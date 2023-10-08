德國女子參加以色列音樂節遭綁架 哈馬斯拖裸屍遊街畫面曝光
撰文：ETtoday
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一名德國籍以色列裔的30歲女刺青師在以色列參加音樂節時，遭激進組織哈馬斯綁架，隨後慘遭殺害。只見流出影片顯示，一名被全身扒光只剩內褲的女子躺在武裝份子的卡車後車斗，一動也不動，而武裝份子則不斷強調，她是「以色列士兵」。而根據所拍攝到的死者小腿特殊刺青，被害者家屬也悲痛證實，影片中的女子的確就是被害人。
根據《每日郵報》報導，哈馬斯7日進攻以色列，除了綁架士兵外，還擄走了大量無辜平民。30歲的德國女刺青師夏妮（Shani Louk）當時正在以色列參加一個和平音樂節，怎知恐怖分子卻突然闖入音樂節活動現場，並綁架大量平民。
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事後一則影片流出，影片中，一具近乎全裸的女屍被丟棄在一輛卡車的後車斗，其中一條腿呈現極為不自然的扭曲角度，武裝份子就坐在一旁，哈馬斯的支持者則是不斷歡呼，並朝女屍吐口水。影片中還有2名武裝份子同樣坐在後車斗，其中一人殘暴地扯著女性的頭髮，另一人則將腳跨在女子的裸體上。
哈馬斯聲稱，該名女性死者是一名「以色列女士兵」，然而影片曝光後，夏妮的表妹從小腿上的特殊刺青以及頭上髒辮認出她，試圖聯絡她後，才發現夏妮徹底失聯。
哈馬斯對以色列發動攻擊時，夏妮所參加的音樂節就是武裝份子率先襲擊的目標地點之一。有報導指出，音樂節有數十人遭殺害，且有更多的人被劫持為人質。
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