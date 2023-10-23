以巴衝突｜以防長稱地面戰或持續3個月　加沙包括難民營續遭空襲

以巴衝突踏入第三周，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）10月22日表示，以色列即將對加沙走廊發動的地面攻勢，可能會持續三個月。但如果成功消滅恐怖組織哈馬斯（Hamas），將會是以軍在加沙最後一次地面攻勢。



加蘭特在特拉維夫的空軍指揮中心表示，地面攻勢行動可能需要一個月、兩個月，甚至三個月時間，但目標是最終不再有哈馬斯。而敵人遇到裝甲部隊和步兵部隊前，先會遇到空軍的炸彈。他向在場空軍人員稱，「在我的印象中，你們知道如何以致命、精確和非常高效的方式做到這一點，正如一直以來所證明的那樣。」

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以色列10月22日繼續轟炸加沙，包括位於北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，至少3死多傷。巴勒斯坦衛生部同日表示，以軍除持續攻擊加沙，22日也在約旦河西岸殺死8名巴勒斯坦人，為10月7日以來當地第93人被殺。以軍當日空襲傑寧市（Jenin）一座清真寺，指是恐怖分子基地，巴勒斯坦當局指事件中2人喪生。

巴勒斯坦總理促國際社會阻以軍攻擊

英國廣播公司（BBC）報道指出，雖然以軍不時攻擊約旦河西岸的目標，但發動空襲並不常見。以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）同日表示，在約旦河西岸逮捕了450多人，以阻止恐怖攻擊，但未提供細節。

巴勒斯坦總理什泰耶（Mohammad Shtayyeh）10月22日呼籲，國際社會應建立「統一戰線」，阻止以色列對加沙走廊的攻擊。他與25名各國大使、代表和領事會面時表示，當前首要任務是制止以色列的侵略，並提供醫療和救援援助，以防止重大人道主義災難發生。