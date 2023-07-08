中美《科技合作協定》或被美撕毀，美印科技合作大潮漸起

作為1979年中美建交後簽署的首批政府間協定之一，《中美科技合作協定》一直被視為兩國科技合作的重要象徵。該協定每5年續簽一次，40餘年從未間斷。

40多年來，中美兩國在《中美科技合作協定》框架下相繼簽訂了30多個議定書/協議，涉及20多個子領域，覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護、核安全、農業科學、物理和化學在內的基礎研究等領域，為兩國建立互信、擴大合作奠定了堅實基礎。在中美科技與經濟存在巨大落差的年代，這些合作項目也為中國科技進步與經濟發展發揮了不可估量的作用。

因為中美對抗持續加劇，令人並不意外的是，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席加拉格爾（Mike Gallagher）和另外9名共和黨議員，最近敦促布林肯不要再續簽該協定，理由是它有助於中國實現軍事現代化，會威脅到美國的安全利益。

而另一方面，出於遏制中國的共同戰略需要，美印科技合作大潮卻開始瘋狂湧動。

印度總理莫迪訪問白宮，美國總統拜登在正式抵達儀式上，在台上擁抱莫迪。（Reuters）

據內地人民大學下自媒體「經濟外交學人」匯報總報道，6月中下旬，印美展開高層次、高密度的經濟外交活動，這是近期國際經濟舞台上最值得關注的焦點事件之一。12日，美財長耶倫和國務卿布林肯在華盛頓特區出席美印商業理事會「印度創意峰會」並分別發表演講。耶倫表示，她前往印度的次數超過任何其他國家，包括在不到一年的時間裏前往了四次印度，布林肯則表示美印兩國戰略關係的核心是經濟聯繫。次日，白宮國安顧問沙利文訪問印度新德里，會見了印度總理莫迪、外交部長蘇傑生和國家安全顧問阿吉特·多瓦爾，兩位國家安全顧問在關鍵和新興技術倡議（iCET）的利益相關者活動上公布了合作路線圖。

同月下旬，印度總理莫迪首度以國事訪問規格訪美，這是莫迪2014年就任總理以來第6次訪問美國，也是除法國總統馬克龍和韓國總統尹錫悦外，拜登任內第3位有國事訪問身份的外國領袖。20日，莫迪在紐約會見馬斯克和橋水創始人達利歐，會後馬斯克表示，印度正在推動特斯拉在印度進行「重大投資」。22日，莫迪在美國國會聯席會議上發表演講，並與拜登會晤，美印發表聯合聲明，在先進技術、國防、清潔能源轉型、戰略融合等方面加強合作。

「經濟外交學人」總結出美印正加強合作的五大領域：第一，美印加強技術合作。美半導體制造公司美光與印度合資建設一座價值27.5億美元的半導體封裝工廠，其中美光將投資8億美元，剩餘資金則由印度政府承擔，該工廠將於2024年底開始運營。美晶片設備製造商應用材料（Applied Materials, AMAT）則將斥資4億美元在印度建立一個新的工程中心。以上投資均旨在建立美印之間「使供應鏈多樣化的半導體生態系統」。印度24日宣佈成為美國礦產安全夥伴關係（MSP）的一員。MSP於2022年6月啟動，其明確目標是交換有關關鍵礦產行業的訊息，以實現私營部門投資多元化並促進公共部門融資。

此外，印度Epsilon Carbon Limited將投資6.5億美元新建一家電動汽車電池零部件工廠，在五年內僱用500多名員工。晶片製造商泛林集團（Lam Research）表示要在印度為多達六萬名工程師提供培訓。美印還將加強通信合作，成立兩個公私聯合工作組，其中一個負責開放式無線接入網絡Open RAN系統的開發和部署，另一個負責先進電信研發。拜登還歡迎印度公司參與美國的「拆除和更換」計劃，該計劃將拆除由不受信任的供應商製造的電信設備。

莫迪訪美：印度總理莫迪在國會眾議院上發表講話，全場起立拍掌。（Reuters）

印度還簽署了《阿爾忒彌斯協議》，這是一項針對參與NASA月球探索計劃國家間合作的藍圖，NASA將為印度太空研究組織（ISRO）宇航員提供高級培訓，目標是在2024年向國際空間站發射聯合任務，NASA和ISRO也正在制定2023年底載人航天合作戰略框架。

