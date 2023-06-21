松本清專訪｜體會兩地文化差異　希望日本向香港學習一件事？

日本連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」去年5月進軍香港，於新冠疫情下成為本港藥妝業界的生力軍。霎眼一年，已開設5間分店的松本清目標是在香港開到30間。總經理林保範（Yasunori Hayashi）接受香港01專訪，大談在香港生活及組建團隊時感受到的文化衝擊。



此為專訪下篇



松本清香港股份有限公司董事長兼總經理林保範一直對香港市場感到興趣，於2019年曾被派遣來港進行調查，認為本港巿場具有發展潛力，最終因疫情原故而延遲至去年5月才來港開設首間分店。現時，林保範需兼顧香港及台灣兩地的業務。

過去一年，林保範帶領松本清香港上下一直為在香港開設分店而忙碌奔波，他向記者表示：「我們的工作其實也很開心和有趣，松本清香港是一間剛起步的公司，許多工作也是我們之前從未接觸過，可算是非常新鮮。」

松本清香港的店舖裝潢與宣傳物，均是由日本「產地直送」。(鄭子峰攝)

港人醒目、較常轉工

曾經在日本、台灣、香港等地工作的林保範，雖然在香港的日子不算長，「這段期間讓我驚訝的是，香港人原來對日本如此有興趣，也很喜歡日本這個國家。」雖然早有耳聞，但在本地親身感受過後，仍對港人的熱情感到頗為驚訝，尤其是有如此多的港人喜歡前往日本旅遊，也是他意想不到的事。他又指在其心目中，「香港人真的很醒目、很聰明，做事很快」。

作為一間日資企業，公司內各部門經理皆為日本人，並從日本國內調派過來。但林保範說：「經理們從來不會大聲命令同事工作，或者向同事提出特別的要求，主要還是視乎各位同事的優點，讓他們發揮自己所長，自動自覺地做事。」而且，他又指每位部門經理也很友善，同時自覺需要努力學好香港的兩文三語，方便與同事溝通及融入本地社會。

他也留意到幾個地方職場上的差異，他說：「日本作為一個終生僱用的社會，當地員工相對穩定，如非出現個別的突發事情基本上不會轉工，大多數人一輩子也在同一公司工作；台灣在這方面也算穩定，排在第二；最後才是香港，本地人一般較常轉工。」不過，他補充說若論做事方面，香港人則是最快、最有效率的。

曾到過許多國家的林保範，向記者表示起初一點也不理解香港的搭𨋢文化。(鄭子峰攝)

不解港人搭𨋢的「一個小動作」

林保範亦對香港日常出入的社會習慣有比較深刻的看法。「香港的扶手電梯真的很快，是日本1.5倍的速度。」其次是他雖曾到過許多國家，唯獨在香港經歷到一個「特殊現象」：「香港人在乘搭升降機時，明明經已從眼神中看出別人正在趕忙入內，惟許多人依然會按下關門掣。」他說，這種情況他親身也見過許多次，如今在香港的日子久了，開始多少明白到這個現象，「因為香港人多，若按着開門掣有機會有源源不絕的人走進來」。

林保範認為，日本女性能有如香港女性社會地位，未來國家的發展將會很好。(資料圖片)

驚嘆香港社會男女平等…

讓這位日本人感受到文化衝擊的還有一點，林保範指出，今天的日本還是一個由男性主導的社會，女性的地位一般較低，尤其是在職場方面，公司大部份員工都是男性。他表示：「香港社會可謂是完全不同，是個很方便女性工作的社會。以我們公司為例，大多員工也是女性，但派駐到來的日本員工則主要是男性，這方面令我感覺有點羞愧。」

「我覺得日本女性會比較辛苦一些，女人大多需以家庭為主，地位也低一些；但香港很平等，而且諸如ladies first的原則精神，感覺是個女性很受尊重的社會。我認為這是很好的。」他還也覺得香港男士很溫柔和友善。 「未來30年，假如日本女性能有如同香港女性的社會地位，甚或近乎高於男性的話，日本這個國家應該也會發展得好好，因我認為當地女性也有很高的能力。」