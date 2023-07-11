瓦格納「兵變」更戲劇化　普里戈任效忠普京　誰在「暗渡陳倉」

瓦格納「兵變」越來越戲劇化。

6月23日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）聲稱俄羅斯國防部對集團後方營地發動導彈襲擊發動兵變。據報道，瓦格納同當地俄國武裝部隊交火，佔領了沃羅涅日市及頓河畔羅斯托夫所有軍事設施。據悉，當時已抵達距離莫斯科不到200公里的南部城市圖拉州（Tula）。

僅24小時後，6月24日晚上，瓦格納部隊停止向莫斯科推進。普里戈任在他的Telegram頻道上發布了一段語音記錄，表示他已同意「停止」部隊向俄羅斯首都推進的行動。白羅斯總統盧卡申科與出面斡旋，聲稱他同普里戈任在普京的同意下舉行了會談，期間普里戈任同意停止他的部隊行動並「緩和局勢」。

24小時結束「兵變」已經夠戲劇性了，而更加戲劇性的一幕發生了。瓦格納去了白羅斯，這裏距離基輔只有約100公里。不僅是烏克蘭，與白羅斯接壤的立陶宛和波蘭最為緊張。

而就在輿論在討論，普里戈任前往白羅斯，有人認為這就是流放，也有人認為，普京這是放虎歸山的時候，更加令人意想不到的事情其實已經發生——俄羅斯克里姆林宮證實，普京曾在「兵變」的五天後（6月29日）與普里戈任在克里姆林宮會面。持續大約三個小時。普京當天邀請了35人參加會面，當中包括瓦格納指揮官和普里戈任本人。普里戈任表明他們仍是普京的支持者，願意為他而戰。

瓦格納一支軍事縱隊沿著連接首都莫斯科和俄羅斯南部城市的M-4高速公路行駛。（路透社/資料圖片）

普京權力空前穩固

普京曾在「兵變」的五天後（6月29日）與普里戈任在克里姆林宮會面，是俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）公開證實的。他還透露，普京在會面中，對瓦格納集團在前線中的行動以及對叛亂事件給予評價，亦聽取了指揮官的解釋，並向他們提出今後其他就業選項，包括戰鬥角色。佩斯科夫說，與會者強調，他們是國家領導人和最高統帥的堅定支持者和戰士。

當「兵變」的五天後，已經到了白羅斯的「兵變」普里戈任敢回到莫斯科在克里姆林宮與普京會面，可見他不僅是得到了承諾，其實更有對普京的絕對信任。本就有媒體報道稱，普里戈任的飛機自6月26日以來一直在白羅斯和俄羅斯之間往返穿梭。

此外，7月2日，俄國家杜馬主席沃洛金在社交平台上發文總結此次「未遂政變」，稱許多瓦格納人員已經同意與俄國防部簽訂合同，轉為正規軍。沃洛金在推文中寫道，6月23日與24日已經載入了俄羅斯的歷史，這兩天是「圍繞普京總統的社會團結和鞏固日」，政黨、軍隊、人民都緊密團結，空前地支持普京的領導，「如果1991年的蘇聯有像普京這樣的國家元首，蘇聯就不可能崩潰。」

雖然有瓦格納指揮官10日受訪就強調其部隊沒有任何一人與國防部簽約，但事到如今，瓦格納軍官有多少加入正規軍似乎已不太重要，因為普里戈任與普京已經和解，重申願意效忠。

從處理瓦格納「兵變」這個事情上來看，普京一定是退了一步。可見，大國競爭和博弈，讓哪怕俄羅斯這樣的軍事大國，普京這樣的一流政治家，不得不為任何對自己有利的資源持開放態度。為什麼普京在普里戈任「兵變」的情況下還會放他一馬？其實，最直接的原因就在於，普里戈任控制的瓦格納，在當下戰爭時期是俄羅斯的「優良資產」，瓦格納能打！對於這樣的「優良資產」，只要他與美國沒有過深的勾連，那麼他就還是能為己所用的。但凡還能為己所用，在如此「資源緊缺」的情況下，政治家都不願意放棄。

而普里戈任本就是普京的親信，甚至可以說瓦格納就是普京的「親兵」，而從整個「兵變」過程看美國的反應——在「兵變」24小時內，美國非常忙。總統拜登（Joe Biden）第一時間就與副總統賀錦麗（Kamala Harris）、防長奧斯汀（Lloyd Austin）、中情局長伯恩斯（William Joseph Burns）開緊急會議，隨後，給法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）致電，奧斯汀則給法國、英國、加拿大、波蘭的防長打電話……足可見，美國之前並沒有獲得情報。更別說，瓦格納兵變說停就停，讓美國非常失望。接下來發生的情況，更讓美國和北約感到緊張。可見，普里戈任沒有「叛國」。

瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在「兵變」的五天後（6月29日）與在克里姆林宮獲普京接見。（Reuters）

