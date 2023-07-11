普京會見普里戈任｜只有君王權謀，沒有藩王抗爭

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月10日證實，在瓦格納事件發生5天後，也就是6月29日，普京（Vladmir Putin）在總統府會見了普里戈任（Yevgeny Prigozhin），會談持續了整整三個小時。參加會議的共有35人，包括瓦格納的所有指揮官和集團管理層。

6月24日還在劍指莫斯科的普里戈任幾天後就現身莫斯科同普京進行會晤。這顛覆了兵變事件之後，普里戈任前往白俄羅斯，瓦格納未參與兵變的士兵可以同國防部簽約相當於被肢解的印象。

從普里戈任同普京會晤以及普里戈任7月4日前往聖彼得堡取走武器和現金看，普里戈任去了白俄羅斯之後返回俄羅斯是自由的，並不是被流放。

普里戈任兵變後可以返回俄羅斯說明他沒有被流放。（REUTERS）

關於兵變事件，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）此前披露普京曾經向他抱怨普里戈任不接電話，為什麼兵變危機解除之後，普京要見普里戈任和瓦格納所有指揮官管理層？瓦格納又為什麼要見普京？準備好繼續為國而戰的瓦格納到底還會不會現身俄烏戰場？普京對普里戈任以及瓦格納的前途安排究竟是什麼？

普京從政治正確的角度站在了軍方的立場上平叛，這是對瓦格納的重要一拳。事情結束後，普京對普里戈任的接見，則是對軍方的警告。之前普京和普里戈任之間的溝通存在問題，弄清楚為什麼會發生政變，是誰阻礙了溝通，是比平息兵變更重要的事情。普京既整頓了瓦格納也鞭策了軍方，既維護了軍方也諒解了瓦格納。到最後沒有反叛的人，只有宣佈效忠的人，成功凝聚了各方對自己的支持。

瓦格納兵變對普里戈任的未來有着致命的影響，他非常清楚事態的嚴重性。直通普京陳情是瓦格納必須要做的。如果只是簡單的前往白俄羅斯，普里戈任的未來是堪憂的。消除誤解，拿到最領導人的諒解才是關鍵。

6月27日，俄羅斯總統普京發表講話，向在最近的兵變中維護秩序的武裝部隊致敬。（Reuters）

本質上，普里戈任領導的兵變不是什麼藩王的抗爭。作為僱傭兵，俄羅斯是瓦格納最大的支持者，日後的發展和存在都要仰賴俄羅斯對他們服務的購買。這是商業命脈之所在。普里戈任如果徹底失去了普京的信任，就等於被關了禁閉。無論結果如何，普里戈任證明了直通普京的能力以及不能被小覷和隨意對待。這次會見對普里戈任和瓦格納來說是獲得護身符的會見。

至於未來瓦格納會不會重返烏東戰場，沒有人可以一錘定音。瓦格納被派往其他邊緣的地區比如非洲是可行的，但是烏東戰場的複雜性以及敏感性來說，瓦格納回歸的可能性較低。

治軍重在選將，普里戈任以及瓦格納全部35名指揮官和管理層，是瓦格納的靈魂。流放他們等於將熟知俄烏戰場、熟悉俄羅斯軍方的精英禮送出境。普京非常清楚，肢解瓦格納並不是化整為零這麼簡單，強化對核心人員的政治統領才是關鍵。從這次會見來看，普京至少是沒有將瓦格納這支力量完全放棄。這是普京的權謀。