上漲，印尼作為動力煤、棕櫚油、鎳和鋼等的主要供應國，2022年大宗商品出口創下2920億美元（約2.2萬億港元）的紀錄。

鎳過去主要用於不鏽鋼等產品的生產，但隨着新能源車的發展，作為製造電動汽車電池重要原材料，鎳也愈來愈重要。印尼擁有全球最大的鎳礦儲量和產量，是外來投資的重要領域。

馬來西亞：圖為2023年4月2日，馬來西亞吉隆坡一個市集的顧客。（Getty）

馬來西亞：經濟強勁增長

滙豐銀行環球研究首席亞洲經濟學師、亞洲聯席主管范力民（Frederic Neumann）5月在一場媒體匯報會上指出，馬來西亞被列為東南亞地區經濟強勁增長的國家之一，也是全球供應鏈重組的主要受益者之一。

馬國2023年首季GDP同比增長5.6%，超出市場預期。同時期，馬國獲得375億令吉（約637億港元）的外國直接投資，主要投資在製造業。

為了提高競爭力，馬國自我定位為區域主要物流中心。馬國投資發展局執行董事（服務與開發）祖愛達指出，物流產業對提振貿易、商業效率及刺激經濟增長至關重要。

基建設施改善、貨運量增加及電子商務結構性增長等因素，讓馬國物流產業取得顯著發展。馬國政府已制定多項計劃，包括推出「2019年至2030年國家交通運輸政策」，以改善物流，並配合電子商務發展，推動港口升級和擴建等，提高生產力與競爭力。

馬國政府還通過發出國際綜合物流服務（International Integrated Logistics Services，簡稱IILS）地位，支持這個行業的企業發展。IILS地位是指能以單一實體的形式，在區域或全球提供綜合和無縫物流服務的公司。馬國未對此施加任何股權限制，至今已有259家企業獲IILS地位，其中223家為馬國本土物流企業，其餘36家為外商。