瓦格納將肩負什麼使命？

普里戈任6月26日曾首度發表錄音，指瓦格納集團6月30日交出武器，被要求在7月1日起「不復存在」，但「兵變」發生10天后再次發聲。隸屬普里戈任的「電報」頻道「灰色地帶」當天發布一份據稱是普里戈任本人的音頻，除了感謝支持瓦格納戰士的人們，並宣佈將在前線取得新的勝利。普里戈任還在其社交媒體上表示，瓦格納集團將繼續為對烏克蘭特別軍事行動招募士兵。

一位發動「兵變」失敗的私人武裝將領，不但沒有被普京清算，還能安然無恙在白羅斯公開招兵買馬，這種「騷操作」誰敢相信？但確實是發生了！最令人迷惑的是，普里戈任一邊招兵買馬，另一邊還放出風聲，聲稱不久的將來，瓦格納將重新出現在前線並且取得下一次勝利。由此可見，瓦格納並不是「不復存在」，而將以另一種形式存在。而這種存在顯然是得到了普京的默許。

如今從時間線看，是普京與普里戈任的會面後，都談好了，才有了後面7月2日，聖彼得堡當局將在此前搜查中繳獲的100億盧布鉅額現金、5條黃金和數十萬美元現金，全數歸還給了普里戈任。

圖為2023年6月24日，包括亞馬魯季諾夫（Roman Yamalutdinov，左）在內的瓦格納集團士兵在兵變結束後，撤出位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區司令部。（Reuters）

瓦格納將如何存在？7月6日，盧卡申科在會見媒體時表示，普里戈任已回到俄羅斯聖彼得堡，俄白兩國很快將討論「瓦格納」未來的運營事宜。他還稱，「瓦格納」豐富的作戰經驗，是白羅斯所需要的，如果「瓦格納」決定留在白羅斯，將如數告知具體人數。此外有消息指出，瓦格納在白羅斯境內計劃設立多達三個野戰營地，可容納數萬士兵。據悉，一些瓦格納部隊已開始在白羅斯境內進行訓練。

6月30日，美國智庫「戰爭研究所」在評估報告中援引多條「電報」頻道消息稱，白羅斯境內已開始為瓦格納部隊設立三個野戰營地，其中包括此前透露的位於奧西波維奇鎮附近的廢棄營地，位於烏克蘭邊境以北230公里處。另外兩個營地可能建在白羅斯大型聯合部隊的訓練場附近，如格羅德諾州的戈日斯基訓練場、布列斯特市附近的布列斯特訓練場或巴拉納維奇附近的奧布茲-列斯諾夫斯基訓練場。

根據統計，僅在白羅斯奧西波維奇鎮附近的野戰營地，就至少有303頂大型帳篷。一頂大型帳篷可以容納20人至50人，這意味着這座營地可能將迎來多達1.5萬名瓦格納士兵，而三座大型營地或可容納超4萬人。此前有報道稱，在「兵變」後，普里戈任就已帶領2000多名瓦格納核心成員抵達了白羅斯。

據悉，英國情報部門目前正在評估上述可能的情況，根據其說法， 「北約還沒有想出誰以及如何能夠干擾這支新部隊的行動任務」。

俄羅斯總統普京於2023年6月27日在克里姆林宮出席與軍人的會議，兵變事件似乎未有影響俄軍內部高層人事。（Reuters）

是否更加戲劇化？

總之，從瓦格納發動「兵變」至今，各種變化都可謂極具戲劇性。如今，很多人都認為，一旦瓦格納招募完畢，接下來很有可能繼續帶兵參與俄羅斯發起的特別軍事行動。屆時，再回頭看，瓦格納「兵變」到底是不是一場戲？

這件事太過於詭異了。再來理順一下時間線：6月16日，普京在聖彼得堡國際經濟論壇上首次披露，已經向白羅斯部署了首批核彈頭；6月24日，瓦格納在普里戈任帶領下宣布「兵變」，普里戈任帶兵往莫斯科進發；6月25日，在盧卡申科的調停下，普里戈任答應退兵並將瓦格納移師至白羅斯。到達白羅斯後，盧卡申科給普里戈任劃下軍事營地讓瓦格納長期駐紮。6月29日，普京與普里戈任在克里姆林宮會面，持續大約三個小時。普里戈任表明他們仍是普京的支持者，願意為他而戰。

從這個時間線來看，白羅斯已經成為擁有「戰術核武器」加「核彈頭」加「瓦格納精兵」的實力派。白羅斯附近的北約國家紛紛開始神經緊繃，這讓波蘭、立陶宛、烏克蘭明顯慌了。假如這一步棋是真的，只能說普京太有魄力了，而普里戈任也是真正為俄羅斯鞠躬盡瘁、死而後已。

需要強調一點，以上所說都是猜測性觀點，事實是否如此，外界很難清楚，只能看後續發展。瓦格納「兵變」後，西方不斷炒作普里戈任與普京恩怨，又離間普京與俄軍大將被稱為「末日將軍」的蘇羅維金（Sergei Surovikin）的關係，試圖造成俄羅斯陷入分裂狀態的想象，但最終統統被打臉了。但現在來看，真正「暗渡陳倉」的究竟是誰？整個「兵變」過程從發生到進展都太過於戲劇化，最後當真是一場「大戲」也沒什麼好奇怪的了。