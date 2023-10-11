以色列公布騎警「踏鐵馬開火」擊斃哈馬斯影片　畫面觸目驚心

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，武裝份子從各路對平民進行攻擊。



以色列警方10日在官方X賬號上發布影片，其中可以見到數名警察合作、飛車圍捕駕車的哈馬斯份子的過程，騎警一邊騎車、一邊開槍，最後將2名哈馬斯份子擊斃。

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根據以色列警方在X平台的官方帳號「Israel Police」上傳的影片，這起事件發生在以色列南部的內提沃特（Netivot）地區，視角則是騎警安全帽上的行車紀錄器。

只見騎警與另外開車的警員依同追捕1輛後車門開啟的休旅車，據信車內有2名哈馬斯份子。

這名騎警右手放開油門、並持槍朝休旅車射擊數次，隨後休旅車緩緩向左滑行、撞上護欄。

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這時駕車的警員與其他同僚一同上前查看，過程中槍枝始終緊緊瞄準的休旅車，隨著幾人連開數槍並確認狀況後，警員們才靠近休旅車確認車內的哈馬斯份子已經死亡。

以色列警方指出「警察和邊境巡警7日在內提沃特英勇地殲滅2名武裝恐怖分子，我們將繼續在前線努力保護平民免受恐怖攻擊」。

在哈馬斯發動突襲後，以色列為呼應總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作納坦雅胡或內坦亞胡）所提出的「強力復仇」誓言，除了正式宣戰外，還對加沙走廊發動大規模空襲，雙方迄今已有超過1500人死亡。

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以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示「已重新控制哈馬斯潛入的加沙邊境城鎮」，不過儘管這些城鎮目前沒有進行中的戰鬥，但武裝分子仍可能存在。

此外，以色列也宣布除了全面包圍加沙地區，還將切斷電、糧食和燃料等物資供應。

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