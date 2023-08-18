美日韓大衛營峰會：要當心拜登的印太關係網

8月18日，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅將會在馬里蘭州的大衛營（Camp David）舉行美日韓領袖峰會。這不只是拜登上任後首次在極具歷意象徵意義的大衛營接待外國領袖，也是三國領袖首次在沒有其他國家領袖的場合之下舉行三邊峰會。

根據多方媒體報道，以及美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）日前在布魯金斯學會的發言，三國領袖將會公布一系列的所謂「大衛營原則」、建立三方領袖級別熱線、舉行年度聯合軍演、舉行年度領袖峰會、制訂分享軍事情報的機制、在防衛彈導道彈方面進行合作、啟動有關半導體和先進科技安全的供應鏈保護預先警告系統、宣布包括打擊虛假訊息在內的網絡安全合作等等。

同時，美方也正在遊說日、韓兩國承諾任何一方受到攻擊時將與對方展開磋商應對。

雖然尹錫悅上台後積極改善對日關係，在8月15日的光復節演講中也不談日本的歷史惡行，而高舉合作旗幟，但由於日、韓的內部民情依然在阻礙着兩國急速結成聯盟，因此美日韓三方將不會有三國聯防條約之類的協議。

被稱為美國「亞洲沙皇」的坎貝爾。. （Getty Images）

坎貝爾16日在其布魯金斯學會發言中就表明：「我們可以想像一個更具雄心壯志的未來，但……關鍵是不要靠前離開你的滑雪板太遠，而是一步一步來合適地做建設，不要超越我們正要應付的國內脈略。」他又表示，這次峰會的目的是要把三方合作「鑲嵌在我們的政治之中」，使三國之中的任何領袖未來也難以退出。

由此可見，這次極具象徵性的峰會只是美日韓三方構建更緊密安全關係的起步，峰會的結果很大可能將會是以誇誇其談的願景為主，氣氛重於內容。

不過，我們卻不能因此輕視美日韓走向聯盟關係的第一步對於中國的潛在地緣壓力。

拜登在印太地區雖然沒有一個像北約之類的組織，也因為美國國內對於自由貿易協議的反感而遠遠未能構建一個包圍中國的「經濟版北約」，但是拜登上台以來所做的，就是跟區內外國締結各種性質不同、強度不一的雙邊或多邊關係，而這些關係全部也是衝着中國而來的。個別來看都好像不重要，但整合起來的力量卻不應被輕視。

2022年5月24日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪及阿爾巴尼斯出席「四方安全對話」峰會。（Yuichi Yamazaki/Getty Images）

例如美日印澳的「四方安全對話」（QUAD）多年來看起來都只是在對話，但其實這個機制已經達成了一些具體成果。2022年5月四國領袖峰會宣布建立的印太海洋領域意識夥伴關係（IPMDA），如今已在區內國家廣泛分享有關非法捕魚情報的機制，當中更涉及可偵察到關掉應答器船隻的低軌衛星科技，在多個太平洋島國、印度、阿曼都有數據整合中心。印度表明已跟超過20個國家分享數據；法國則表明要進行軍民工具融合，並推動在馬達加斯加開設另一數據中心。雖然如今IPMDA只針對非法捕魚等執法領域，但其軍事潛力卻非常明確。

又例如2021年啟動的「澳英美聯盟」（AUKUS），三國的核動力潛艇計劃已經有了路線圖、時間表。在澳洲還未能製造自己的核潛艇之前，美國潛艇也會加強在澳洲港口的部署，並將向澳洲出售核潛艇。三國還在計劃在超音速導彈領域的研發合作。

而一直被外界認為是「純粹空談」的「印太經濟框架」（IPEF），雖然其性質確實不是像「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一般的自由貿易協議，但到了本年7月，參與的14個國家已進行了第四輪談判。即使外界知道的細節並不多，但早前就有媒體報道美日在IPEF上面有關捕鯨的條款出現衝突——由此可見，各方真的有在以貿易、潔淨經濟、公平經濟和供應鏈為四大支柱的IPEF的具體細項上面進行談判。

莫迪訪問美國：圖為2023年6月23日，美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面。（Reuters）

除了這些區域性的多邊關係之外，美日、美韓、美台、美菲、美印、美國-太平洋島國、美國-越南等不同層面的關係都在往前走。例如拜登最近就利用國會的授權推出了總值3.45億美元的對台軍援；美國得到了菲律賓靠近台灣的多個軍事基地的使用權；拜登當局在莫迪（Narendra Modi）國事訪問美國期間推出了大加扶持印度國防工業的政策（按：即提供美國戰機引擎技術）；美國也跟巴布亞新畿內亞達成了防務合作，得以使用該國的一些軍事基地；而在外界傳出中國正在跟越南有主權爭議的西沙群島中建島興建跑道之際，拜登則表明將會在短期內訪問越南。

這些外交進展或潛在的外交進展單獨看起來都不是什麼地緣政治中的驚濤駭浪，卻很明顯是拜登有意編織的制華包圍網，整合起來的實力不容低估。

在近年的地緣政治話語中，人們總愛談「多極世界」，中國是一極，美國是一極，歐洲也許又是另一極芸芸。但在沒有任何一國或兩國坐大的世局中，世界看起來可能不是權力集中在某幾個極點，而是權力建築在各條由國與國建立的關係線上，而這些線最終則組織成一個權力環環相扣的網。

拜登在印太地區的對華佈局正是在一條線一條線地編織這一個網。這一次美日韓峰會則是這一個網中頗為值得留意的一條線。