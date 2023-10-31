兩戰夾擊只得說「不支持台獨」　美須在中美元首會晤前保台海穩定

對於美國陷入俄烏戰爭、以哈衝突兩大戰事，受訪學者認為，美國在國際局勢中要防備的狀況過多，以致力量分散，短期內將暫處被動姿態，而華盛頓的當務之急，是在中美元首會晤前，確保台海穩定，因而主動拋出「不支持台獨」的說法。



作者：繆宗翰／聯合早報中國新聞記者



雖然以哈衝突爆發後，美國投注大量資本援助以色列，卻未能促進局勢緩和，加上俄烏戰爭仍然持續，外界對美國調停國際衝突能力的質疑，近期此起彼落。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受《聯合早報》訪問時就形容，當前局勢對美國而言，可謂「備多力分」。

他說，對於以色列的支持一向是美國在中東關係上的難題，近期衝突重新爆發，短期內容易讓美國在與中東國家的關係中，陷入相對被動狀態。

但宋文笛認為，對美國而言，除非以哈戰事擴大到周圍鄰國，否則烏克蘭仍是長期主要戰場，畢竟烏克蘭事關歐洲門戶；以色列軍事實力亦足以自保。

專家指出，中東爆發新的衝突導致全球南方國家對美國不滿，或提升中國對這些國家的話語權。(Reuters)

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹范受訪時也提到，中東新發生的衝突，確實造成全球南方國家對美國不滿，一定程度提升中國對這些國家的話語權。

但他說，中國近期與菲律賓在南中國海爆發摩擦，且態度強硬，仍會引起亞洲區域內國家警惕，特別是東南亞的小國。

而在以哈衝突爆發後，也有觀點認為，隨着全球兩大戰事持續，台灣周圍的緊張局勢也在升高，美國馳援成本更不斷增加，若台海爆發戰事，美國恐將應接不暇。

拜登政府10月20日就正式向國會提出超過1,050億美元（約8,215億港元）的預算案，用於支援烏克蘭、以色列、台灣及美國南方邊境的安全需求。

另外，美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格10月中旬訪台時，會晤了三位主要政黨總統參選人。她離台前與台灣媒體座談，也特別提出「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。

台灣媒體事後普遍解讀，美方是借此向臺灣主要政黨傳遞台海局勢維持穩定的期望。但丁樹範認為，這番話除了是提醒台灣政黨以外，也是說給北京聽的。

丁樹範指出，對北京而言，台灣問題是中美關係中的核心；而華盛頓也清楚，中國一直擔心美國會掏空一中政策，因此選在此時重申政策精神，以增進中美元首在11月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）三藩市峰會會面的互信氛圍。

隨着全球兩大戰事持續，美國馳援成本更不斷增加，若台海爆發戰事，拜登政府恐應接不暇。(Reuters)

不過，丁樹範認為，這不代表美國會放鬆對台軍事援助。

他說，在俄烏戰爭、以哈衝突兩大戰事之下，確保台海穩定符合美國利益。而美國的態度是純粹要提高台灣自我防衛能力，不會提升美台政治關係，「當然從美國的角度會覺得這個東西（美台關係）是有做區分，只是北京不買帳」。

而中國外長王毅上星期訪問華盛頓三天，不僅與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，也與美國國家安全顧問沙利文進行了戰略溝通，更與拜登在白宮進行了約一個小時的會面。在此期間，他多次表達北京對台灣問題的關切。

根據中國外交部新聞稿，王毅在與沙利文會談時特別指出，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

他與拜登會面時也強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，實際維護。

在結束訪美行程前，王毅於當地時間上星期六（10月28日）在華盛頓與美國戰略界人士舉行座談時則說，這次訪美期間，雙方都希望中美關係儘快穩下來，都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力。

但他也強調，通往三藩市不會是「一馬平川」，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實重回峇里島，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

受訪學者認為，中美元首會晤實現的可能性非常大，但能發揮的效果仍然有限。

丁樹範指出，中美在俄烏、中東問題很難尋求突破，在兩國原則性問題上要彼此妥協更不容易，只能做到管控分歧。他保守估計，會談最終的具體成果，可能限於事務性課題，例如增加航班頻率、進一步鼓勵民間交流等。

宋文笛也形容，會晤僅能維持中美關係處在「鬥而不破」的狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

