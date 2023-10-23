以巴衝突｜荷法元首分訪以色列　拜登與英加德等領袖電話會議

隨著以巴衝突持續升級，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）辦公室10月22日表示，呂特將於23日前往以色列與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談。 以色列方面稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於本周也將訪問以色列。



內塔尼亞胡辦公室在聲明中表示，呂特及馬克龍兩位領導人，將於23日及24日抵達，並與他舉行會晤。

荷蘭外交部同日確認，一名33歲的荷蘭婦女在以巴衝突中死亡，她在衝突前不久前往加沙探望家人。呂特在聲明中表示，他已與內塔尼亞胡進行了交談，並要求了解公民死亡事件。他還呼籲人道主義停火，以協助加沙平民獲得援助。

呂特表示，以色列有權自衛，必須消除哈馬斯的威脅，並盡一切努力釋放人質，但也必須符合國際人道法和戰爭規則。

拜登另與教宗通話20分鐘

另外，美國白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）22日與加拿大杜魯多（Justin Trudeau）、法國總統馬克龍、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和意大利總統梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行電話會議，討論以巴局勢。當天稍早時候，他亦與內塔尼亞胡及教宗方濟各（Pope Francis）分別通話。

暫不清楚為何在七國集團（G7）中，僅日本領導人未參加這次通話。

梵蒂岡早些時候表示，拜登與教宗的通話持續約20分鐘，「重點討論了世界衝突局勢，以及確定和平之路的必要性」。