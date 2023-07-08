戰爭還是和平，俄羅斯更願意和誰溝通？

這個問題的答案，就藏在美國全國廣播公司（NBC）最近播發的一篇新聞裏。NBC在7月6日報道，美方過去曾與俄羅斯官員秘密會面，其中包括一次有俄羅斯外長拉夫羅夫的參與，以期為結束俄烏戰事奠下基礎。

報道引述消息人士指，雙方的會面拜登知情（白宮方面其後指拜登未有授權相關會晤），報道指會談的目標之一是在可能的情況下保持與俄羅斯的溝通管道暢通，並為未來在結束戰爭方面可能的談判、妥協和外交空間奠下基礎。

報道還指出，其中一次在4月的談判俄羅斯外長拉夫羅夫有出席，而美方有智庫「外交關係委員會」（Council on Foreign Relations）主席哈斯（Richard Haass）參與。目前未知這些秘密會談舉行的次數和頻率，但消息稱有談判是在俄羅斯境內舉行。

烏克蘭辦公室表示，他們不會基於未具名消息來源的報道發表評論，但他們的總體立場依然不變，稱在沒有烏克蘭的參與下的談判無法決定烏克蘭的命運，而談判要是具體和公開的。

從上述報道就能知道，決定俄烏是戰是和的開關，既沒有掌握在烏克蘭和俄羅斯兩個當事國手上，也沒有掌握在美國之外的任何其它國家或國際組織手上，美國才是在背後掌控局面的真正老闆。俄羅斯對此非常清楚，一直在和美國進行秘密接觸。

俄羅斯外長拉夫羅夫2023年6月17日在俄羅斯聖彼得堡出席俄羅斯總統普京與非洲領袖代表團進行的會議，討論俄烏和談的建議。 （Reuters）

美國也一直在巧妙把握戰爭邊界，一方面不斷加大對俄羅斯的制裁力度，大力軍援烏克蘭，支持烏克蘭收復烏東失地，另一方面又嚴格限制烏克蘭使用軍援武器的範圍和用途，要求烏克蘭不得用美援武器攻擊俄羅斯本土，從而避免和俄羅斯發生直接衝突，為美俄關係與介入談判保持着彈性。

事實上，自俄烏戰爭開打以來，雖然美俄互放狠話，但是雙方同時也在通過特殊管道保持聯繫，以免戰爭失控。公開消息顯示，美俄國防部長、參謀總長以及負責情報國安的高級官員，都曾進行過電話交談或秘密會面，地點包括但不限於俄、美與土耳其等國。

俄烏之所以還在打，除了普京和澤連斯基都沒有退路（一個放棄所佔他國領土就得垮台，一個放棄收復領土就得成國家罪人），都還有戰爭能力，另一個很重要的原因可能是美國軍火與能源集團在這場戰爭中的利益還沒有得到滿足，華盛頓更廣泛的地緣政治目標還沒有完全實現。

但，凡事有始必有終，不管什麼樣的戰爭，總會有結束的一天。隨着戰事推進，俄烏雙方（至少有一方）終究有撐不住的一天，美國的利益也會在與俄羅斯、歐洲、烏克蘭等利益板塊的互動中得到鞏固，達成新的地緣格局平衡。也許要等到那一天，和談才能被公開擺上桌面，戰爭才會最終平息。

在此之前，勸和促談是個道德議題，代表了一種嚮往和平、反對戰爭的價值取向，而非可行性技術議題。包括中國、巴西、印度以及一些歐洲國家在內，都希望戰爭能早日停息，都在為此努力，但是戰爭何時平息，取決於支配戰爭的內在因素，而非外部調停努力。