美印也同意建立聯合機制，通過量子協調機制促進聯合研究，美國-印度科學技術捐贈基金撥款200萬美元，用於人工智能和量子技術的聯合開發和商業化。Google也正在構建支持100多種印度語言的模型，並與印度科學研究所合作，支持人工智能模型語音數據的開源。

美國國家科學基金會宣佈與印度科學技術部（DST）開展35項聯合研究合作，美印商業對話將啟動連接各國初創生態系統的「創新握手」（Innovation Handshake）合作。印度Sterlite Technologies Limited投資1億美元在南卡羅來納州哥倫比亞附近建設光纖光纜製造廠，這將促進印度每年1.5億美元的光纖出口。

第二，提升新一代國防夥伴關係。航空發動機巨頭通用電氣和印度斯坦航空有限公司簽署備忘錄，美印將聯合生產F414發動機，供印度研發中的「光輝2型」戰機使用。通用電氣正在與美國政府合作以獲得必要的出口授權，這是美國技術轉讓的重大舉措。

美國海軍已與位於Kattupalli（欽奈）的Larsen和Toubro造船廠簽訂了一項主修船協議（MSRA）。該協議將允許美國海軍中途航行的艦艇在印度造船廠接受保養和維修。

美印還開始就供應安全和互惠國防採購進行談判，以便在供應鏈意外中斷時保障國防物資的供應。此外，兩國最終確定了國防工業合作路線圖，為國防工業提供政策方向，以實現和加速先進國防系統的聯合生產。

第三，促進人文交流和共享繁榮。美國加強印度國民美國簽證續簽工作，還打算在班加羅爾和艾哈邁達巴德增設新領事館，印度則希望今年晚些時候在西雅圖及另外2個研議中的地點增設領事館。美印還加強學生、學者、學校和文化交流。

莫迪訪問美國：圖為2023年6月23日，美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面。(REUTERS)

第四，加強全球合作。美國將加入莫迪於2015年發起的印度—太平洋倡議。這項區域倡議旨在促進海域的安全穩定和可持續利用，印度則將繼續以觀察員身份參與「藍色太平洋夥伴關係」。兩國將舉行印度洋對話，以促進更大程度的區域協調，還打算在今年再次舉行全球問題論壇會議，以合作應對人口販運、糧食不安全和人道主義救災等全球挑戰。美印將建立全球數字發展夥伴關係，應對數字經濟領域的發展挑戰。

第五，促進可持續發展和全球健康夥伴關係。美印將加強能源領域的基建投資合作。印度VSK Energy LLC將投資至多15億美元，在美國開發一個新的垂直一體化太陽能電池板製造工廠，其中包括位於科羅拉多州的一座2.0GW組件和電池製造工廠。印度JSW Steel USA宣佈對其俄亥俄州Mingo Junction鋼廠投資1.2億美元，以更好地支持海上風電實驗室的需求。

印度和美國致力於創建創新投資平台，以降低成本並吸引大規模國際私人融資，用於印度的可再生能源、電池存儲和新興綠色技術項目。美國國際開發署與印度鐵道部簽署了一份諒解備忘錄，共同努力實現印度鐵路公司到2030年成為「淨零」碳排放國的目標。此外，印度與美國作為創始成員建立的全球生物燃料聯盟將進一步促進雙方在生物燃料使用方面的合作。

22日，美印宣佈達成協議，同意終止雙方在世界貿易組織的六項爭端。這六項爭端涉及鋼、鋁、太陽能電池等產品，印度還同意取消對部分美國產品徵收的報復性關稅。

23日，莫迪與拜登同美國多位世界領先科技公司的高管代表會晤。此次會談旨在加強兩國在人工智能、半導體制造和太空領域的合作。布林肯還出席與拜登和莫迪的午餐會，強調美印在半導體、太空、教育、糧食安全等領域日趨緊密的合作。布林肯也在美印戰略伙伴關係論壇活動上發表講話，稱莫迪本次訪問促成了許多交易、協議和交流，美印雙方正在貿易投資、技術和創新、供應鏈、員工培訓等方面共同努力。

從上述一系列美印合作，再回看可能40餘年後不獲續簽的《中美科技合作協定》，世局的同與異漸明。