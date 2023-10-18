一帶一路｜習近平提八項行動　李家超：科技部分與港息息相關

正在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式後指，國家主席習近平提出的8項高質量發展「一帶一路」的行動，當中涉及科技發展的部份與香港息息相關，他指香港正著力發展成國際創科中心，認為香港在融入國家發展大局中，能配合國家發展。



李家超認為，在共建「一帶一路」上，香港在科技方面作出的貢獻有無限空間，回港後會著力處理。



李家超稱（港台影片截圖）

國家主席習近平在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式發表主旨演講，提出中國將支持高品質共建「一帶一路」的八項行動：一、建構「一帶一路」立體互聯互通網路；二、支持建構開放型世界經濟；三、進行務實合作；四、促進綠色發展；五、推動科技創新；六、支持民間互動；七、建設廉潔之路；八、完善「一帶一路」國際合作機制。

港澳兩個特區政府都有出高規格代表團出席論壇。李家超出席開幕式後回應說，科技發展方面與香港息息相關，香港致力建成國際創科中心，可以配合國家，融入國家發展大局，相信在河套規劃方面大有可為。

陳祖恒。（資料圖片/蘇煒然攝）

陳祖恒：生產力局可作科創促進者

隨同特區政府代表團與會的立法會紡織及製衣界立法會議員陳祖恒指，國家定位香港為「國際創科中心」，身兼生產力促進局理事會主席的他指出，生產力局作為本港科技創新、技術應用和價值創造的賦能者及促進者，一直致力驅動本港「新型工業化」、人工智能和機械人、先進製造技術等領域發展，相信生產力局未來必定繼續貫徹和配合國家戰略，貢獻中國式現代化的發展進程，助力國家實現促進科技創新、建設科技強國的使命。

他指，習主席提出支持建構開放型世界經濟，包括創建「絲路電商」合作先行區、深入推動跨境服務貿易及投資高水準開放等倡議，期望特區政府繼續多管齊下，簡化「BUD專項基金」及其他相關資助計劃的申請程序、優化出口保險措施，支援香港企業、尤其是中小企開拓內銷市場，及東盟和中東等新興市場，把握好「絲路電商」機遇，高品質共建「一帶一路」貿易暢通。