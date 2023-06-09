日本研究員：國內汽車業衰落　轉型或致30萬人失業

日本一位研究員6月5日撰文稱，日本汽車製造商未能適應純電動車普及的情況，導致國內汽車業衰落。作者指若日本車廠從生產燃油車改為生產純電動車，或會導致國內零件企業約30萬人失業。



日本商業新聞網站（JB press）6月5日刊出作者横山恭三的文章，他為日本（一財）防務研究中心研究委員。

横山恭三指，純電動車普及導致三菱汽車（Mitsubishi Motors）在中國銷量低迷，因此三菱汽車原計劃於3月至5月暫停在當地生產，但銷量低迷情況持續，多名知情人士指，三菱汽車會在6月後暫停在中國生產新車。

他指，在中國政府政策推動下，中國純電動汽車的普及速度很快，約佔新車銷量的約25%，而中國和歐美廠商積極推廣純電動汽車，價格競爭也日趨激烈，導致日本車企陷入苦戰。

豐田汽車：圖為2022年9月23日，澳洲墨爾本一個活動上的豐田汽車。（Getty）

轉型或致失業

有日本汽車製造商知道純電動汽車愈來愈受歡迎，但也不會全力改為生產這種汽車。

豐田汽車（Toyota Motor Corp.）社長豐田章男曾表示，豐田不會把所有的車都生產成純電動汽車，而是採取全方位策略，滿足不同地區的需求。

文章指，豐田保留多樣化選擇的做法，意味着一直以來支持豐田的汽車零件製造商也可留下，從生產燃油車改為生產純電動汽車，或會導致日本零件企業約300萬名員工中，或會有30萬人失業，因此豐田章男的決定也保住這些工人的職位。

三菱汽車：圖為2018年11月26日，日本東京的三菱汽車總部。（Getty）

日企未能適應原因

文章認為，日本汽車製造商未能適應純電動汽車普及的情況，原因包括對混合動力科技的執着、環保意識的差異及確保就業。

內文提及以豐田為首的日本汽車製造商，此前藉混合動力車在世界市場領先，因此比起立即改為生產純電動汽車的路線，他們更希望混合動力汽車的時代能持續更久，以賺回他們在這領域的巨額投資金。

在環保意識的差異方面，包括豐田在內的日本汽車製造商一直堅持「純電動車絕對稱不上是環保車」的觀點，主要是因為在中、美、日等國家，純電動汽車的電力至少有60%以上是由火力發電提供。因此無論汽車如何電動化，只要為其供電的發電設施依賴化石燃料，那麼電動汽車就稱不上環保。

文章稱，也有人指車載動力電池所使用的鋰和鈷等資源的過度開採，也會破壞環境、損害開採工人的健康。

在就業方面，從生產燃油車改為生產純電動汽車，可能會對一些一直專注燃油車特有零件的中小企業造成打擊，其中最危險的就是做內燃機和閥門等零件的企業，如果他們不能及時轉型，就會受到強烈影響。在這情況下，這些企業或會有很多職員失業。