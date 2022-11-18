卡塔爾世界盃「被中國製造包了」成話題　在外國早已非低質代名詞

各位朋友們，大家都聽說了吧，卡塔爾世界盃馬上要開始了！但世界盃臨近，我們的「中國製造」卻賣爆了！沒有猜錯，又是義烏再次走出國門了！



世界盃倒計時，「中國製造」賣爆了！

前兩天新聞相繼報導，卡塔爾世界盃倒計時兩個月，中國製造產品熱銷！據說義烏國際商貿城負責人透露，半年前就已經開始銷售各種與世界盃相關的周邊，比如說，紀念品、足球、球衣、手搖旗、彩繪筆等等。

而且市場需求比人們想像的還要龐大，保守估計現在已經30萬個足球，4.5萬個周邊到達卡塔爾。短短的幾個月，各家老闆就已經售出了4個貨櫃的世界盃產品，整個工廠都在加班加點的工作……

世界盃數十萬紀念品被瘋搶 「中國製造」已成不少外國人追捧的好物（點圖了解更多）：

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接下來，還有第二批、第三批產品陸續離開義烏，而且每一批的產品都更優秀！比如說原本普通的獎杯，現在在上方加上了做工精緻的手工縫製足球圖案，雖然價格貴了十幾塊錢，但市場銷量還是很好。可見世界盃還沒開始，大家對於世界盃周邊的需求量可是相當的大！據某些老闆透露，世界盃開始之後，越留到最後的國家，他們的國旗等等的需求量就越大，即使自己不是球迷也會格外關注。如果說，世界盃順利舉行第一忙的國家是卡塔爾，那第二忙的地方必定是中國義烏了。

世界盃主場館，由中國承建

除了小玩意兒被我們承包了，還有今年年中才露面的2022年卡塔爾世界盃主場館盧塞爾球場，也是由中國企業承建。這是中國企業首次承建世界盃主場館，建築面積有19.5萬平方米，可容納80000人同時觀賽，設計靈感來自於卡塔爾傳統燈籠紋飾和椰棗碗，堪稱「金色之碗」。

中國除了足球隊沒去，其他的都去了

但網友們看了之後，質疑到：「球進去了，踢球的人進不去。」類似的話，白岩松老師也曾說過。但確實，看看數據顯示，2010年南非世界盃，1月至5月經義烏海關出口的體育用品及設備為6554萬美元；2014年巴西世界盃，經義烏海關出口巴西的小商品達1.6億美元；上一屆俄羅斯世界盃，4個月義烏對俄羅斯的出口額超過了10億元。相比較，我們國足的出口是有些困難了，但我們還是要抱有希望，為國足加油。

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中國製造，在世界遍地開花！

現在中國製造，確實在世界遍地開花，就說近幾年，日站君能陸續收到來自不同國家用著中國製造的投稿！比如說，去年印度裔美國記者安娜・普爾納・坎班帕蒂寫了一篇文章——《Not Just a Fence：The Story of a Stainless Steel Status Symbol》，並刊登在了《紐約時報》上。

寫的就是記者她本人常住的布魯克林區，最近開始流行起這種「不銹鋼柵欄」。遠看波凌波凌的，還有各種花紋可以選擇，中間還有些金色裝飾。居民們透露，使用不銹鋼柵欄安全可靠，為此他花了大約2800美元值班了這一套柵欄、扶手、門和遮陽篷。並且它一不掉漆，二不用昂貴的維護費，更加成為了大家追捧的好物！

文化輸出靠義烏

還有，咱們說膩了的海外長久不衰的大爆款之「中國痰盂」；我二年級就不興玩了的「生日蠟燭花」；還有一個，我們更加熟悉的產品——彈珠。就是這個我們小時候玩的小玩意兒，在外國人的世界裡，為了它舉辦了一個小型的「越野賽」。還有還有，一個讓外媒震驚神秘的「中國結界」，你再在熟悉不過了。

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「中國製造」火遍全球，是好是壞？

雖然中國製造火遍全世界，但對於中國製造的產品，很多人還是充滿了不信任。上日本谷歌，輸入「中國製」，第一個跳出來的就是維基百科詞條，「中國製品的安全性問題」。進入日本的情報網站NAVERまとめ，可以看到各種對中國產品的抱怨。更過分的是，居然有人專門出了一個詳盡的帖子，教網友們如何避開中國製造的產品。

曾經，中國製造確實很火，口碑卻也很差。但從2017年，到如今小到普通商家，大到品牌都在力挺中國製造。我們相信，經過每個人多年的努力，中國製造的口碑一定愈來愈好。

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